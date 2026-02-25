Tình tiết bất ngờ vụ cô gái tử vong nghi do truyền trắng da tại nhà

Đời sống 25/02/2026 14:18

Liên quan vụ cô gái tử vong sau khi làm đẹp bằng phương pháp truyền trắng da, ngày 25/2, cơ quan chức năng đã lấy lời khai với những người liên quan, làm rõ diễn biến vụ việc.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 25/2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế TP.HCM liên quan trường hợp tử vong ngoại viện nghi do sốc phản vệ tại nhà tối 23/2. Nạn nhân là chị Đ.N.H.P, SN 1992, trú phường An Khánh, TP.HCM.

Theo lời người đưa bệnh nhân vào viện khai báo, vào khoảng 20h30 ngày 23/2 bệnh nhân tự đưa cho điều dưỡng (bên ngoài) 3 lọ Glutathion pha truyền và truyền tại nhà của nạn nhân.

Sau khi truyền khoảng 1 tiếng rưỡi, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng lạnh run và được điều dưỡng tiêm 1/2 ống Adrenalin. Sau đó bệnh nhân diễn tiến khó thở hơn, điều dưỡng đi gọi người trợ giúp đưa bệnh nhân cấp cứu. Khi quay lại thì phát hiện bệnh nhân đã ngưng thở và tím tái.

Nạn nhân được người nhà và điều dưỡng trên đưa đến bệnh viện lúc 23h cùng ngày trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ ghi nhận tình trạng người bệnh với biểu hiện toàn thân hôn mê sâu, da và niêm mạc tái nhợt, tứ chi lạnh, cơ thể tím tái kèm nổi bông.

"Về thần kinh, đồng tử hai bên giãn khoảng 5mm, mất hoàn toàn phản xạ ánh sáng và các phản xạ thần kinh khác. Sinh hiệu không ghi nhận mạch, huyết áp không đo được, người bệnh không còn nhịp tự thở, SpO2 ở mức 0%", báo cáo nêu.

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Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngay khi tiếp nhận, kíp trực đã lập tức triển khai quy trình hồi sức tim phổi tích cực: Ấn tim ngoài lồng ngực, bóp bóng oxy, đặt nội khí quản để kiểm soát đường thở và lập đường truyền tĩnh mạch.

Bệnh nhân được sử dụng các loại thuốc vận mạch liều cao (tiêm và truyền liên tục 34 ống Adrenalin) để kích thích nhịp tim trở lại.

Tuy nhiên, dù đã nỗ lực hồi sức tích cực liên tục trong gần 40 phút, bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn (nhịp tim không đập lại).

Các bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, theo dõi tình trạng sốc phản vệ do thuốc.

Bệnh viện đã giải thích rõ tình trạng tử vong trước khi đến viện cho gia đình, đồng thời báo cáo vụ việc cho Công an phường Cát Lái, Sở Y tế TP.HCM để tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền.

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