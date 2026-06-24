Chồng say bí tỉ sau cuộc nhậu với bạn thân, đến khi tỉnh dậy mới bàng hoàng biết chuyện của vợ

Tâm sự 24/06/2026 12:10

Tôi tôn trọng và tin tưởng chồng nên tất cả các mối quan hệ của anh tôi đều rất trân trọng và không có ý định xen vào. Kể cả với những người bạn khác giới. Anh ta là một trong số những người được chồng tôi rất coi trọng. Khi chúng tôi đã kết hôn, anh ta vẫn thường xuyên lui tới nhà rất thân thiết.

Tôi tôn trọng và tin tưởng chồng nên tất cả các mối quan hệ của anh tôi đều rất trân trọng và không có ý định xen vào. Kể cả với những người bạn khác giới. Anh ta là một trong số những người được chồng tôi rất coi trọng. Khi chúng tôi đã kết hôn, anh ta vẫn thường xuyên lui tới nhà rất thân thiết.

Ban đầu tôi cũng mặc kệ vì cho đó là chuyện bình thường. Có một người bạn thân như vậy ở cái đất thành phố không anh em họ hàng này kể cũng tốt. Khi có chuyện gì còn có người giúp đỡ nhau. Thậm chí tôi còn rất mừng về điều này. Tôi cũng rất quý anh ta, đón tiếp và coi như an hem bên nhà chồng. Mối quan hệ giữa chúng tôi nhìn vào rất tốt đẹp.

Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra khiến tôi mất hết thiện cảm về người đàn ông này. Hôm đó, chồng tôi và anh ta có khao nhau về vụ được tăng lương trước thời hạn của chồng. Chồng gọi cho hắn đến để ăn mừng. Chồng tửu lượng không cao cộng với việc quá vui về vụ việc này nên đã uống quá chén. Chưa tàn cuộc đã say ngoắc cần câu nằm sập tại chỗ. Anh ta và tôi vất vả lắm mới có thể dìu được chồng về phòng ngủ. Lúc cởi bớt quần áo cho chồng tôi có cảm giác ai đó đang cọ người vào mình liền quay lại thì thấy anh ta đang nhìn tôi đắm đuối. Tôi hơi sợ liền vội vàng lấy cớ đi nhanh ra phòng khách dọn dẹp để tránh anh ta. Tim tôi run lên vì sợ ánh mắt đó.

Chồng say bí tỉ sau cuộc nhậu với bạn thân, đến khi tỉnh dậy mới bàng hoàng biết chuyện của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mãi tôi mới hoàn hồn được, đang chăm chú vào đống bát đũa thì bất ngờ một vòng tay quàng qua eo tôi ghì chặt. Tôi giật mình đánh rơi cả một cái bát tô rơi xoảng một cái. Chính là gương mặt ghê tởm của hắn đang ghì chặt xuống vai tôi. Tôi hét lên “anh đang làm cái trò gì vậy?” rồi cố vùng vẫy thoát ra. Hắn chẳng những không thấy xấu hổ mà còn lao vào tôi nói những lời vô cùng kinh tởm. Hắn nói hắn thích tôi từ lâu lắm rồi. Nếu không phải vì chồng tôi là bạn thân của hắn thì tôi đã không thể thoát ra khỏi vòng tay hắn. Hắn còn nói nếu tôi ly dị chồng, hắn cũng sẽ lập tức ly dị vợ để đến với tôi. Hắn hứa sẽ cho tôi một cuộc sống còn tốt hơn của chồng tôi cho tôi bây giờ.

Tôi điên tiết tát cho hắn một cái rồi hét lên đuổi hắn ra khỏi nhà. Tôi dọa sẽ la to lên để cho chồng tôi tỉnh lại nếu hắn còn cố tình giở trò hắn mới chịu thôi.

Hắn về rồi, tôi lên phòng nhìn chồng ôm mặt khóc nức nở. Chồng tôi vẫn ngủ ngon lành. Gương mặt vô tư như đứa trẻ. Anh không biết rằng, bên cạnh anh là gã bạn thân tồi luôn rình rập vợ mình. Tôi không biết có nên nói sự thật này cho anh nghe không? Các chị em hãy cho tôi lời khuyên với!

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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