Meyhomes Capital Phú Quốc: 3 giá trị vàng nhà đầu tư nên biết

Một trong những điểm mạnh tác động đến quyết định có nên mua Meyhomes Capital Phú Quốc chính là vị trí hấp dẫn của dự án. Một vị trí nhiều tiềm năng và là một trong những khu vực nằm trong quy hoạch 70 khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Bãi Trường.

Meyhomes Capital Phú Quốc còn nằm ngay trung tâm kết nối vùng thuận tiện tại đảo Ngọc Phú Quốc thông qua các tuyến đường huyết mạch. Từ dự án sẽ nhanh chóng tiếp cận với các bãi biển nổi tiếng, các khu du lịch cũng như đảm bảo thuận tiện để phát triển tối ưu các loại hình dịch vụ - kinh tế - du lịch hàng đầu.

Điều này mang đến cho Meyhomes Capital Phú Quốc vẻ đẹp khung cảnh hoang sơ, thơ mộng của bãi biển và hệ sinh thái biển đa dạng. Xung quanh khu vực này có khí hậu ôn hòa quanh năm và nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển không gian nghỉ dưỡng.

Lợi thế về vị trí của dự án Meyhomes Capital Phú Quốc còn nằm gần trục đường 975 là một trong những trục đường quan trọng của Phú Quốc sẽ giúp điều kiện đi lại của du khách trở nên thuận tiện hơn, giúp giá bất động sản tăng trưởng tốt.

Đây là một trong những điều kiện lý tưởng để quý khách hàng có những phương thức đầu tư phù hợp với sự phát triển của hạ tầng giao thông, tác động tích cực đến giá trị của Meyhomes Capital Phú Quốc Tân Á Đại Thành.

Không gian tiện ích hoành tráng, đạt chuẩn quốc tế

Tọa lạc tại trung tâm 3 bề là núi và rừng nguyên sinh, Meyhomes Capital Phú Quốc được thiết kế với cảm hứng từ 3 hình thái tuần hoàn là hồ, sông, đại dương và đường tròn hoàn mỹ của viên ngọc trai - Kiệt tác của đất tổ.

Đây là thiết kế không chỉ tôn trọng thiên nhiên mà còn hài hòa với điều kiện khí hậu, đáp ứng đầy đủ các tiện nghi trong cuộc sống của người dân, đồng thời thổi một làn gió mới vào Đảo ngọc.

Toàn bộ khu đô thị được xây dựng và thiết kế bởi những đơn vị hàng đầu thế giới. Nổi bật có thể kể đến Architecture (Australia) và One Landscape (Hong Kong). Kiến trúc của dự án này theo mô hình Ripple - Hạ tầng ngoại vi, kết nối thông minh. Chính vì vậy, những tiện ích và thiết kế đã trở thành một trong những điểm nhấn khiến nó trở nên đắt giá.

Dự án cung cấp nhiều loại hình sản phẩm biệt thự, nhà phố với kiến trúc độc đáo, tạo sự khác biệt đáp ứng mọi nhu cầu cũng như hấp dẫn mọi đối tượng khách hàng hàng và nhà đầu tư.

Không giống như sản phẩm hình thành nhằm mục đích kinh doanh, khai thác cho thuê. Meyhomes Capital Phú Quốc được chủ đầu tư Tân Á Đại Thành thiết kế dạng cất giữ tài sản và là kênh sinh lời hấp dẫn hàng đầu trong tương lai.

Không chỉ vậy, biệt thự và nhà phố tại đây mang đến cơ hội tận hưởng cuộc sống an lành cho mọi cư dân tương lai khi lựa chọn an cư tại Đảo ngọc này. Khi bàn giao sẽ hoàn thiện mặt ngoài, xây thô bên trong với thiết kế nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng.

"Thành phố trong lành" đầu tiên và duy nhất ở Đảo Ngọc

Meyhomes Capital Phú Quốc được phát triển thành khu đô thị thông minh và hệ sinh thái đáng sống nhất tại Đảo Ngọc. Tiện ích của dự án được đánh giá là cao cấp nhất và dễ dàng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Một trong những tiện ích nổi bật nhất của Meyhomes Capital Phú Quốc có thể kể đến là bộ 3 công viên chủ đề xanh Lake Park, River Park và Ocean Park. Tại các công viên này hội tụ đầy đủ các tiện ích hấp dẫn như: Hồ điều hòa, Nhà hát trong mơ, Công viên hoa, Đài phun nước, Đình phong cảnh, Vịnh Ngư phủ, Mê cung ngọc trai, Triển lãm nghệ thuật, quảng trường, sân vườn BBQ,…

Không chỉ vậy, tại dự án Meyhomes Capital Phú Quốc còn có 8 club house với tổng diện tích lên đến 2 ha và được thiết kế theo chủ đề riêng, với những tiện ích đẳng cấp.

Đồng thời, nhờ sự hợp tác đầu tư của Meyland và Chungho Nails, Meyhomes Capital Phú Quốc được ứng dụng giải pháp tổng thể về nguồn nước tiên tiến hàng đầu thế giới. Biến nơi đây trở thành "Thành phố trong lành" đầu tiên và duy nhất ở Đảo Ngọc.