Giải mã lý do Meyhomes Capital Phú Quốc trở thành “ cuộc chạy đua” của các nhà đầu tư

Khu biệt thự nằm trong giai đoạn 2 của dự án Meyhomes Capital Phú Quốc được xây dựng bởi tập đoàn Meyland. Với tổng diện tích 52,02 hecta được quy hoạch thành 3 tiểu khu có tên gọi lần lượt là: Crystal Marine (Cửa Ngõ Đại Dương), Crystal Violet (Cửa Ngõ Tri Thức) và Crystal Tiger (Cửa Ngõ Giao Thương).

Đặc biệt đây là dự án cuối cùng tại Bãi Trường, số lượng sản phẩm rất hạn chế nên ngay khi ra mắt đã trở thành cái tên HOT được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Những căn biệt thự tại đây được bố trí tại nhiều khu vực có quy hoạch rõ ràng, thiết kế đồng bộ, tạo nên cảm giác sang trọng, hiện đại và phù hợp với các tiêu chí được khách hàng đặt ra hiện nay. Chủ đầu tư Meyland mang đến cho khách hàng những lựa chọn với các sản phẩm nhiều diện tích và thiết kế ấn tượng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Cơ hội để sở hữu quỹ đất hiếm hoi có thể sử dụng lâu dài

Theo thông tin được chủ đầu tư Meyland công bố thì giai đoạn 2 của dự án Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ có 1.139 căn. Trong đó số lượng sản phẩm biệt thự chỉ có 48 căn cả đơn lập và song lập, số lượng rất hiếm hoi.

Không chỉ có số lượng giới hạn cho từng loại hình sản phẩm mà đây còn là cơ hội để sở hữu quỹ đất hiếm hoi có thể sử dụng lâu dài các cụ. Điều này đã tạo nên làn sóng đầu tư và sự cạnh tranh giữa nhiều khách hàng ngay từ khi dự án được giới thiệu ra thị trường trong quý 2 năm 2022.

Sức hấp dẫn và tiềm năng của dòng sản phẩm biệt thự nói viêm và tổ hợp khu nghỉ dưỡng Meyhomes Capital Phú Quốc nói chung đã mang lại tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản Phú Quốc, trở thành “ cuộc chạy đua” của các nhà đầu tư.

Trong khi thị trường du lịch tại Phú Quốc đang trên đà phát triển với những hướng đi ổn định phù hợp với tiêu chí phát triển du lịch đảm bảo môi trường sinh thái tự nhiên được bảo tồn. Vì vậy với quỹ đất rất hạn chế tại Phú Quốc kết hợp với nhu cầu thị trường tăng cao và nhiều dự án đã được xây dựng trong thời gian vừa qua khiến nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường, đẩy giá cao và khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Có thể thấy được răng sở hữu bất động sản tại Phú Quốc đã làm một việc khó và đặc biệt là đối với dòng sản phẩm biệt thự Crystal City Meyhomes Capital Phú Quốc lại là vấn đề lớn đối với các nhà đầu tư. Hi vọng với những nội dung vừa được cung cấp sẽ giúp ích cho quý khách trong quá trình tìm hiểu về dự án và nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2022.