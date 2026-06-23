Mẹ ruột trao 15 cây vàng cho chị họ ngày cưới, tôi đùng đùng nổi giận để rồi sững sờ khi biết sự thật đau lòng

Tâm sự gia đình 23/06/2026 15:48

Trước khi mẹ tôi lấy bố tôi, bà có sinh một bé gái rồi gửi cho người chị ruột không chồng nuôi giúp. Những năm sau này, mẹ âm thầm gửi tiền cho chị ruột để nuôi cô con gái đó. Ngày chị họ cưới, mẹ muốn dùng 15 cây vàng để bù đắp cho chị thiếu hụt tình cảm gia đình từ nhỏ.

Chị họ của tôi lấy chồng vào 4 năm trước. Mẹ tôi âm thầm tặng chị 15 cây vàng. Lúc đó tôi không hề biết, nghe chị khoe tôi mới thấy bất ngờ. Nhưng tôi không có ý kiến gì, mẹ muốn cho họ hàng bao nhiêu thì đó là mong muốn của mẹ.

Trước ngày tổ chức đám cưới, tôi còn nghĩ chắc mẹ sẽ cho vợ chồng tôi nhiều vàng để dành. Vì mẹ tặng chị họ những 15 cây vàng, chẳng lẽ với con gái ruột bà lại tặng ít đi sao? Chồng sắp cưới của tôi nghe thế cũng rất mong chờ. Chúng tôi cùng nhau vẽ ra những kế hoạch sẽ thực hiện sau khi trở thành vợ chồng.

 

Nhưng tôi chẳng ngờ được, ngày tôi cưới, mẹ tôi trao cho con gái 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Tôi tức giận muốn khóc hỏi mẹ: “Mẹ ơi con mới là con gái ruột của mẹ, vậy mà mẹ cho con vàng cưới còn không bằng một nửa của chị họ. Mẹ không sợ tụi con buồn sao?”.

Mẹ thấy phản ứng của tôi thì tỏ vẻ khó xử, cất 5 chỉ vàng vào túi áo. Mẹ từ từ kể một câu chuyện khiến tôi bất ngờ vô cùng.

Mẹ ruột trao 15 cây vàng cho chị họ ngày cưới, tôi đùng đùng nổi giận để rồi sững sờ khi biết sự thật đau lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trước khi mẹ tôi lấy bố tôi, bà có sinh một bé gái rồi gửi cho người chị ruột không chồng nuôi giúp. Những năm sau này, mẹ âm thầm gửi tiền cho chị ruột để nuôi cô con gái đó. Ngày chị họ cưới, mẹ muốn dùng 15 cây vàng để bù đắp cho chị thiếu hụt tình cảm gia đình từ nhỏ.

Mẹ tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt, bà mong tôi hãy hiểu cho nỗi khổ của bà. Thấy mẹ mình khóc đau khổ, tôi đương nhiên không thể oán trách bà nữa. Tôi và mẹ cứ ôm nhau khóc sụt sịt ngay trong ngày cưới của tôi.

Nhưng chồng tôi thì rất tức giận, anh nói rằng mẹ tôi không nể mặt anh và gia đình. Tôi đành năn nỉ chồng hãy thông cảm vì mẹ tôi cũng có nỗi khổ riêng. Thấy con rể hăm he hủy đám cưới, mẹ tôi nói sẽ cố gắng kiếm tiền mua vàng để gửi lại hai vợ chồng tôi.

Tôi thấy mình sai quá khi nói với chồng về số vàng mẹ đã cho chị họ. Nếu tôi im lặng thì bây giờ cũng không phải lâm vào tình cảnh khó xử thế này.

Giờ tôi phải làm sao đây?

Cứ ngỡ vợ cũ vào viện chăm vì còn tình nghĩa, tôi chết lặng trước lời đề nghị xé nát lòng tự trọng

Cứ ngỡ vợ cũ vào viện chăm vì còn tình nghĩa, tôi chết lặng trước lời đề nghị xé nát lòng tự trọng

Không chỉ vậy, vợ cũ trốn đi bỏ lại một đống nợ khiến tôi tuyệt vọng. Ngược lại với tôi, vợ cũ sau khi ly hôn thì được bố mẹ cho vốn làm ăn. Giờ cô ấy đã là bà chủ một tiệm bán mỹ phẩm được nhiều người biết tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bắt quả tang vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ giữa nhà, tôi lại gượng gạo quay lưng đi thẳng

Bắt quả tang vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ giữa nhà, tôi lại gượng gạo quay lưng đi thẳng

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Mẹ ruột trao 15 cây vàng cho chị họ ngày cưới, tôi đùng đùng nổi giận để rồi sững sờ khi biết sự thật đau lòng

Mẹ ruột trao 15 cây vàng cho chị họ ngày cưới, tôi đùng đùng nổi giận để rồi sững sờ khi biết sự thật đau lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Cứ ngỡ vợ cũ vào viện chăm vì còn tình nghĩa, tôi chết lặng trước lời đề nghị xé nát lòng tự trọng

Cứ ngỡ vợ cũ vào viện chăm vì còn tình nghĩa, tôi chết lặng trước lời đề nghị xé nát lòng tự trọng

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Lén lắp camera để bắt quả tang ô sin ăn cắp tiền, tôi suýt ngất khi thấy "kẻ trộm" thực sự trong nhà

Lén lắp camera để bắt quả tang ô sin ăn cắp tiền, tôi suýt ngất khi thấy "kẻ trộm" thực sự trong nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Người yêu cũ của chồng xuất hiện trong siêu thị, cảnh tượng phía sau khiến tôi bủn rủn

Người yêu cũ của chồng xuất hiện trong siêu thị, cảnh tượng phía sau khiến tôi bủn rủn

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Con trai hét lớn, bố chạy vào thì thấy con rắn nằm trong bồn cầu

Con trai hét lớn, bố chạy vào thì thấy con rắn nằm trong bồn cầu

Video 1 giờ 22 phút trước
Chồng đi xuất khẩu lao động biệt tăm biệt tích, ngày trở về chưa kịp mừng tôi đã khóc nghẹn vì sự thật tàn nhẫn

Chồng đi xuất khẩu lao động biệt tăm biệt tích, ngày trở về chưa kịp mừng tôi đã khóc nghẹn vì sự thật tàn nhẫn

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Chồng tranh thủ lúc vợ đi công tác đưa nhân tình về nhà, không ngờ bị lộ vì một que tăm

Chồng tranh thủ lúc vợ đi công tác đưa nhân tình về nhà, không ngờ bị lộ vì một que tăm

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Ép chị gái cởi chiếc áo ướt sũng ra cho đỡ lạnh, tôi rụng rời chân tay trước thứ ẩn giấu bên trong

Ép chị gái cởi chiếc áo ướt sũng ra cho đỡ lạnh, tôi rụng rời chân tay trước thứ ẩn giấu bên trong

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/6/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/6/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cho em chồng ở nhờ cả năm chỉ bằng rau luộc lạc rang, ngày cô ấy đi, thứ để lại làm tôi chết lặng vì xấu hổ

Cho em chồng ở nhờ cả năm chỉ bằng rau luộc lạc rang, ngày cô ấy đi, thứ để lại làm tôi chết lặng vì xấu hổ

Bắt quả tang vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ giữa nhà, tôi lại gượng gạo quay lưng đi thẳng

Bắt quả tang vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ giữa nhà, tôi lại gượng gạo quay lưng đi thẳng

Cứ ngỡ vợ cũ vào viện chăm vì còn tình nghĩa, tôi chết lặng trước lời đề nghị xé nát lòng tự trọng

Cứ ngỡ vợ cũ vào viện chăm vì còn tình nghĩa, tôi chết lặng trước lời đề nghị xé nát lòng tự trọng

Lén lắp camera để bắt quả tang ô sin ăn cắp tiền, tôi suýt ngất khi thấy "kẻ trộm" thực sự trong nhà

Lén lắp camera để bắt quả tang ô sin ăn cắp tiền, tôi suýt ngất khi thấy "kẻ trộm" thực sự trong nhà

Chồng đi xuất khẩu lao động biệt tăm biệt tích, ngày trở về chưa kịp mừng tôi đã khóc nghẹn vì sự thật tàn nhẫn

Chồng đi xuất khẩu lao động biệt tăm biệt tích, ngày trở về chưa kịp mừng tôi đã khóc nghẹn vì sự thật tàn nhẫn

Ba năm hôn nhân "chay" và đêm say rượu định mệnh khiến tôi quyết định ly hôn ngay ngày hôm sau

Ba năm hôn nhân "chay" và đêm say rượu định mệnh khiến tôi quyết định ly hôn ngay ngày hôm sau