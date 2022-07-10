Sống giữa lòng thiên nhiên cùng căn hộ LUMIÈRE Boulevard

Các nhà phát triển BĐS cũng nhanh chóng thay đổi diện mạo dự án mới để bắt kịp xu thế. Yếu tố “xanh” được nhiều chủ đầu tư chú trọng. Một định nghĩa đúng về BĐS xanh phải đáp ứng đầy đủ “hệ sinh thái xanh” từ các yếu tố nội tại dự án như thiết kế, kiến trúc, chuỗi tiện ích xanh, tạo nên phong cách sống xanh trong cộng đồng dân cư. Trong đó, LUMIÈRE Boulevard, được phát triển bởi Masterise Homes, nhà phát triển bất động sản hàng hiệu quốc tế, đang nổi lên là một dự án kiến tạo không gian sống xanh 3D hàng đầu Việt Nam.

Khi xã hội phát triển, chất lượng sống của người dân càng nâng cao, kéo theo nhu cầu về một chốn an cư đúng nghĩa. Ông Trường Đặng, Giám đốc sàn giao dịch T&A tại TP.Thủ Đức cho biết, nếu trước nay lợi thế duy nhất giữa các dự án BĐS là vị trí, thì nay yếu tố môi trường sống là tiêu chí quan trọng không kém khi chọn mua nhà.

Với thiết kế độc đáo, mỗi ngày của cư dân LUMIÈRE Boulevard đều là hành trình trở về để hòa mình với thiên nhiên giữa không gian xanh đa chiều từ ngoài vào trong.

Nằm tại tâm điểm đại đô thị Vinhomes Grand Park, LUMIÈRE Boulevard chỉ cách công viên 36ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á vài bước chân. Đây chính là tấm “áo giáp xanh” khổng lồ bao phủ bên ngoài giúp bảo vệ cư dân khỏi khói bụi, ô nhiễm, đồng thời mang đến một không gian trong lành đậm chất nghỉ dưỡng suốt 365 ngày.

Ốc đảo xanh độc nhất giữa phố thị tại LUMIÈRE Boulevard

Đặt chân vào khuôn viên nội khu, cư dân LUMIÈRE Boulevard như lạc vào “ốc đảo” xanh giữa phố thị. 24 khu vườn xanh thẳng đứng "treo" dọc các tòa nhà, cùng cảnh quan bên trong với hàng chục ngàn cây xanh, hoa cỏ có tổng diện tích phủ xanh lên tới 4ha, dự tính có khả năng tạo ra khoảng 125 triệu lít khí oxy mỗi năm.

Đặc biệt, hệ thống tiện ích tại LUMIÈRE Boulevard luôn lấy cây cối làm chủ điểm ngoài trời từ khu vườn kỳ diệu và cung đường khám phá; vườn thảo mộc hay vườn thực vật, thác nước cảnh quan,… giúp cư dân được nghỉ ngơi và thư giãn tâm hồn mỗi ngày.

Mở cửa bước vào căn hộ riêng tư, cư dân LUMIÈRE Boulevard như bước vào không gian khác, được hít thở bầu không khí tươi mới mang theo làn gió mát lành từ công viên 36ha, hồ điều hòa và sông Đồng Nai, sông Tắc, kênh Bà Dì, một trải nghiệm đặc quyền mà không nhiều dự án có được.

Tiện ích nghỉ dưỡng “chuẩn 5 sao” mang tới giá trị trải nghiệm đẳng cấp cho cư dân

Lấy con người làm trung tâm trong việc kiến tạo không gian sống xanh đẳng cấp quốc tế, Masterise Homes đã bắt tay với đối tác hàng đầu thế giới trong việc tư vấn, xây dựng cảnh quan như Tange Associa (Nhật Bản), Studio HBA (Mỹ), Land Sculptor (Thái Lan), Mace (Anh). Mọi chi tiết tại LUMIÈRE Boulevard đều mang tính thẩm mỹ cao, tinh tế, tối ưu hóa công năng giúp nâng cao đời sống khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần cho cư dân.

Ngay trước hiên nhà, nhà phát triển BĐS hàng hiệu quốc tế Masterise Homes đã dày công kiến tạo một loạt những tiện ích đặc quyền theo tiêu chuẩn toàn cầu để cư dân được tận hưởng trọn vẹn chất sống như nghỉ dưỡng 5 sao tại gia.

Tiện ích ngoài trời là không gian lý tưởng để gắn kết mọi thành viên

Điểm nhấn trong tiện ích nội khu là hồ bơi phi thuyền 2 tầng dài 65m vượt chuẩn Olympic lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam - tiện ích được dành riêng cho cư dân LUMIÈRE Boulevard. Tại đây, cả gia đình được thỏa thích vẫy vùng trong làn nước mát, kết hợp với hồ Jacuzzi Spa thuỷ lực để tái tạo sức khoẻ sau những giờ làm việc căng thẳng, mang tới phút giây nghỉ ngơi thư giãn, tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.

Masterise Homes cũng tinh tế đưa nhiều tiện ích để gắn kết tình thân như rạp chiếu phim ngoài trời, BBQ ngoài trời, khu vực thả diều, khu vực tập thể thao với nhiều bộ môn cho mọi lứa tuổi,…Ngoài ra, công viên 36ha với hệ thống 15 công viên chủ đề là nơi lý tưởng để cả gia đình được vui chơi thỏa thích và tận hưởng tiện ích sang trọng bậc nhất ở đại đô thị Vinhomes Grand Park hiện đại.

Chất sống đủ đầy của mọi cư dân cũng được đảm bảo, khi mọi nhu cầu đều được đáp ứng bằng hệ sinh thái đẳng cấp của Vingroup ngay trong Đại đô thị Vinhomes Grand Park như Vinschool, Vinmec, Vincom Mega Mall hay VinBus.

Trở về với thiên nhiên là liều thuốc thần kỳ diệu giúp con người tránh xa bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật để tận hưởng những phút giây thư thái. Đó là lý do vì sao LUMIÈRE Boulevard đang là dự án tâm điểm tại phía đông TP.HCM, khi kiến tạo chất sống an nhiên để mọi thành viên trong gia đình đều được tận hưởng, tái tạo năng lượng ngay tại nhà mình.