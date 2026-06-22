Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè

Sao quốc tế 22/06/2026 14:48

Trong bộ ảnh mới được chia sẻ trên mạng xã hội, Điền Hi Vi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với vẻ đẹp ngọt ngào và tràn đầy sức sống.

Trong bộ ảnh mới được chia sẻ trên mạng xã hội, Điền Hi Vi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với vẻ đẹp ngọt ngào và tràn đầy sức sống. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy hoa nhẹ nhàng, kết hợp cùng mái tóc xoăn mềm và nụ cười rạng rỡ giữa khung cảnh xanh mát của mùa hè. Hình ảnh trong trẻo, tự nhiên giúp cô nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Không theo đuổi phong cách quyến rũ hay trang điểm cầu kỳ, Điền Hi Vi vẫn tạo được sức hút riêng nhờ vẻ ngoài trẻ trung và thần thái gần gũi. Nhiều khán giả cho rằng đây cũng là hình tượng đã góp phần giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn trong lòng công chúng suốt những năm qua. Giữa dàn tiểu hoa đán thế hệ mới, cô được đánh giá cao bởi sự tươi sáng, dễ tạo thiện cảm và có màu sắc riêng biệt.

Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè - Ảnh 1Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè - Ảnh 2

Bên cạnh nhan sắc được chú ý, năm 2026 cũng đánh dấu giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi của Điền Hi Vi. Từ đầu năm đến nay, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình thuộc các thể loại khác nhau, cho thấy quyết tâm mở rộng hình tượng và thử thách bản thân với những vai diễn đa dạng.

Nổi bật nhất là bộ phim cổ trang Trục Ngọc, nơi cô đóng cặp cùng Trương Lăng Hách. Trong phim, Điền Hi Vi vào vai Phàn Trường Ngọc, một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn và giàu nghị lực. Vai diễn này được xem là bước chuyển quan trọng giúp cô thoát khỏi hình ảnh quen thuộc gắn liền với sự đáng yêu, ngọt ngào trước đây.

Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè - Ảnh 3Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè - Ảnh 4Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè - Ảnh 5Điền Hi Vi khiến người hâm mộ xao xuyến với nhan sắc mùa hè - Ảnh 6

Sau thành công của Trục Ngọc, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với dòng phim trinh thám qua tác phẩm Tội Phạm IQ Thấp. Hình tượng nữ cảnh sát trẻ nhiệt huyết mang đến cho cô cơ hội thể hiện những khía cạnh mới trong diễn xuất, đồng thời cho thấy nỗ lực làm mới bản thân trên màn ảnh.

Sinh năm 1997, Điền Hi Vi hiện là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ Hoa ngữ. Bộ ảnh mùa hè mới nhất không chỉ giúp cô khoe trọn vẻ đẹp trong trẻo vốn có mà còn cho thấy sức hút ổn định của nữ diễn viên trong giai đoạn sự nghiệp đang thăng hoa. Với những dấu ấn đã tạo được từ đầu năm đến nay, Điền Hi Vi tiếp tục là cái tên được nhiều khán giả kỳ vọng trên màn ảnh Hoa ngữ.

Điền Hi Vi lột xác đầy thuyết phục với vai phản diện Gả Kim Thoa

Điền Hi Vi lột xác đầy thuyết phục với vai phản diện Gả Kim Thoa

Giữa hàng loạt dự án cổ trang quen thuộc, Gả Kim Thoa tạo cảm giác khác biệt nhờ màu sắc trạch đấu đậm đặc cùng thiết lập một người hai vai”dành cho Điền Hi Vi. Trailer chỉ dài hơn một phút cũng đủ cho thấy đây là bộ phim đặt trọng tâm tuyệt đối vào nữ chính.

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