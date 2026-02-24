Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 14:19

3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Dần

May mắn và thuận lợi trong công việc của người tuổi Dần sẽ tăng tiến không ngừng. Người buôn bán kinh doanh có cát tinh trợ lực nên làm ăn buôn bán phát tài, cơ hội kinh doanh và mở rộng quy mô đang tìm đến bản mệnh. Điều này rất tốt cho chặng đường trong tương lai của bạn, vậy nên hãy cố gắng duy trì phong độ hiện tại.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ tràn đầy sự ngọt ngào vui vẻ. Tuổi TýDần và nửa kia đang trải qua những phút giây đặc biệt hạnh phúc bên nhau. Sự chủ động, bày tỏ tình cảm đa dạng giúp hai người thêm khăng khít.

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ ngày càng khởi sắc không ngừng. Thậm chí, sự nghiệp của tuổi này cũng đang ở vào giai đoạn ổn định, công việc tiến triển như mong đợi, có cơ hội để bạn thể hiện bản thân cũng như những tài năng tiềm ẩn mà trước đây chưa có dịp để trổ tài. Đó gần như đều là những cơ hội mười mươi nên đừng bỏ lỡ đáng tiếc nhé.

Hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, đó là chuyện mà không biết bao người khốn khổ vì tình, vì trót đem lòng yêu mà chẳng được đón nhận. Hiểu được nỗi khó khăn, người tuổi Ngọ quyết định cháy hết mình vì tình yêu đang có. Chỉ cần có người mình yêu ở bên, con giáp này nguyện chịu khó chịu khổ ra sao cũng được.

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra dễ dàng và suôn sẻ không ngừng. Tử vi ngày mới cho biết các dự án do người tuổi này đứng đầu có tín hiệu tiến triển thuận lợi hơn bao giờ hết. Bản mệnh cũng có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân say ngày hôm nay.

Bạn cũng có điềm báo hiệu may mắn trên con đường tài lộc đối với con giáp này. Người tuổi này có thể buôn bán kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng và có cơ sở đến mở rộng sản xuất. Với những người làm công chức, sẽ có một ngày làm việc khá bình yên.

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 46 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 52 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026