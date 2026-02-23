'Người hùng' kể giây phút lao thuyền trong đêm cứu 6 người vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Đời sống 23/02/2026 10:06

Ngay từ thời điểm xảy ra vụ lật tàu khách khiến 6 người mất tích, ông Sơn là một trong những người sớm nhất có mặt tại hiện trường vụ việc và bản thân ông đã cứu được 6 người đưa vào bờ an toàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 22/2, một ngày sau vụ va chạm giữa tàu chở 23 người với tàu chở đá trên hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ông Hà Ngọc Sơn vẫn đang tất bật cùng lực lượng chức năng tìm kiếm, đưa thi thể các nạn nhân mới được tìm thấy để bàn giao cho các gia đình lo hậu sự.

Ngay từ thời điểm xảy ra vụ lật tàu khách khiến 6 người mất tích, ông Sơn là một trong những người sớm nhất có mặt tại hiện trường vụ việc và bản thân ông đã cứu được 6 người đưa vào bờ an toàn.

'Người hùng' kể giây phút lao thuyền trong đêm cứu 6 người vụ lật tàu trên hồ Thác Bà - Ảnh 1
Người hùng Hà Ngọc Sơn đã dũng cảm cứu 6 người thoát nạn trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà tối 21/2

Ông Sơn cho biết tối qua khi đang ở khu vực chăn nuôi của gia đình, ông bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên như tiếng nổ.

"Nghe vậy, tôi cầm đèn pin chạy ra ven hồ soi thì nghe tiếng người kêu cứu. Không kịp nghĩ ngợi, tôi nổ máy thuyền lao thẳng ra vị trí tàu chìm. Đến nơi, trên mặt hồ, người nổi, người chìm, áo phao và đồ đạc trôi lẫn lộn. Tôi cứu được 6 người đưa lên thuyền, rồi chở tất cả vào bờ an toàn”, ông Sơn kể lại.

Theo ông Sơn, sau khi cứu được 6 người, ông tiếp tục cùng chính quyền địa phương hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường và triển khai các biện pháp cứu hộ.

“Giá như có thêm thời gian và một chiếc thuyền lớn hơn để cứu được nhiều người hơn thì tốt biết mấy”, ông Sơn ngậm ngùi nói.

Ông Sơn cho biết, trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy đủ 6 nạn nhân mất tích sau vụ lật tàu. Ông cũng dùng thuyền chở các thi thể vào bờ, phối hợp cùng chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

'Người hùng' kể giây phút lao thuyền trong đêm cứu 6 người vụ lật tàu trên hồ Thác Bà - Ảnh 2
Một ngày sau vụ va chạm tàu trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích, ông Hà Ngọc Sơn vẫn miệt mài tham gia công tác tìm kiếm

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tàu chở khách va chạm với tàu chở đá, khiến tàu khách bị chìm. Trên tàu có 23 người, 6 người mất tích, 17 người được cứu hộ lên bờ an toàn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của địa phương và tỉnh Lào Cai đã triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ với sự tham gia của công an, quân đội, lực lượng cứu hộ địa phương và Đặc công Hải quân. 

Cụ thể danh tính 6 nạn nhân đã được tìm thấy bao gồm: H.Đ.M. (11 tuổi), H.T.H. (56 tuổi), H.T.T. (60 tuổi), H.T.T.T. (14 tuổi), T.T.H. (48 tuổi) và H.V.T. (42 tuổi). Các nạn nhân được tìm thấy đều trú tại xã Cảm Nhân.

Phép màu không xảy ra: Đã tìm thấy 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà

Phép màu không xảy ra: Đã tìm thấy 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà

Đến 17 giờ 25 phút ngày 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu ở hồ Thác Bà, thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai. Thi thể các nạn nhân được phát hiện, đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Xem thêm
Từ khóa:   lật tàu trên hồ Thác Bà cứu người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đòi bỏ vợ sau một thập kỷ chung sống, người chồng quỵ ngã, khóc nấc khi nhìn thấy thứ vợ đã âm thầm chịu đựng suốt 10 năm

Đòi bỏ vợ sau một thập kỷ chung sống, người chồng quỵ ngã, khóc nấc khi nhìn thấy thứ vợ đã âm thầm chịu đựng suốt 10 năm

Tâm sự 32 phút trước
Mách bạn bí quyết chiên đùi gà lắc phô mai giòn lâu, vàng ươm cho cả nhà cùng mê.

Mách bạn bí quyết chiên đùi gà lắc phô mai giòn lâu, vàng ươm cho cả nhà cùng mê.

Món ngon mỗi ngày 34 phút trước
Dương Dương trở lại màn ảnh với dự án cổ trang mới, gây ý kiến trái chiều vì lý do này

Dương Dương trở lại màn ảnh với dự án cổ trang mới, gây ý kiến trái chiều vì lý do này

Sao quốc tế 34 phút trước
Thưởng nóng 1 tỷ cho nhân tình vì "sinh quý tử", chồng tái mặt khi vợ đưa tờ giấy xét nghiệm: "Nuôi con tu hú mà anh hào phóng quá!

Thưởng nóng 1 tỷ cho nhân tình vì "sinh quý tử", chồng tái mặt khi vợ đưa tờ giấy xét nghiệm: "Nuôi con tu hú mà anh hào phóng quá!

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Bị chồng cũ mỉa mai nhan sắc, mẹ đơn thân đáp trả một câu khiến đối phương "câm nín" vì nể phục

Bị chồng cũ mỉa mai nhan sắc, mẹ đơn thân đáp trả một câu khiến đối phương "câm nín" vì nể phục

Tâm sự 52 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 23/2/2026, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 23/2/2026, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Vì sao Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa vừa khai máy đã bị chê bai thậm tệ?

Vì sao Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa vừa khai máy đã bị chê bai thậm tệ?

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
'Người hùng' kể giây phút lao thuyền trong đêm cứu 6 người vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

'Người hùng' kể giây phút lao thuyền trong đêm cứu 6 người vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày mai (24/2/2026), tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày mai (24/2/2026), tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 6h30 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 6h30 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 23/2/2026: Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC vượt 182 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/2/2026: Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC vượt 182 triệu đồng/lượng

Phép màu không xảy ra: Đã tìm thấy 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà

Phép màu không xảy ra: Đã tìm thấy 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà

Danh tính người phụ nữ bị bạn trai đánh tử vong rạng sáng mùng 6 Tết

Danh tính người phụ nữ bị bạn trai đánh tử vong rạng sáng mùng 6 Tết

TP.HCM tổ chức cầu siêu nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái Tổ

TP.HCM tổ chức cầu siêu nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái Tổ

TIN MỚI: Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026

TIN MỚI: Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026

Phép màu không xảy ra, phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi dưới hồ nước

Phép màu không xảy ra, phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi dưới hồ nước