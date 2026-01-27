Chiều 26/1, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra vụ bạo hành xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 26/1, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Hai Bà Trưng đang khẩn trương điều tra vụ cụ bà 90 tuổi bị người giúp việc bạo hành.

Trước đó, ngày 12/1, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C. về việc mẹ anh là bà N. (90 tuổi, ở ngõ 190 Lò Đúc) bị đột quỵ nên có thuê người chăm sóc tại nhà.

Ngày 10/1, anh qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ.

Kiểm tra camera của gia đình, anh C. phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N., người giúp việc đã nhiều lần đánh bà. Dữ liệu camera cho thấy bà cụ phải ngồi xe lăn, không thể tự sinh hoạt, song người giúp việc liên tục quát mắng, yêu cầu cụ bà "ngồi thẳng lên".

Khi cụ không thể ngồi thẳng đầu thì nữ giúp việc tát mạnh vào mặt, bẻ cổ, đánh dã man.

Bà cụ bị người giúp việc bẻ cổ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đồng thời tiến hành làm việc với những người liên quan, đưa cụ N. đi giám định thương tích.

Công an phường Hai Bà Trưng hiện đang tiếp tục điều tra, xử lý nghi phạm theo quy định.

