'Người hùng' kể giây phút lao thuyền trong đêm cứu 6 người vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 22/2, một ngày sau vụ va chạm giữa tàu chở 23 người với tàu chở đá trên hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ông Hà Ngọc Sơn vẫn đang tất bật cùng lực lượng chức năng tìm kiếm, đưa thi thể các nạn nhân mới được tìm thấy để bàn giao cho các gia đình lo hậu sự. Ngay từ thời điểm xảy ra vụ lật tàu khách khiến 6 người mất tích, ông Sơn là một trong những người sớm nhất có mặt tại hiện trường vụ việc và bản thân ông đã cứu được 6 người đưa vào bờ an toàn.

Người hùng Hà Ngọc Sơn đã dũng cảm cứu 6 người thoát nạn trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà tối 21/2 Ông Sơn cho biết tối qua khi đang ở khu vực chăn nuôi của gia đình, ông bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên như tiếng nổ. "Nghe vậy, tôi cầm đèn pin chạy ra ven hồ soi thì nghe tiếng người kêu cứu. Không kịp nghĩ ngợi, tôi nổ máy thuyền lao thẳng ra vị trí tàu chìm. Đến nơi, trên mặt hồ, người nổi, người chìm, áo phao và đồ đạc trôi lẫn lộn. Tôi cứu được 6 người đưa lên thuyền, rồi chở tất cả vào bờ an toàn”, ông Sơn kể lại.

Theo ông Sơn, sau khi cứu được 6 người, ông tiếp tục cùng chính quyền địa phương hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường và triển khai các biện pháp cứu hộ. “Giá như có thêm thời gian và một chiếc thuyền lớn hơn để cứu được nhiều người hơn thì tốt biết mấy”, ông Sơn ngậm ngùi nói. Ông Sơn cho biết, trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy đủ 6 nạn nhân mất tích sau vụ lật tàu. Ông cũng dùng thuyền chở các thi thể vào bờ, phối hợp cùng chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Một ngày sau vụ va chạm tàu trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích, ông Hà Ngọc Sơn vẫn miệt mài tham gia công tác tìm kiếm Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tàu chở khách va chạm với tàu chở đá, khiến tàu khách bị chìm. Trên tàu có 23 người, 6 người mất tích, 17 người được cứu hộ lên bờ an toàn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của địa phương và tỉnh Lào Cai đã triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ với sự tham gia của công an, quân đội, lực lượng cứu hộ địa phương và Đặc công Hải quân. Cụ thể danh tính 6 nạn nhân đã được tìm thấy bao gồm: H.Đ.M. (11 tuổi), H.T.H. (56 tuổi), H.T.T. (60 tuổi), H.T.T.T. (14 tuổi), T.T.H. (48 tuổi) và H.V.T. (42 tuổi). Các nạn nhân được tìm thấy đều trú tại xã Cảm Nhân.

Phép màu không xảy ra: Đã tìm thấy 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà Đến 17 giờ 25 phút ngày 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu ở hồ Thác Bà, thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai. Thi thể các nạn nhân được phát hiện, đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

