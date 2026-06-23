Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

Tâm linh - Tử vi 23/06/2026 15:50

Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này được sao Thiên Ấn chiếu rọi, sự nghiệp tăng tiến, tiền đổ về túi không ngừng. Chính vì sự nghiệp đang trên đà phát triển, bạn cần nắm bắt cơ hội để bứt phá hơn, thậm chí, bạn có cơ hội thăng quan tiến chức. Bên cạnh đó các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. 

Vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Con cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Vận đào hoa của người độc thân dần vượng phát, tình cảm lứa đôi có sự tiến triển rõ rệt. Nếu đã có "người trong mộng", bạn nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn.

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sắp tới sẽ tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện tài chính. Đây cũng là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt. Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Những người độc thân sẽ có cơ hội tìm được người bạn đời của mình, người đang hẹn hò có thể tính đến chuyện ổn định cuộc sống. Mọi xung đột trước đó sẽ được giải quyết và mối quan hệ của bạn sẽ ổn định. Đối với các đôi đã kết hôn, hãy chú ý dành thời gian cho gia đình giữa lịch trình bận rộn của mình. 

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu được nhiều cát tinh che chở, quý nhân nhiều, trăm sự thuận lợi trong thời gian tới. Sự nghiệp bước vào giai đoạn tiến triển ổn định, có cơ hội thăng tiến cao trong công việc, bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội của mình. Bên cạnh đó các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt.

Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân không thiếu người săn đón. Tuy nhiên, càng như vậy bạn lại càng cần cẩn trọng trong chuyện tình cảm, tinh tường để nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình.

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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