Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ tát tới tấp, tôi sốc khi biết sự thật phía sau

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, tôi chết đứng khi biết sự thật kinh hoàng phía sau

Tâm sự 27/06/2026 23:00

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị hứng trọn hai cái tát đau điếng của cô ấy. Sau đó cô gái lại khóc nức nở rồi bỏ đi. Tôi giận run người, đồng nghiệp bên cạnh có người nhìn tôi ái ngại khi nghĩ tôi phản bội bạn gái.

Tôi năm nay 30 tuổi, là nhân viên kế toán trong một công ty tư nhân ở Sài Gòn. Tôi có một bạn gái quen được hai năm, đã định cuối năm nay sẽ về ra mắt gia đình của nhau. Cuộc sống của tôi khá đơn giản, thu nhập mỗi tháng cũng ổn định.

Khoảng nửa năm trước tôi có chuyến công tác ở Long An. Tôi đi cùng nhiều người trong công ty, ở đó làm việc khoảng một tháng. Ngày đầu tiên trong chuyến công tác thì chúng tôi rủ nhau ra phố ăn uống, dạo mát. Vừa đi ra khỏi chỗ ăn uống, tôi còn đang nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp thì một cô gái lạ bất ngờ chạy đến đứng chặn trước mặt tôi. Cô ấy túm lấy tay tôi gào lên hỏi:

“Sao anh nói đi công tác ở Sài Gòn mà giờ lại ở đây?”.

Thấy cô gái lại trước mặt cứ xoắn xít lên nói những câu không đầu cuối khó hiểu, tôi vội xua tay:

“Cô nói gì vậy? Cô là ai?”.

Nghe tôi nói vậy cô ấy lại càng giận hơn, to tiếng hơn với tôi :

"Đồ khốn!".

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị hứng trọn hai cái tát đau điếng của cô ấy. Sau đó cô gái lại khóc nức nở rồi bỏ đi. Tôi giận run người, đồng nghiệp bên cạnh có người nhìn tôi ái ngại khi nghĩ tôi phản bội bạn gái. Nhưng cũng có người khuyên rằng chắc là cô gái kia nhìn nhầm người.

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, tôi chết đứng khi biết sự thật kinh hoàng phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng chẳng ngờ được, tôi lại gặp lại cô gái lạ đó mấy ngày sau, lần này là trong một siêu thị. Thấy tôi cô ấy lại làm loạn lên, nhưng lần này khi tôi giơ tay đỡ cái tát thứ ba thì cô ấy mới ngỡ ngàng vì mình nhìn nhầm. Cô ấy nói tay phải của tôi không có vết sạo, còn của bạn trai cô ấy thì có một vết phỏng to.

Cô gái lạ đó rối rít xin lỗi tôi vì đã nhìn nhầm vì thật sự trông tôi giống hệt người yêu của cô ấy. Để tôi tin, cô ấy còn lấy hình người yêu của mình ra cho tôi xem. Quả thật khi nhìn hình người đó tôi giật mình vì chúng tôi như hai giọt nước. Nhưng tôi chỉ có một em gái sinh đôi dù từ nhỏ thường bị người ngoài nói là không giống nhau.

Sau chuyến công tác trở về, linh tính thế nào mà tôi liền lấy mẫu tóc của mẹ và em gái đi xét nghiệm. Kết quả đúng là như những gì tôi nghi ngờ, em gái của tôi không cùng huyết thống với mẹ.

Tôi vẫn giữ liên lạc với cô gái lạ trên phố, rồi mang mẫu tóc của người yêu cô ấy đi xét nghiệm với mẫu tóc của tôi. Thấy kết quả xét nghiệm ADN khiến tôi bàng hoàng, chúng tôi là một song sinh cùng trứng.

Qua tìm hiểu, tôi biết người anh em song sinh đó của mình đang ở với gia đình ở Long An, từng đi du học và có một cuộc sống sung túc. Tôi vẫn chưa nói kết quả xét nghiệm này với cô gái lạ kia, cũng chưa nói gì với gia đình mình. Có lẽ khi mẹ tôi sinh ra chúng tôi thì đã bị tráo nhầm con, hoặc là một lý do nào đó mà cha mẹ tôi đã giấu kín.

Nhưng hiện tại chúng tôi ai cũng có cuộc sống yên ả, dù là tôi, người anh em song sinh kia hay là em gái của tôi. Sẽ ra sao nếu tôi nói ra bí mật của gia đình này? Tôi có nên nói ra hay không?

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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