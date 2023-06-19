3 mỹ nhân Hoa ngữ hiếm hoi lộ diện cùng nhau, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình 'rần rần'?

Sao quốc tế 19/06/2023 09:11

Nữ diễn viên Xa Thi Mạn từng tham gia sự kiện với bà xã Hoắc Kiến Hoa cùng "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bức ảnh cũ giữa Xa Thi Mạn, Lâm Tâm NhưLưu Diệc Phi. Có thể thấy 3 mỹ nhân này cùng nhau góp mặt tại 1 sự kiện.

3 mỹ nhân Hoa ngữ hiếm hoi lộ diện cùng nhau, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình 'rần rần'? - Ảnh 1
3 mỹ nhân từng cùng xuất hiện tại một sự kiện 

Theo quan sát, Xa Thị Mạn diện đầm quây lấy điểm nhấn ở phần eo. Cô trang điểm nhẹ nhành và sử dụng bộ trang sức sang chảnh đi cùng. Trong khi đó Lâm Tâm Như chơi cây đen huyền bí. Riêng Lưu Diệc Phi lựa chọn trang phục đơn giản với áo sơ mi trắng phối cùng chân váy da và áo khoác lấp lánh.

Mặc dù Xa Thi Mạn thấp hơn hẳn 2 đàn em nhưng khi chung một khung hình cô không hề bị lép vế về mặt nhan sắc cũng như thần thái. Diện mạo đẹp cùng cách lên đồ phù hợp giúp Xa Thi Mạn ghi điểm trước ống kính máy ảnh. Lâm Tâm Như có phần gây thất vọng vì để lộ gương mặt vuông cùng cách xài phụ kiện thiếu tinh tế.

3 mỹ nhân Hoa ngữ hiếm hoi lộ diện cùng nhau, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình 'rần rần'? - Ảnh 2
Xa Thi Mạn hiện tại 
3 mỹ nhân Hoa ngữ hiếm hoi lộ diện cùng nhau, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình 'rần rần'? - Ảnh 3
Lâm Tâm Như hiện tại 

Hiện tại, Lâm Tâm Như có sự nghiệp thành công cùng gia đình hạnh phúc bên Hoắc Kiến Hoa. Con gái Cá heo nhỏ của cô cũng đã khá lớn. Khác với Lâm Tâm Như, Xa Thi Mạn giàu có, nổi tiếng nhưng lại kém may mắn trên con đường tình cảm. Cô đến nay vẫn còn độc thân.

3 mỹ nhân Hoa ngữ hiếm hoi lộ diện cùng nhau, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình 'rần rần'? - Ảnh 4
Lưu Diệc Phi ở tuổi 36 vẫn giữ sức hút trong làng giải trí

Còn Lưu Diệc Phi ở tuổi 36 vẫn giữ sức hút trong làng giải trí. Nữ diễn viên ít đóng phim, dành thời gian cho cuộc sống nhưng luôn được các đơn vị, nhãn hàng săn đón. Ở mảng quảng cáo, cô làm đại diện cho nhiều nhãn hàng quốc tế. Lưu Diệc Phi từng vướng tin đồn tình cảm với Dương Dương, nhiếp ảnh gia Lưu Kiện An và người đồng giới Tăng Dật Khả. Trước những tin đồn bủa vây, nữ diễn viên giữ thái độ im lặng. Song Seung Hun là mối tình duy nhất Lưu Diệc Phi công khai. 

Bí quyết giúp Xa Thi Mạn sở hữu sắc vóc vạn người mê ở tuổi 49

Bí quyết giúp Xa Thi Mạn sở hữu sắc vóc vạn người mê ở tuổi 49

Ở tuổi 49, Xa Thi Mạn sở hữu làn da sáng khỏe nhờ các thói quen chăm sóc da với những nguyên liệu tự nhiên vừa an toàn vừa hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   Xa Thi Mạn Lưu Diệc Phi Lâm Tâm Như Tin tức giải trí bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Bí quyết giúp Xa Thi Mạn sở hữu sắc vóc vạn người mê ở tuổi 49

Bí quyết giúp Xa Thi Mạn sở hữu sắc vóc vạn người mê ở tuổi 49

Nhan sắc đỉnh cao của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn ở tuổi U50 khiến ai cũng phải chào thua

Nhan sắc đỉnh cao của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn ở tuổi U50 khiến ai cũng phải chào thua

Lâm Tâm Như lần đầu cho con gái 6 tuổi xuất hiện trước công chúng

Lâm Tâm Như lần đầu cho con gái 6 tuổi xuất hiện trước công chúng

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hẹn hò trước thềm chia xa vì công việc

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hẹn hò trước thềm chia xa vì công việc

Lâm Tâm Như tiết lộ quá trình sinh con đầu lòng, khó mang thai thêm lần nữa vì lý do này

Lâm Tâm Như tiết lộ quá trình sinh con đầu lòng, khó mang thai thêm lần nữa vì lý do này

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/6/2023: Lâm Tâm Như rất sợ Hoắc Kiến Hoa sẽ bị gái trẻ quyến rũ, Ngu Thư Hân có quyền quyết định chọn diễn viên trong phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/6/2023: Lâm Tâm Như rất sợ Hoắc Kiến Hoa sẽ bị gái trẻ quyến rũ, Ngu Thư Hân có quyền quyết định chọn diễn viên trong phim?

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu