3 mỹ nhân Hoa ngữ hiếm hoi lộ diện cùng nhau, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình 'rần rần'?

Nữ diễn viên Xa Thi Mạn từng tham gia sự kiện với bà xã Hoắc Kiến Hoa cùng "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bức ảnh cũ giữa Xa Thi Mạn, Lâm Tâm Như và Lưu Diệc Phi. Có thể thấy 3 mỹ nhân này cùng nhau góp mặt tại 1 sự kiện. 3 mỹ nhân từng cùng xuất hiện tại một sự kiện Theo quan sát, Xa Thị Mạn diện đầm quây lấy điểm nhấn ở phần eo. Cô trang điểm nhẹ nhành và sử dụng bộ trang sức sang chảnh đi cùng. Trong khi đó Lâm Tâm Như chơi cây đen huyền bí. Riêng Lưu Diệc Phi lựa chọn trang phục đơn giản với áo sơ mi trắng phối cùng chân váy da và áo khoác lấp lánh.

Mặc dù Xa Thi Mạn thấp hơn hẳn 2 đàn em nhưng khi chung một khung hình cô không hề bị lép vế về mặt nhan sắc cũng như thần thái. Diện mạo đẹp cùng cách lên đồ phù hợp giúp Xa Thi Mạn ghi điểm trước ống kính máy ảnh. Lâm Tâm Như có phần gây thất vọng vì để lộ gương mặt vuông cùng cách xài phụ kiện thiếu tinh tế. Xa Thi Mạn hiện tại Lâm Tâm Như hiện tại Hiện tại, Lâm Tâm Như có sự nghiệp thành công cùng gia đình hạnh phúc bên Hoắc Kiến Hoa. Con gái Cá heo nhỏ của cô cũng đã khá lớn. Khác với Lâm Tâm Như, Xa Thi Mạn giàu có, nổi tiếng nhưng lại kém may mắn trên con đường tình cảm. Cô đến nay vẫn còn độc thân.

Lưu Diệc Phi ở tuổi 36 vẫn giữ sức hút trong làng giải trí Còn Lưu Diệc Phi ở tuổi 36 vẫn giữ sức hút trong làng giải trí. Nữ diễn viên ít đóng phim, dành thời gian cho cuộc sống nhưng luôn được các đơn vị, nhãn hàng săn đón. Ở mảng quảng cáo, cô làm đại diện cho nhiều nhãn hàng quốc tế. Lưu Diệc Phi từng vướng tin đồn tình cảm với Dương Dương, nhiếp ảnh gia Lưu Kiện An và người đồng giới Tăng Dật Khả. Trước những tin đồn bủa vây, nữ diễn viên giữ thái độ im lặng. Song Seung Hun là mối tình duy nhất Lưu Diệc Phi công khai.

Bí quyết giúp Xa Thi Mạn sở hữu sắc vóc vạn người mê ở tuổi 49 Ở tuổi 49, Xa Thi Mạn sở hữu làn da sáng khỏe nhờ các thói quen chăm sóc da với những nguyên liệu tự nhiên vừa an toàn vừa hiệu quả.

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