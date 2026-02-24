3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 13:56

3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần vô cùng hanh thông, suôn sẻ. Tinh thần làm việc của bạn trong ngày lên cao nên bạn có thể giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi, được đồng nghiệp nể phục vô cùng. Ngoài ra, vận trình tài lộc đương khá dồi dào.

Nhờ ngũ hành tương sinh, tình yêu chân thành của con giáp may mắn này đã khiến người ấy dần cảm nhận được và hồi đáp. Cuộc sống vợ chồng viên mãn, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau, chính vì thế mà những mâu thuẫn, xung động cũng dần ít đi.

3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thần Tài sẽ mang tới tin vui tài chính cho người tuổi Tuất. Nếu đang có ý tưởng kinh doanh nào, bạn nên bắt tay thực hiện ngay, đây là thời điểm vô cùng thích hợp để bạn thực hiện những dự án ấp ủ còn dang dở, tỷ lệ thành công không nhỏ đâu. Bản mệnh nên tự tin thực hiện được những kế hoạch và ý tưởng độc đáo của mình, đạt được những bước tiến quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp.

Về phương diện tình cảm, người còn độc thân có thể sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp từ phía người thân trong việc tìm kiếm một nửa cho mình. Nhưng bản mệnh cũng đừng quá lo lắng bởi hôm nay đào hoa nhập mệnh khi Hỏa sinh Thổ, sức quyến rũ của bản mệnh sẽ tăng lên gấp bội, mở ra nhiều trải nghiệm ngọt ngào.

3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi sẽ trở nên thuận lợi hơn, đặc biệt tốt cho người đang theo đuổi đường thăng tiến. Đặc biệt, cái khó ló cái khôn, cứ cố gắng khi người khác nghỉ ngơi bạn sẽ được đền đáp. Nhiều bạn trẻ sẽ có cơ hội trúng thưởng trong ngày này.

Con giáp này còn có thể đón nhận những niềm vui tình cảm bất ngờ. Bạn có thể chăm sóc và vun vén chu toàn cho gia đình của mình, giúp cho tình yêu đôi lứa và tình cảm gia đình ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Người độc thân cũng không quá vội vàng tìm kiếm ai đó đồng hành, bạn chọn yêu thương bản thân mình trước tiên.

3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài mở kho chia lộc sau ngày 25/2/2026, 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, sự nghiệp thăng hoa, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị

Thần Tài mở kho chia lộc sau ngày 25/2/2026, 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, sự nghiệp thăng hoa, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị

3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, sự nghiệp thăng hoa, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn sau ngày 30/2/2026

3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn sau ngày 30/2/2026

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đi đánh cá, ngư dân phát hiện cá voi khổng lồ dài 15 mét bị mắc cạn trên sông

Đi đánh cá, ngư dân phát hiện cá voi khổng lồ dài 15 mét bị mắc cạn trên sông

Video 24 phút trước
Chân dung giúp việc lì xì chủ nhà ở TP.HCM 1,5 triệu đồng 'gây sốt' cõi mạng

Chân dung giúp việc lì xì chủ nhà ở TP.HCM 1,5 triệu đồng 'gây sốt' cõi mạng

Đời sống 25 phút trước
Bị lật tẩy mánh khóe gian lận, nam sinh nổi khùng hành hung giám thị ngay tại phòng thi

Bị lật tẩy mánh khóe gian lận, nam sinh nổi khùng hành hung giám thị ngay tại phòng thi

Video 32 phút trước
Xe container đang di chuyển trên đường thì bất ngờ lật nghiêng, đè trúng chiếc xe ô tô con khiến tài xế tử vong

Xe container đang di chuyển trên đường thì bất ngờ lật nghiêng, đè trúng chiếc xe ô tô con khiến tài xế tử vong

Video 36 phút trước
Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước

Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước

Sao quốc tế 37 phút trước
Nữ luật sư và 2 người phụ nữ lao vào ẩu đả dữ dội trên phố thu hút sự chú ý của công chúng

Nữ luật sư và 2 người phụ nữ lao vào ẩu đả dữ dội trên phố thu hút sự chú ý của công chúng

Video 39 phút trước
3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà

3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Liên tiếp từ ngày 25/2 đến ngày 26/2, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ

Liên tiếp từ ngày 25/2 đến ngày 26/2, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ

3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn sau ngày 30/2/2026

3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn sau ngày 30/2/2026

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Thần Tài mở kho chia lộc sau ngày 25/2/2026, 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, sự nghiệp thăng hoa, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị

Thần Tài mở kho chia lộc sau ngày 25/2/2026, 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, sự nghiệp thăng hoa, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị

Đúng ngày vía Thần Tài, mùng 10 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà

Đúng ngày vía Thần Tài, mùng 10 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà