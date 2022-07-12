5 lý do khiến cư dân mê đắm tại LUMIÈRE Boulevard

Tọa lạc tại vị trí vàng của "thành phố công viên" Vinhomes Grand Park, kế bên sông Tắc, sông Đồng Nai và kênh Bà Dì, LUMIÈRE Boulevard sở hữu lợi thế đắt giá với tầm nhìn hướng sông và công viên mà hiếm dự án nào có được. Đại công viên 36 hecta như cánh tay dang rộng, tạo nên một miền xanh ngút ngàn bao bọc 5 tòa căn hộ. Cùng lúc, tầm nhìn hướng thủy khoáng đạt ra sông mang đến cho các cư dân không khí thoáng mát suốt quanh năm.

Chất sống nghỉ dưỡng phong cách thượng lưu tại LUMIÈRE Boulevard càng trở nên đáng mơ ước khi mỗi tiện ích đều được chọn lọc và thiết kế công phu theo chuẩn quốc tế, nhằm thoả mãn nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho cư dân.

Masterise Homes, nhà phát triển bất động sản hàng hiệu quốc tế đã mang tới trung tâm TP. Thủ Đức công trình có kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam. LUMIÈRE Boulevard khiến "vạn người mê" khi được thiết kế như những tòa tháp xanh với 24 khu vườn thẳng đứng vươn lên kiêu hãnh giữa tầng không. Với diện tích phủ xanh 20.000m2 dọc theo các tòa nhà và 17.000m2 cảnh quan nội khu, khoảng 125 triệu lít oxy được sản xuất mỗi năm là nguồn không khí trong lành quý giá cho các cư dân.

Hồ bơi phi thuyền vượt chuẩn Olympic lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

"Trái tim" của nội khu là hồ bơi phi thuyền 2 tầng chiều dài 65m vượt chuẩn Olympic, bảo chứng cho một cuộc sống năng động giữa thiên nhiên. Ngoài ra, hồ Jacuzzi với massage thủy liệu như tại các resort cao cấp, là nơi lý tưởng để các cư dân nghỉ ngơi, thư giãn. Trong khi đó, cư dân nhí sẽ bị "mê hoặc" bởi khu vực sân chơi, khu thả diều, đài phun nước, hồ bơi dành riêng cho trẻ em, sông lười, khu vực đua thuyền giấy…

Tiện ích ngoài trời, trong nhà chuẩn quốc tế nâng cao chất lượng cuộc sống

Cũng ngay trong nội khu, các cư dân có thể tận hưởng những phút giây đoàn viên đầy ắp tiếng cười hạnh phúc khi cả gia đình cùng nhau thưởng thức những bữa tiệc BBQ hấp dẫn hay các bộ phim yêu thích tại rạp chiếu phim ngoài trời. Gia đình càng thêm gắn kết khi các thành viên cùng tập luyện thể thao và trải nghiệm các trò chơi thú vị tại khu thể thao ngoài trời, phòng gym trong nhà hay trung tâm thể thao thực tế ảo.

Đặc biệt, cư dân LUMIÈRE Boulevard còn được "sở hữu" các tiện ích đặc quyền cư dân trong đại đô thị Vinhomes Grand Park, gồm: Vincom Mega Mall, Vinmec, Vinschool, VinBus, bến du thuyền Manhattan Glory, tháp văn phòng cao cấp 45 tầng… Tất cả là những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên cuộc sống trong mơ với 3 tầng lợi thế "xanh – sang - nghỉ dưỡng" đẳng cấp quốc tế giữa thiên nhiên trong lành.

Ngay từ khi những thông tin đầu tiên được hé lộ, LUMIÈRE Boulevard đã gây sốt cho cả thị trường BĐS miền Nam. Điều này được minh chứng khi các căn hộ LUMIÈRE Boulevard nhanh chóng tìm được chủ sở hữu ngay sau khi mở bán.

Không gian căn hộ LUMIÈRE Boulevard tiêu chuẩn quốc tế

Chị Mỹ Tiên (TP. Thủ Đức), một trong những khách hàng vừa may mắn sở hữu căn hộ LUMIÈRE Boulevard tiết lộ, đây đang là thời điểm vàng để xuống tiền khi chủ đầu tư vừa tung ra những chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn.

"Dự án dự kiến bàn giao quý 2/2023, nên những khách hàng mua căn hộ lúc này nhanh tay có thể được ở miễn phí hoàn toàn trong thời gian lên gần 1 năm", chị Mỹ Tiên chia sẻ.

Cụ thể, với chính sách trợ lãi suất 80% lên tới 24 tháng, khách hàng chỉ cần số vốn ban đầu tương đương 20% giá trị căn hộ. Trong suốt 24 tháng sau đó, khách sẽ được thảnh thơi thu xếp tài chính khi được miễn lãi hoàn toàn.

Với chính sách hấp dẫn, cho chủ nhân thảnh thơi tính toán

"Với các nhà đầu tư, số tiền bỏ ra ban đầu càng nhỏ thì càng tối ưu. Chính sách mua căn hộ LUMIÈRE Boulevard giúp chúng tôi an tâm trong thời gian khá dài khi vừa được ân hạn nợ gốc, vừa được hỗ trợ lãi suất, vừa có thể thu lợi nhuận không nhỏ từ việc cho thuê căn hộ", ông Lê Tấn Phát, một nhà đầu tư lâu năm, phân tích.

Chủ nhân căn hộ LUMIÈRE Boulevard còn được tặng 3 năm phí quản lý và được ưu đãi phí mua bảo hiểm nhân thọ. Chưa dừng lại ở đó, LUMIÈRE Boulevard còn nối dài các đặc quyền cho khách hàng nhanh tay với chính sách ưu đãi lên tới 12,6% nếu thanh toán sớm và mức 8,1% nếu thanh toán theo tiến độ. Đây là cơ hội hiếm có giúp các khách hàng dễ dàng sở hữu sở hữu căn hộ đẳng cấp, được kiến tạo bởi Masterise Homes cùng những đối tác quốc tế hàng đầu.