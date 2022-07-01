Lý do khiến giới đầu tư bất động sản đổ xô sở hữu cuộc sống tiện nghi, cao cấp trên tầng không

Thị trường 01/07/2022 10:54

Là sự giao thoa hoàn hảo giữa mô hình sống xanh bền vững và giải pháp đô thị mới thông minh, LUMIÈRE Boulevard mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp với hệ sinh thái “all-in-one”, trở thành chốn “an cư” lý tưởng của người trẻ trong thời đại ngày nay.

Lý do khiến giới đầu tư bất động sản đổ xô sở hữu cuộc sống tiện nghi, cao cấp trên tầng không - Ảnh 1

Lumiere Boulevard là một trong những dự án được đánh giá tầm cỡ, đang trong giai đoạn mở bán gây được nhiều sự chú ý của khách hàng và chủ đầu tư trong thời gian qua tại Quận 9 của chủ đầu tư danh tiếng Masterise Homes. Tọa lạc tại khu vực kinh tế phát triển, dân cư hạng sang và giao thông thuận tiện.

Vị trí của dự án Lumiere Boulevard

Vị trí địa chỉ dự án lumiere Boulevard  toạ lạc tại khu vực trung tâm của Vinhomes Grand Park Quận 9. Với vị trí tiện lợi và hấp dẫn của dự án Lumiere Boulevard Quận 9, đây sẽ là một lợi thế của cư dân Lumiere Boulevard. Tận hưởng một cuộc sống giữa công viên xanh hiện đại đã phần nào thể hiện đẳng cấp vượt trội của dự án Masterise . 

Lumiere Boulevard sở hữu “tọa độ vàng” của một dự án bất động sản đáng mơ ước trên thị trường hiện nay. Trong đó, với địa thế phong thủy tuyệt đẹp sỡ hữu 2 mặt giáp sông gồm sông Tắc và sông Đồng Nai, đã tạo nên một không gian sinh thái hài hòa với thiên nhiên. 

Tiện ích của dự án Lumiere Boulevard

Căn hộ Lumiere Boulevard sỡ hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp. Tại đây được định hướng sẽ trở thành một khu đô thị xanh, năng động và văn minh, có thể đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chí của một khu đô thị văn minh và đẳng cấp bậc nhất.

 

Dự án chung cư Lumiere Boulevard là một sản phẩm cao cấp, hứa hẹn mang đến cuộc sông thoải mái và đầy đủ nhất cho cư dân với rất nhiều các tiện ích nổi bậc và chất lượng đẳng cấp như: hồ bơi tràn trên cao, hồ Jacuzzi, vườn nhiệt đới, công viên, hệ thống Gym chuyên nghiệp, khu vườn nướng BBQ, khu trung tâm thương mại, coffeeshop, nhà hàng…

Lumiere Boulevard với thiết kế theo hình chữ I dọc trục đường Vành Đai 3, vì vậy các toà căn hộ thuộc Masteri Quận 9 sở hữu rất nhiều tiềm năng cũng như có lợi thế lớn về giao thông. Tổng thể mặt bằng dự án chia làm 2 cụm tiểu khu nhỏ hơn, đan xen vào đó là các tiện ích nội khu vô cùng tiện ích như sân thể thao, tennis, cầu lông, công viên xanh, hồ bơi ngoài trời, trung tâm mua sắm Vincom Megamall sầm uất,…

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA LUMIERE BOULEVARD:

 

- Hỗ trợ gói vay lên tới 80%

- Ân hạn gốc trong 48 tháng

Hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng ( mốc chặn: 10/08/2024)

- Chiết khấu 8.1% - 12.6% khi thanh toán theo tiến độ / thanh toán sớm

- Miễn phí quản lý lên đến 36 tháng

- Thời gian bàn giao dự kiến: T6/2023.

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