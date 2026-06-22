Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè

Sao quốc tế 22/06/2026 14:48

Trong bộ ảnh mới được chia sẻ trên mạng xã hội, Điền Hi Vi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với vẻ đẹp ngọt ngào và tràn đầy sức sống.

Trong bộ ảnh mới được chia sẻ trên mạng xã hội, Điền Hi Vi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với vẻ đẹp ngọt ngào và tràn đầy sức sống. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy hoa nhẹ nhàng, kết hợp cùng mái tóc xoăn mềm và nụ cười rạng rỡ giữa khung cảnh xanh mát của mùa hè. Hình ảnh trong trẻo, tự nhiên giúp cô nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Không theo đuổi phong cách quyến rũ hay trang điểm cầu kỳ, Điền Hi Vi vẫn tạo được sức hút riêng nhờ vẻ ngoài trẻ trung và thần thái gần gũi. Nhiều khán giả cho rằng đây cũng là hình tượng đã góp phần giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn trong lòng công chúng suốt những năm qua. Giữa dàn tiểu hoa đán thế hệ mới, cô được đánh giá cao bởi sự tươi sáng, dễ tạo thiện cảm và có màu sắc riêng biệt.

Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè - Ảnh 1Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè - Ảnh 2

Bên cạnh nhan sắc được chú ý, năm 2026 cũng đánh dấu giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi của Điền Hi Vi. Từ đầu năm đến nay, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình thuộc các thể loại khác nhau, cho thấy quyết tâm mở rộng hình tượng và thử thách bản thân với những vai diễn đa dạng.

Nổi bật nhất là bộ phim cổ trang Trục Ngọc, nơi cô đóng cặp cùng Trương Lăng Hách. Trong phim, Điền Hi Vi vào vai Phàn Trường Ngọc, một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn và giàu nghị lực. Vai diễn này được xem là bước chuyển quan trọng giúp cô thoát khỏi hình ảnh quen thuộc gắn liền với sự đáng yêu, ngọt ngào trước đây.

Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè - Ảnh 3Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè - Ảnh 4Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè - Ảnh 5Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè - Ảnh 6

Sau thành công của Trục Ngọc, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với dòng phim trinh thám qua tác phẩm Tội Phạm IQ Thấp. Hình tượng nữ cảnh sát trẻ nhiệt huyết mang đến cho cô cơ hội thể hiện những khía cạnh mới trong diễn xuất, đồng thời cho thấy nỗ lực làm mới bản thân trên màn ảnh.

Sinh năm 1997, Điền Hi Vi hiện là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ Hoa ngữ. Bộ ảnh mùa hè mới nhất không chỉ giúp cô khoe trọn vẻ đẹp trong trẻo vốn có mà còn cho thấy sức hút ổn định của nữ diễn viên trong giai đoạn sự nghiệp đang thăng hoa. Với những dấu ấn đã tạo được từ đầu năm đến nay, Điền Hi Vi tiếp tục là cái tên được nhiều khán giả kỳ vọng trên màn ảnh Hoa ngữ.

Điền Hi Vi lột xác đầy thuyết phục với vai phản diện Gả Kim Thoa

Điền Hi Vi lột xác đầy thuyết phục với vai phản diện Gả Kim Thoa

Giữa hàng loạt dự án cổ trang quen thuộc, Gả Kim Thoa tạo cảm giác khác biệt nhờ màu sắc trạch đấu đậm đặc cùng thiết lập một người hai vai”dành cho Điền Hi Vi. Trailer chỉ dài hơn một phút cũng đủ cho thấy đây là bộ phim đặt trọng tâm tuyệt đối vào nữ chính.

Xem thêm
Từ khóa:   Điền Hi Vi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Điền Hi Vi lột xác đầy thuyết phục với vai phản diện Gả Kim Thoa

Điền Hi Vi lột xác đầy thuyết phục với vai phản diện Gả Kim Thoa

Điền Hi Vi khiến trung tâm thương mại đông nghẹt sau thành công của 'Trục Ngọ'

Điền Hi Vi khiến trung tâm thương mại đông nghẹt sau thành công của 'Trục Ngọ'

Điền Hi Vi gây xôn xao khi bị bắt gặp trong vụ ẩu đả tại quán bar

Điền Hi Vi gây xôn xao khi bị bắt gặp trong vụ ẩu đả tại quán bar

Điền Hi Vi lột xác với vai diễn nữ cảnh sát trong 'Tội phạm IQ thấp'

Điền Hi Vi lột xác với vai diễn nữ cảnh sát trong 'Tội phạm IQ thấp'

Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc

Điền Hi Vi gây tranh cãi về diễn xuất sau thành công của phim Trục ngọc

Điền Hi Vi bị dừng phát sóng trực tiếp đột ngột vì mặc gợi cảm?

Điền Hi Vi bị dừng phát sóng trực tiếp đột ngột vì mặc gợi cảm?

TIN MỚI NHẤT

Khoảnh khắc Lý Hiện xuất hiện tại World Cup 'gây bão' mạng xã hội

Khoảnh khắc Lý Hiện xuất hiện tại World Cup 'gây bão' mạng xã hội

Sao quốc tế 15 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đến thăm vợ cũ bị bệnh nặng, cô ấy thì thầm tiết lộ một bí mật khiến tôi chết lặng

Đến thăm vợ cũ bị bệnh nặng, cô ấy thì thầm tiết lộ một bí mật khiến tôi chết lặng

Tâm sự 17 phút trước
Thông tin MỚI vụ người phụ nữ bán rau bị thương do nước xịt vào mặt

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ bán rau bị thương do nước xịt vào mặt

Đời sống 20 phút trước
Trấn Thành nhắn gửi ngọt ngào đến bà xã giữa thời điểm đặc biệt: 'Thương em lắm'

Trấn Thành nhắn gửi ngọt ngào đến bà xã giữa thời điểm đặc biệt: 'Thương em lắm'

Hậu trường 30 phút trước
Người phụ nữ mang thai 8 tháng tử vong do bị rắn cắn, gia đình tấn công bác sĩ

Người phụ nữ mang thai 8 tháng tử vong do bị rắn cắn, gia đình tấn công bác sĩ

Video 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 23/6/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 23/6/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Cúc Tịnh Y 'ghi điểm' với tạo hình cổ trang ấn tượng trong Thế Giới Vạn Hoa

Cúc Tịnh Y 'ghi điểm' với tạo hình cổ trang ấn tượng trong Thế Giới Vạn Hoa

Sao quốc tế 38 phút trước
Quyết định dứt áo ra đi vì bị phản bội, nhưng người quỳ xuống xin tôi đừng đi lại người đặc biệt này

Quyết định dứt áo ra đi vì bị phản bội, nhưng người quỳ xuống xin tôi đừng đi lại người đặc biệt này

Tâm sự Eva 47 phút trước
Ô tô đang di chuyển thì bất ngờ rơi xuống vực sâu 500 mét khiến cả 7 người tử vong tại chỗ

Ô tô đang di chuyển thì bất ngờ rơi xuống vực sâu 500 mét khiến cả 7 người tử vong tại chỗ

Video 1 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ

Danh tính người đàn ông đổ gục, tử vong khi đang chơi pickleball: Già hay trẻ đều có thể là nạn nhân

Danh tính người đàn ông đổ gục, tử vong khi đang chơi pickleball: Già hay trẻ đều có thể là nạn nhân

Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoảnh khắc Lý Hiện xuất hiện tại World Cup 'gây bão' mạng xã hội

Khoảnh khắc Lý Hiện xuất hiện tại World Cup 'gây bão' mạng xã hội

Cúc Tịnh Y 'ghi điểm' với tạo hình cổ trang ấn tượng trong Thế Giới Vạn Hoa

Cúc Tịnh Y 'ghi điểm' với tạo hình cổ trang ấn tượng trong Thế Giới Vạn Hoa

'Hồ Sơ Nam Bộ' của Đinh Vũ Hề tạo cơn sốt nhờ chất trinh thám cuốn hút

'Hồ Sơ Nam Bộ' của Đinh Vũ Hề tạo cơn sốt nhờ chất trinh thám cuốn hút

Sau 14 năm, phim hành động nổi tiếng của Thành Long trở lại với phần mới

Sau 14 năm, phim hành động nổi tiếng của Thành Long trở lại với phần mới

Lâm Thanh Hà từ 'quốc bảo nhan sắc' đến cuộc sống giàu sang bên chồng tỷ phú

Lâm Thanh Hà từ 'quốc bảo nhan sắc' đến cuộc sống giàu sang bên chồng tỷ phú

Sau nhiều năm nổi tiếng với Tiểu Yến Tử, cuộc sống của Lý Thịnh có gì thay đổi?

Sau nhiều năm nổi tiếng với Tiểu Yến Tử, cuộc sống của Lý Thịnh có gì thay đổi?