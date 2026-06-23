Quay trở lại với phương pháp câu truyền thống, nam cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,57 mét

3 năm qua, anh chủ yếu câu cá từ thuyền phao và khám phá các con sông, đập nước và bãi cát ở Séc. Tuy nhiên, năm nay anh quyết định quay trở lại với sở thích truyền thống và ngồi trên bờ với cần câu cá trê cổ điển. Và chính sự trở lại này đã mang lại kết quả mà mọi cần thủ câu cá trê đều mơ ước. Một con cá trê khổng lồ dài 2,57 mét đã cắn câu.

Video 2 giờ 45 phút trước 2 giờ 45 phút trước Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

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