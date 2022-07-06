Phú Quốc ngày càng thu hút khách du lịch tới thưởng thức vẻ đẹp đất trời, vậy sống hẳn thì sao?

Thị trường 06/07/2022 11:43

Phú Quốc đang nổi lên như một vùng đất an cư lý tưởng mới cho cộng đồng cư dân tương lai.

Phú Quốc - sự lựa chọn hàng đầu cho những dự định hướng tới cuộc sống sức khỏe, an toàn

Phú Quốc ngày càng thu hút khách du lịch tới thưởng thức vẻ đẹp đất trời, vậy sống hẳn thì sao? - Ảnh 1

Các chuyên gia nhận định đang có sự thay đổi đáng kể trong cách người Việt chọn nhà. Bất kể mục đích mua để ở (an cư dài lâu) hay sở hữu căn nhà thứ hai, thứ tự các tiêu chí ưu tiên trong quyết định mua nhà đã thay đổi. Trước đó, thứ tự ưu tiên là vị trí, chủ đầu tư, tiện ích, chất lượng bàn giao, diện tích và thiết kế không gian sống… Nhưng nay bảng tiêu chí trên đã biến đổi với yếu tố đảm bảo cuộc sống xanh, sống khỏe được đặt lên hàn đầu.

Mặt khác, thực trạng ô nhiễm và mật độ cư dân đông đúc tại các thành phố lớn là những tác nhân hình thành nên "làn sóng" dịch chuyển không gian sống mới. Nhiều người đang có ý tưởng moving - di chuyển ra các đảo, nơi có không gian sống trong lành, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện và điều kiện an sinh xã hội ngày càng được đảm bảo. Trong đó, Phú Quốc nổi lên như điểm đến sáng giá nhất.

 

Thực tế xu hướng này cũng nằm hoàn toàn trong quy hoạch thành phố Phú Quốc. Dân số Phú Quốc năm 2019 là hơn 179.000 người. Theo quy hoạch điều chỉnh tháng 1-2021, dự kiến đến 2030 thành phố trẻ sẽ đón thêm khoảng 42.500 người.

Được mệnh danh là đảo Ngọc, Phú Quốc hội tụ đủ điều kiện để hấp dẫn cư dân theo xu hướng sống xanh, tốt cho sức khỏe

Phú Quốc ngày càng thu hút khách du lịch tới thưởng thức vẻ đẹp đất trời, vậy sống hẳn thì sao? - Ảnh 2

Thiên nhiên nơi đây vẹn nguyên, những con đường biển bất tận cùng hơn 7.000 ha rừng mang đến cảnh sắc diệu kỳ cùng môi trường sống trong lành. Trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, hạ tầng giao thông tại Phú Quốc được đồng bộ hoàn thiện mạnh mẽ, đón làn sóng đầu tư trên nhiều lĩnh vực.

Các chuyên gia cho rằng đây là những điều kiện lý tưởng để đón lớp cư dân tương lai. Khoảng trống cần lấp đầy là sự thiếu vắng những đô thị đủ tầm theo quy hoạch và tầm nhìn của thành phố đảo, với tiện ích sống tương xứng các thành phố lớn, đón đầu nhu cầu chăm sóc sức khỏe đang lan tỏa.

Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc do tập đoàn Tân Á Đại Thành phát triển tại đảo Ngọc, theo mô hình "thành phố trong thành phố" là mảnh ghép tiên phong để hoàn thiện bức tranh đô thị ở Phú Quốc theo tiêu chí trên.

 

Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc sở hữu vị trí tại lõi trung tâm đảo Ngọc, với 3 tuyến đường huyết mạch kết nối 2 đầu Nam - Bắc của đảo là trục DT 46, DT975 và đại lộ trung tâm An Thới cùng những con đường vắt ngang Đông - Tây nối liền 2 bờ biển biển đẹp bâc nhất Phú Quốc là Bãi Trường và Bãi Sao.

Bên cạnh đó, tận dụng yếu tố phong thuỷ vượng khí hiếm có với 3 ngọn núi ôm trọn cùng sông Mây chảy vào nội khu, không gian đô thị của dự án được Dark Horse Architecture cùng các cộng sự quốc tế tổ chức dựa trên loat công trình nghiên cứu kỹ lưỡng, lấy con người làm trung tâm.

Quy hoạch theo "kiến trúc ô bàn cờ" giúp đón trọn hướng gió thổi từ biển và núi, phân bổ đều luồng khí trong lành này đến từng ngóc ngách... Tiện ích bên ngoài cũng được sắp đặt cho một đô thị xanh. Trục "xương sống" của dự án là những đại công viên, hồ trung tâm, cùng hàng chục cảnh quan nghệ thuật, thảm xanh cây cối, để mỗi bước chân đều thư thái và thảnh thơi.

Đặc biệt mỗi ngôi nhà sẽ được trang bị bộ giải pháp tổng thể về nguồn nước, đảm bảo độ tinh khiết hoàn hảo, cư dân có thể tận hưởng nguồn nước mát lành trực tiếp tại vòi. Mỗi ngôi nhà nơi đây cũng sẽ được lắp một dàn pin năng lượng mặt trời, chuyển hoá nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

 

Với khát vọng "phồn vinh cuộc sống Việt" và "lan tỏa phồn vinh" đến cho mỗi cư dân đảo Ngọc, chủ đầu tư Tân Á Đại Thành đã và đang kiến tạo tại đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, nhằm đảm bảo yếu tố sức khỏe của cư dân được chăm sóc toàn diện từ trong nhà ra phố. Đồng thời, tạo nên một cộng đồng cư dân bền vững, phát triển văn hoá và là điểm đến không thể bỏ qua trên mỗi hành trình du lịch tại đảo Ngọc.

Với sự xuất hiện của những đô thị như Meyhomes Capital Phú Quốc cùng điều kiện tự nhiên hoàn hảo bậc nhất và quy hoạch của chính quyền địa phương, Phú Quốc đang nổi lên như một vùng đất an cư lý tưởng mới cho cộng đồng cư dân tương lai.

Phú Quốc ngày càng thu hút khách du lịch tới thưởng thức vẻ đẹp đất trời, vậy sống hẳn thì sao? - Ảnh 3

Chương trình ưu đãi cho khách hàng đặt mua trong tháng 7/2022 dự án Meyhomes Crystal City

- Khách hàng giao dịch thành công sẽ được hưởng chương trình ưu đãi sau:

+ Từ ngày 01/07 - 10/07/2022: Chiết khấu 2% giá bán.

+ Từ ngày 11/07 - 20/07/2022: Chiết khấu 1.5% giá bán.

+ Từ ngày 21/07 - 31/07/2022: Chiết khấu 1% giá bán.

- Chiết khấu 8% đối với Khách hàng không vay.

- Chiết khấu Khách hàng thân thiết: 1%

- Miễn phí dịch vụ Quản lý 2 năm đầu tiên (Tính từ ngày nhận bàn giao nhà ở)

- Khách hàng được tặng 01 Bộ sản phẩm Tân Á Đại Thành trị giá 250tr

- Gói hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng:

+ Mức vay tối đa: 70%

+ Ân hạn không gốc không lãi 24 tháng. Miễn phí trả nợ trước hạn.

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