NÓNG: Công an vào cuộc vụ người đàn ông vừa lái ô tô vừa ôm trẻ nhỏ trong lòng

Đời sống 25/02/2026 16:24

Qua hình ảnh từ camera người dân ghi lại, nam tài xế ôm một trẻ nhỏ trong lòng khi ngồi lái ô tô, tay đứa trẻ cầm vào vô lăng..

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 25/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam tài xế điều khiển ô tô BKS 89A-504.xx, di chuyển trên đường Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

Đáng chú ý, qua hình ảnh từ camera người dân ghi lại, nam tài xế này còn ôm một trẻ nhỏ trong lòng khi ngồi lái ô tô, tay đứa trẻ cầm vào vô lăng.

Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người bày tỏ lo ngại về sự nguy hiểm khi tài xế vừa ôm trẻ nhỏ vừa lái xe tham gia giao thông trên đường.

NÓNG: Công an vào cuộc vụ người đàn ông vừa lái ô tô vừa ôm trẻ nhỏ trong lòng - Ảnh 1
Hình ảnh nam tài xế ô tô vừa lái xe vừa ôm trẻ em trong lòng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự lo ngại trước hành vi nguy hiểm khi tài xế vừa bế trẻ nhỏ vừa điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Qua đó, việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, bản thân và các phương tiện khác.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết theo quy định hiện hành, việc để trẻ ngồi phía trước, không thắt dây đai an toàn sẽ bị xử phạt 900.000 đồng. Tuy nhiên, đơn vị vẫn cần xác minh thêm để có các thông tin cụ thể.

Danh tính hai mẹ con đuối nước tử vong ở đập sau mâu thuẫn với chồng

Danh tính hai mẹ con đuối nước tử vong ở đập sau mâu thuẫn với chồng

Ngày 25/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân (là mẹ con) bị đuối nước tại khu vực Đập Lậu, thuộc Tổ dân phố Hòa Mục, phường Phượng Sơn.

