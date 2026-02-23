'Người hùng' kể giây phút lao thuyền trong đêm cứu 6 người vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Đời sống 23/02/2026 10:06

Ngay từ thời điểm xảy ra vụ lật tàu khách khiến 6 người mất tích, ông Sơn là một trong những người sớm nhất có mặt tại hiện trường vụ việc và bản thân ông đã cứu được 6 người đưa vào bờ an toàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 22/2, một ngày sau vụ va chạm giữa tàu chở 23 người với tàu chở đá trên hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ông Hà Ngọc Sơn vẫn đang tất bật cùng lực lượng chức năng tìm kiếm, đưa thi thể các nạn nhân mới được tìm thấy để bàn giao cho các gia đình lo hậu sự.

Ngay từ thời điểm xảy ra vụ lật tàu khách khiến 6 người mất tích, ông Sơn là một trong những người sớm nhất có mặt tại hiện trường vụ việc và bản thân ông đã cứu được 6 người đưa vào bờ an toàn.

'Người hùng' kể giây phút lao thuyền trong đêm cứu 6 người vụ lật tàu trên hồ Thác Bà - Ảnh 1
Người hùng Hà Ngọc Sơn đã dũng cảm cứu 6 người thoát nạn trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà tối 21/2

Ông Sơn cho biết tối qua khi đang ở khu vực chăn nuôi của gia đình, ông bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên như tiếng nổ.

"Nghe vậy, tôi cầm đèn pin chạy ra ven hồ soi thì nghe tiếng người kêu cứu. Không kịp nghĩ ngợi, tôi nổ máy thuyền lao thẳng ra vị trí tàu chìm. Đến nơi, trên mặt hồ, người nổi, người chìm, áo phao và đồ đạc trôi lẫn lộn. Tôi cứu được 6 người đưa lên thuyền, rồi chở tất cả vào bờ an toàn”, ông Sơn kể lại.

Theo ông Sơn, sau khi cứu được 6 người, ông tiếp tục cùng chính quyền địa phương hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường và triển khai các biện pháp cứu hộ.

“Giá như có thêm thời gian và một chiếc thuyền lớn hơn để cứu được nhiều người hơn thì tốt biết mấy”, ông Sơn ngậm ngùi nói.

Ông Sơn cho biết, trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy đủ 6 nạn nhân mất tích sau vụ lật tàu. Ông cũng dùng thuyền chở các thi thể vào bờ, phối hợp cùng chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

'Người hùng' kể giây phút lao thuyền trong đêm cứu 6 người vụ lật tàu trên hồ Thác Bà - Ảnh 2
Một ngày sau vụ va chạm tàu trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích, ông Hà Ngọc Sơn vẫn miệt mài tham gia công tác tìm kiếm

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tàu chở khách va chạm với tàu chở đá, khiến tàu khách bị chìm. Trên tàu có 23 người, 6 người mất tích, 17 người được cứu hộ lên bờ an toàn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của địa phương và tỉnh Lào Cai đã triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ với sự tham gia của công an, quân đội, lực lượng cứu hộ địa phương và Đặc công Hải quân. 

Cụ thể danh tính 6 nạn nhân đã được tìm thấy bao gồm: H.Đ.M. (11 tuổi), H.T.H. (56 tuổi), H.T.T. (60 tuổi), H.T.T.T. (14 tuổi), T.T.H. (48 tuổi) và H.V.T. (42 tuổi). Các nạn nhân được tìm thấy đều trú tại xã Cảm Nhân.

Phép màu không xảy ra: Đã tìm thấy 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà

Phép màu không xảy ra: Đã tìm thấy 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà

Đến 17 giờ 25 phút ngày 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu ở hồ Thác Bà, thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai. Thi thể các nạn nhân được phát hiện, đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Xem thêm
Từ khóa:   lật tàu trên hồ Thác Bà cứu người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 32 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 38 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng