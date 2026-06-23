Đám cưới tiền tỷ đang diễn ra hoàng tráng, chú rể bỗng rụng rời đánh rơi nhẫn cưới vì một tiếng gọi từ phía sau

Tâm sự gia đình 23/06/2026 17:00

Dù đám cưới diễn ra nhanh chóng nhưng ai cũng nói em có số lấy chồng giàu sướng cả đời. Em cũng thấy mình may mắn. Lúc bước vào sảnh cưới, em thấy mình là cô dâu may mắn được lấy vị hoàng tử trước mắt.

Em gặp Việt trong một lần đi chơi với nhóm bạn chung. Ngay từ lần đầu quen biết nhau, em đã bị Việt thu hút bởi vẻ phong độ, lịch thiệp. Sau hôm đó, anh ấy hẹn em đi ăn uống. Chúng em bắt đầu có tình cảm rồi chính thức quen nhau. Dù chỉ biết nhau vài tháng nhưng em cứ nghĩ đã quen nhau từ trước. Em không quan trọng yêu nhau bao lâu, miễn là đúng người thì cái gì cũng đúng.

Trong thời gian yêu nhau, Việt luôn yêu thương em, có anh ấy em thấy cuộc sống thật đẹp. Gia đình Việt giàu có, cha mẹ có công ty kinh doanh riêng. Việt cùng bố điều hành công ty. Gia đình anh nói sau này khi lấy nhau thì em làm cùng chồng. Nhà anh ấy cũng khá quý mến em.

Bố mẹ hai bên tán thành nên Việt mong sớm lấy được em làm vợ. Chúng em tổ chức đám cưới trong khách sạn 4 sao, trang hoàng xa xỉ. Mọi chi phí đều do gia đình Việt chi trả.

Dù đám cưới diễn ra nhanh chóng nhưng ai cũng nói em có số lấy chồng giàu sướng cả đời. Em cũng thấy mình may mắn. Lúc bước vào sảnh cưới, em thấy mình là cô dâu may mắn được lấy vị hoàng tử trước mắt. Chẳng ngờ được, ngay lúc Việt trao nhẫn cưới cho em thì một giọng nói gào thét phía sau vọng tới. Em chết sững khi thấy một cô gái trẻ vác bụng bầu lồ lộ tiến về phía em. Cô ấy vừa khóc vừa gào lên:

Đám cưới tiền tỷ đang diễn ra hoàng tráng, chú rể bỗng rụng rời đánh rơi nhẫn cưới vì một tiếng gọi từ phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Anh còn dám lấy vợ sao? Còn đứa trẻ trong bụng em thì anh tính sao? Anh còn nói đợi anh về xin phép gia đình cưới em? Rốt cuộc là anh muốn cưới mấy người hả?”.

Cả hội hôn im bặt, bố mẹ chồng của em cũng ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt. Việt vừa run rẩy vừa gọi bảo vệ mang cô gái kia đi khỏi. Còn em bất động nghẹn lời.

Hôn lễ kết thúc, Việt bị bố mẹ tra hỏi mới thú thật. Cách đây không lâu, Việt đi công tác xa nhà mới quen cô gái kia, rồi làm người ta có bầu. Việt đúng là có nói với cô gái kia sẽ chịu trách nhiệm, cưới cô ta làm vợ. Nhưng khi gặp em thì Việt lại muốn cưới em. Anh ấy định im lặng không để em biết chuyện này. Không ngờ, cô gái kia biết chuyện thì bay vào đây để ba mặt một lời ngay ngày cưới của em.

Em thấy mình như rơi xuống địa ngục. Dù bố chồng em đã khuyên nhủ để ông gặp cô gái kia để giải quyết. Gia đình Việt sẽ chu cấp để nuôi đứa trẻ trưởng thành. Vì hôn lễ của em và Việt đã kết thúc, không thể thay đổi được.

Em đau đớn ngay trong ngày cưới long trọng được nhiều người ngưỡng mộ. Giờ em chĩ thấy mình bị chồng phản bội, lừa dối. Đáng lẽ ra em đừng vội vàng kết hôn, đừng nằm mơ mà có ngày gặp ác mộng. Giờ em phải làm sao đây?

Ba năm hôn nhân "chay" và đêm say rượu định mệnh khiến tôi quyết định ly hôn ngay ngày hôm sau

Ba năm hôn nhân "chay" và đêm say rượu định mệnh khiến tôi quyết định ly hôn ngay ngày hôm sau

Sau 3 năm chung sống, anh chồng chưa một lần đụng đến vợ. Ngày đầu tiên kết hôn, anh từ chối quan hệ với vợ vì quá mệt mỏi do tổ chức đám cưới.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sốc: Mua bức tranh cũ với giá 2,6 triệu đồng, cụ bà bán với giá 6,6 tỷ đồng

Sốc: Mua bức tranh cũ với giá 2,6 triệu đồng, cụ bà bán với giá 6,6 tỷ đồng

Video 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Về sớm 2 tiếng, tôi bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi trong phòng khách

Về sớm 2 tiếng, tôi bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi trong phòng khách

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Vừa nhận quyết định ly hôn, tôi chết lặng thấy vợ cũ ngồi sụp xuống nôn khan, sự thật sau đó làm tôi đổ gục

Vừa nhận quyết định ly hôn, tôi chết lặng thấy vợ cũ ngồi sụp xuống nôn khan, sự thật sau đó làm tôi đổ gục

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Xót ruột nghe cháu mới sinh khóc ngằn ngặt, tôi chết lặng khi rình thấy việc làm của chị dâu trong phòng kín

Xót ruột nghe cháu mới sinh khóc ngằn ngặt, tôi chết lặng khi rình thấy việc làm của chị dâu trong phòng kín

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Đám cưới tiền tỷ đang diễn ra hoàng tráng, chú rể bỗng rụng rời đánh rơi nhẫn cưới vì một tiếng gọi từ phía sau

Đám cưới tiền tỷ đang diễn ra hoàng tráng, chú rể bỗng rụng rời đánh rơi nhẫn cưới vì một tiếng gọi từ phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, 3 con giáp tiền tài rủng rỉnh, công việc như ý, sự nghiệp mở ra thời kỳ đỉnh cao

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, 3 con giáp tiền tài rủng rỉnh, công việc như ý, sự nghiệp mở ra thời kỳ đỉnh cao

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tò mò về đứa trẻ luôn xuất hiện bên chị dâu, tôi không ngờ lại nghe được điều ấy

Tò mò về đứa trẻ luôn xuất hiện bên chị dâu, tôi không ngờ lại nghe được điều ấy

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Bị tình cũ ép quay lại ngay trên sân khấu đám cưới, tôi đáp trả một câu khiến anh ta nhục nhã, cả hội trường vỗ tay

Bị tình cũ ép quay lại ngay trên sân khấu đám cưới, tôi đáp trả một câu khiến anh ta nhục nhã, cả hội trường vỗ tay

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Quay trở lại với phương pháp câu truyền thống, nam cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,57 mét

Quay trở lại với phương pháp câu truyền thống, nam cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,57 mét

Video 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

Loại rau được bình chọn là tốt nhất thế giới hóa ra bán đầy ở chợ Việt với giá rẻ bèo!

Loại rau được bình chọn là tốt nhất thế giới hóa ra bán đầy ở chợ Việt với giá rẻ bèo!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng cũ bất ngờ sang nhà dúi vào tay 5 cây vàng sau 3 năm ly hôn, tôi chết lặng khi nghe điều kiện đi kèm

Chồng cũ bất ngờ sang nhà dúi vào tay 5 cây vàng sau 3 năm ly hôn, tôi chết lặng khi nghe điều kiện đi kèm

Xót ruột nghe cháu mới sinh khóc ngằn ngặt, tôi chết lặng khi rình thấy việc làm của chị dâu trong phòng kín

Xót ruột nghe cháu mới sinh khóc ngằn ngặt, tôi chết lặng khi rình thấy việc làm của chị dâu trong phòng kín

Cho em chồng ở nhờ cả năm chỉ bằng rau luộc lạc rang, ngày cô ấy đi, thứ để lại làm tôi chết lặng vì xấu hổ

Cho em chồng ở nhờ cả năm chỉ bằng rau luộc lạc rang, ngày cô ấy đi, thứ để lại làm tôi chết lặng vì xấu hổ

Bắt quả tang vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ giữa nhà, tôi lại gượng gạo quay lưng đi thẳng

Bắt quả tang vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ giữa nhà, tôi lại gượng gạo quay lưng đi thẳng

Mẹ ruột trao 15 cây vàng cho chị họ ngày cưới, tôi đùng đùng nổi giận để rồi sững sờ khi biết sự thật đau lòng

Mẹ ruột trao 15 cây vàng cho chị họ ngày cưới, tôi đùng đùng nổi giận để rồi sững sờ khi biết sự thật đau lòng

Cứ ngỡ vợ cũ vào viện chăm vì còn tình nghĩa, tôi chết lặng trước lời đề nghị xé nát lòng tự trọng

Cứ ngỡ vợ cũ vào viện chăm vì còn tình nghĩa, tôi chết lặng trước lời đề nghị xé nát lòng tự trọng