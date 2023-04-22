Đỉnh như Đàm Tùng Vận, dự án làm nên tên tuổi về đề tài gia đình sắp có bản Hàn

Sao quốc tế 22/04/2023 18:50

Phim về đề tài gia đình của Đàm Tùng Vận sắp có bản Hàn khiến khán giả cực kỳ mong đợi.

Đàm Tùng Vận là một trong những sao nữ nổi bật của Cbiz. Cô nàng được mệnh danh là nữ thần thanh xuân khi có khả năng hóa vai vào những nhân vật thời học sinh một cách xuất sắc, thậm chí một số bộ phận netizen còn nói vui rằng những bộ phim này sinh ra là để dành cho Đàm Tùng Vận tỏa sáng. Trong đó, không thể bỏ qua Lấy Danh Nghĩa Người Nhà – một bộ phim về đề tài gia đình do Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long và Trương Tân Thành đóng chính. Bộ phim thu về loạt thành tích cực ấn tượng và góp phần củng cố địa vị của nàng tiểu hoa 9x trong giới.

Đỉnh như Đàm Tùng Vận, dự án làm nên tên tuổi về đề tài gia đình sắp có bản Hàn - Ảnh 1
Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long và Trương Tân Thành - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Lấy Danh Nghĩa Người Nhà sắp có bản Hàn. Theo thông tin được đưa ra, đảm nhận vai nam chính là Hwang In Yeop. Trước đó, anh chàng từng gây ấn tượng với khán giả khi vào các vai phụ Vẻ Đẹp Đích Thực, Trở Lại Tuổi 18. Chính vì vậy thông tin anh đóng chính đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía netizen. 

Đỉnh như Đàm Tùng Vận, dự án làm nên tên tuổi về đề tài gia đình sắp có bản Hàn - Ảnh 2
Hwang In Yeop - Ảnh: Internet 

Trong khi đó, vai nữ chính Lấy Danh Nghĩa Người Nhà sẽ được giao cho nữ diễn viên Jung Chae Yeon. Cô từng tham gia vào bộ phim Lala: Hãy Để Em Yêu Anh, một dự án hợp tác Việt - Hàn do Chi Pu đóng chính. 

Đỉnh như Đàm Tùng Vận, dự án làm nên tên tuổi về đề tài gia đình sắp có bản Hàn - Ảnh 3
Jung Chae Yeon - Ảnh: Internet

Thông tin về dự án Lấy Danh Nghĩa Người Nhà bản Hàn vừa được đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Dù không có nhiều diễn viên chất lượng, tuy nhiên theo nhiều người đây là điểm khác biệt giúp phim thu hút được nhiều người xem. Với những thành công đã có trong bản chính, netizen kỳ vọng bản Hàn sẽ mang tới những cảm giác tương tự hoặc hơn thế nữa để người xem có nhiều trải nghiệm thú vị. 

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