2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi lọ mọ đi xem để rồi bưng mặt khóc nghẹn trước việc chồng làm

Tâm sự gia đình 27/06/2026 19:23

Ngặt nỗi em chẳng còn cha mẹ, em là con một không có anh em. Cha mẹ chồng thì lại ở xa, dù ông bà muốn em về quê chồng để phụ chăm sóc nhưng chồng em không muốn. Anh ấy muốn em với con ở bên để tiện chăm sóc.

Lúc thấy chúng em nên duyên vợ chồng, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Họ cho rằng đàn ông mới 25 như chồng em chưa chững chạc, sẽ không biết yêu vợ thương con. Nhưng em tin chắc chồng em thì khác, vì từ lúc yêu đến khi cưới anh ấy luôn chua đáo, hết lòng chăm lo cho ẹm.

Sức khỏe của em bình thường đã không được tốt, nên khi mang thai lại càng yếu hơn. Cố đến tháng thứ 5 thì em không thể đi làm được, phải ở nhà dưỡng thai. Lúc bác sĩ nói em phải hạn chế vận động nếu không thì rất dễ động thai, em cũng băn khoăn lắm. Vì em đi làm thì cũng giúp chồng tài chính phần nào. Nhưng giờ đã mang thai, thôi thì đành vì con mà cố gắng.

Từ khi em nghỉ ở nhà, chồng em chuẩn bị đồ ăn sẵn cả ngày rồi mới đi làm. Về nhà thì anh ấy lại phụ em làm việc nhà, dọn dẹp luôn tay. Anh ấy cũng nhận thêm việc để có thêm thu nhập. Nhiều hôm thấy chồng gầy đi mà em xót vô cùng. Vậy mà chồng em chỉ nói: “Em không phải lo, anh đàn ông mà mấy chuyện này chẳng đáng gì!”.

Rồi con của em cũng chào đời. Vì phải sinh mổ nên cả tháng sau đó người em vẫn đau nhức, mỗi lần ngồi dậy đều khó khăn. Ngặt nỗi em chẳng còn cha mẹ, em là con một không có anh em. Cha mẹ chồng thì lại ở xa, dù ông bà muốn em về quê chồng để phụ chăm sóc nhưng chồng em không muốn. Anh ấy muốn em với con ở bên để tiện chăm sóc.

2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi lọ mọ đi xem để rồi bưng mặt khóc nghẹn trước việc chồng làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khi có con nhỏ thì chồng em lại vất vả hơn. Nhiều đêm đến khuya anh ấy mới tan làm. Nhưng bữa cơm  nào của em anh ấy cũng chu đáo chuẩn bị trước. Anh ấy còn lên mạng học hỏi thực đơn, lên món ăn từng ngày khác nhau.

Thấy thương chồng quá nên em cũng cố gắng dậy phụ việc nhà. Chồng nấu cơm rồi thì em hâm lại, em giặt tã cho con. Cứ thấy em làm là chồng lại ngăn, anh ấy sợ em đụng nước sớm lại khổ sau này. Nhưng em cứ thấy có việc gì trong nhà là cố gắng làm để đỡ đần cho chồng.

Đến giữa đêm khuya thì em nghe tiếng nước xả trong nhà tắm. Em nặng nề lọ mọ dậy đi xem có phải do mình quên tắt nước hay không. Chẳng ngờ, vừa mở cửa thì em thấy chồng đang lúi húi giặt tã cho con. Em giành làm thì anh ấy gắt: “Anh khó ngủ nên làm luôn, không mai em lại làm mà chẳng nghỉ ngơi được gì”.

Em nghe chồng nói như thế thì tự dưng lại bưng mặt khóc. Mới sinh xong em nhạy cảm hơn, thương chồng đối xử tốt với mình, mà cũng xót chồng cực vì vợ con quá. Hay là em về quê chồng ở một thời gian để chồng có thời gian nghỉ ngơi?

12 giờ đêm bị hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi rụng rời nhìn bộ dạng của cô ấy khi mở cửa

12 giờ đêm bị hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi rụng rời nhìn bộ dạng của cô ấy khi mở cửa

Cô ấy nhờ chồng tôi sửa cái cửa, thay bóng đèn hư, xem giúp cái ống nước… Thậm chí, có hôm chồng tôi ở bên nhà cô hàng xóm cả một buổi chiều, tối mịt về thì con cũng đã đi ngủ. Thấy vợ ghen tuông, giận dỗi thì chồng tôi lại trách tôi không hiểu chuyện, không tin tưởng anh ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bị nhà bạn trai sỉ vả "vừa già vừa xấu còn leo cao", tôi rút máy gọi ngay tài xế lái siêu xe 7 tỷ đến đón

Bị nhà bạn trai sỉ vả "vừa già vừa xấu còn leo cao", tôi rút máy gọi ngay tài xế lái siêu xe 7 tỷ đến đón

Tâm sự Eva 51 phút trước
Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn chuyển 10 triệu mỗi tháng, biết nguồn cơn sự thật tôi cay đắng căm hận anh

Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn chuyển 10 triệu mỗi tháng, biết nguồn cơn sự thật tôi cay đắng căm hận anh

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi lọ mọ đi xem để rồi bưng mặt khóc nghẹn trước việc chồng làm

2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi lọ mọ đi xem để rồi bưng mặt khóc nghẹn trước việc chồng làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Vai diễn của Trương Giai Ninh trong Vấn Tâm 2 gây nhiều ý kiến trái chiều

Vai diễn của Trương Giai Ninh trong Vấn Tâm 2 gây nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 5 giờ 27 phút trước
Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến khép lại mùa Bạch Ngọc Lan mà không có giải thưởng

Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến khép lại mùa Bạch Ngọc Lan mà không có giải thưởng

Sao quốc tế 5 giờ 37 phút trước
Nhan sắc tuổi 45 của Phạm Băng Băng tiếp tục gây bão mạng xã hội

Nhan sắc tuổi 45 của Phạm Băng Băng tiếp tục gây bão mạng xã hội

Sao quốc tế 5 giờ 41 phút trước
Tình tiết bất ngờ vụ chàng trai bị bạn bỏ lại sau khi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng

Tình tiết bất ngờ vụ chàng trai bị bạn bỏ lại sau khi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 21 phút trước
Hồ Ngọc Hà gợi ý cách phối váy trắng tối giản cho ngày hè

Hồ Ngọc Hà gợi ý cách phối váy trắng tối giản cho ngày hè

Hậu trường 8 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (28/6-29/6), 3 con giáp may mắn đủ đường, làm việc đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (28/6-29/6), 3 con giáp may mắn đủ đường, làm việc đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Da chùng nhão, chảy xệ và xỉn màu: Bí mật giúp nhiều phụ nữ trẻ hơn 10 tuổi chỉ 90 phút với 5 công nghệ nâng cơ - căng da 5 lớp

Da chùng nhão, chảy xệ và xỉn màu: Bí mật giúp nhiều phụ nữ trẻ hơn 10 tuổi chỉ 90 phút với 5 công nghệ nâng cơ - căng da 5 lớp

Làm đẹp 9 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 28/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tử vi Chủ Nhật 28/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tình tiết bất ngờ vụ chàng trai bị bạn bỏ lại sau khi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng

Tình tiết bất ngờ vụ chàng trai bị bạn bỏ lại sau khi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng

Loại gia vị bán đầy chợ được ví như “vàng đen”, bổ đủ đường lại giúp phòng ngừa hàng loạt bệnh

Loại gia vị bán đầy chợ được ví như “vàng đen”, bổ đủ đường lại giúp phòng ngừa hàng loạt bệnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm bị hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi rụng rời nhìn bộ dạng của cô ấy khi mở cửa

12 giờ đêm bị hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi rụng rời nhìn bộ dạng của cô ấy khi mở cửa

Ông nội để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái, cả nhà sốc ngất khi tờ giấy ADN lật mở bí mật động trời

Ông nội để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái, cả nhà sốc ngất khi tờ giấy ADN lật mở bí mật động trời

Cô hàng xóm nóng bỏng gõ cửa lúc 0h, tôi chết lặng trước yêu cầu không tưởng

Cô hàng xóm nóng bỏng gõ cửa lúc 0h, tôi chết lặng trước yêu cầu không tưởng

Gặp lại hỏi chồng cũ lý do chưa lấy vợ mới, câu trả lời của anh khiến tôi đánh rơi ly nước, vỡ nát cõi lòng

Gặp lại hỏi chồng cũ lý do chưa lấy vợ mới, câu trả lời của anh khiến tôi đánh rơi ly nước, vỡ nát cõi lòng

Đang đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ lao đến xin vài sợi tóc của con tôi và sự thật sốc phía sau

Đang đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ lao đến xin vài sợi tóc của con tôi và sự thật sốc phía sau

Tò mò vào danh sách chặn trên Zalo của chồng, vợ sốc ngất thấy loạt tin nhắn của "người cũ"

Tò mò vào danh sách chặn trên Zalo của chồng, vợ sốc ngất thấy loạt tin nhắn của "người cũ"