Danh tính hai mẹ con đuối nước tử vong ở đập sau mâu thuẫn với chồng

Đời sống 25/02/2026 14:54

Ngày 25/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân (là mẹ con) bị đuối nước tại khu vực Đập Lậu, thuộc Tổ dân phố Hòa Mục, phường Phượng Sơn.

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, ngày 25/2, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị đuối nước tại khu vực Đập Lậu, thuộc Tổ dân phố Hoà Mục, phường Phượng Sơn.

Trước đó, đơn vị nhận được tin báo về vụ việc đuối nước xảy ra tại đây. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Lục Ngạn khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn.

Khu vực Đập Lậu có địa hình phức tạp, nước sâu, nhiều đá và cây ngầm dưới lòng nước, gây cản trở lớn cho công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng cứu hộ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và người dân địa phương, tổ chức rà soát từng khu vực nghi vấn.

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Khu vực lực lượng chức năng tìm kiếm mẹ con đuối nước ở phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau nhiều giờ nỗ lực, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy. Danh tính ban đầu xác định là P.T.B (SN 1991) và D.C.H (SN 2017), cùng trú tại phường Phượng Sơn. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để lo hậu sự.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn đuối nước, đặc biệt tại các khu vực ao, hồ, đập nước nguy hiểm. Khi xảy ra sự cố, cần nhanh chóng thông báo tới lực lượng cứu nạn qua số 114 để được hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, một lãnh đạo UBND phường Phượng Sơn cho biết, nạn nhân P.T.B và D.C.H là hai mẹ con. Trước đó, chị B có mâu thuẫn với chồng, rồi mang con trai đi khỏi nhà, nghi ngờ chị này tự tử.

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Cơ quan chức năng đã lấy lời khai với người liên quan là bà N.T.B.T (40 tuổi, ở phường Trảng Dài, Đồng Nai), điều dưỡng làm việc ở Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa.

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