Giải mã sức hút căn hộ LUMIÈRE Boulevard cao cấp "sang - xịn" tại trung tâm TP.Thủ Đức

Đại đô thị Vinhomes Grand Park nằm tại cửa ngõ trọng yếu của TP. Thủ Đức với 2 mặt tiền là đường Nguyễn Xiển và Phước Thiện cùng vị trí cận sông Đồng Nai, sông Tắc đắt giá. Vị trí tiếp giáp các trục giao thông huyết mạch như tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây… tạo thành giao điểm kết nối vùng hoàn hảo, giúp cư dân Vinhomes Grand Park dễ dàng di chuyển tới các khu vực lân cận và các địa điểm trọng yếu như sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành, Khu công nghệ cao 1, 2 và gần 20 trường đại học lớn tại TP. HCM…

Đặc biệt, Vinhomes Grand Park là nơi quy tụ hệ sinh thái tất cả trọng một của Vingroup với chuỗi tiện ích 5 sao đồng bộ, bao gồm TTTM Vincom Mega Mall, trường học quốc tế Vinschool, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, VinBus, bến du thuyền cao cấp Manhattan Glory… giúp nâng tầm chuẩn mực sống tiện nghi, đủ đầy của các cư dân.

Bằng tầm nhìn của một nhà phát triển bất động sản hàng hiệu quốc tế, Masterise Homes đã áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu LUMIÈRE Boulevard, tạo dựng một không gian sống lý tưởng trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Hệ thống vườn treo góp phần làm nên kỳ quan hiếm có

Điểm nhấn mang tính biểu tượng trong thiết kế của 5 tòa tháp LUMIÈRE Boulevard chính là 24 khu vườn thẳng đứng được kỳ công đầu tư giúp gia tăng diện tích phủ xanh của dự án. Lối thiết kế độc đáo này tạo nên một kỳ quan tại tâm điểm của thành phố công viên. Hệ thống vườn treo bao quanh các tòa nhà kết hợp cùng cảnh quan nội khu mở ra một không gian xanh lên tới 4 hecta, mang đến cho cư dân môi trường sống trong lành, khỏe mạnh với 125 triệu lít oxy dự kiến được tạo ra mỗi năm.

Với các cư dân LUMIÈRE Boulevard, trở về nhà là trở về với thiên nhiên, nơi con người và cỏ cây, nguồn nước được kết nối, tạo nên một không gian sống hoàn hảo an yên, thư thái trong tâm hồn. Những hàng cây xanh, vườn thảo mộc, vườn thực vật là không gian lý tưởng để cả gia đình thảnh thơi tận hưởng. Khu vực giải trí với rạp chiếu phim ngoài trời, vườn nướng BBQ, lounge dưới nước… là khoảng không gian hiếm có để gia đình sum vầy vui vẻ.

LUMIÈRE Boulevard còn hơn cả một không gian sống mơ ước khi sở hữu những tiện ích đẳng cấp, không thua kém các resort 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, để mỗi ngày trôi qua đều như một kỳ nghỉ dưỡng đích thực. Đó là hồ bơi phi thuyền dài 65m vượt chuẩn Oympic kết hợp với hồ Jacuzzi spa thủy lực, phòng gym chuẩn quốc tế, khu thể thao ngoài trời… Đặc biệt, cư dân LUMIÈRE Boulevard có thể vui chơi, giải trí bất chấp thời tiết tại trung tâm thể thao thực tế ảo hiện đại bậc nhất tại Việt Nam.

Chất sống thượng lưu tại LUMIÈRE Boulevard còn được bảo chứng bởi hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp của Vingroup. Tất cả mang đến cho cư dân tinh hoa cuộc sống không chỉ xanh, an lành giữa thiên nhiên mà còn tiện nghi, đủ đầy mà không cần phải đi xa.

LUMIÈRE Boulevard thu hút thị trường BĐS miền Nam vốn đang tìm kiếm các dự án xanh. Theo các chuyên gia, khi hạ tầng trong khu vực được hoàn thành và thị trường thiết lập mặt bằng giá mới do cung chưa đáp ứng đủ cầu, giá trị BĐS tại đây sẽ tăng lên nhanh chóng.