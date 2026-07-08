Chạm mặt vợ cũ sau 3 năm ly hôn ngay tại đám cưới bạn thân, cô ấy tiến lại hỏi một câu khiến tôi ôm mặt khóc nghẹn

Tâm sự 08/07/2026 04:00

Vợ anh biết hết chuyện nợ nần của anh, cũng biết tính anh một khi đã quyết chuyện gì thì không ai lay chuyển được. Anh cứ nghĩ thà một mình chịu đựng, để vợ tự do thì biết đâu chừng cô ấy sẽ kiếm được tấm chồng giàu có hơn.

Người ta nói nhiều về phản bội, về ngoại tình. Nhưng cũng có người từng nói, hai người là vợ chồng kiếp này là vì kiếp trước đã từng có duyên phận đặc biệt. Trong tình có nghĩa, trong nghĩa có tình.

Anh Nghĩa (37 tuổi) chia sẻ, anh chưa bao giờ quên được người vợ cũ của mình.

Anh kể hai vợ chồng anh biết nhau từ thời cấp 3, ra trường thì yêu nhau rồi đi đến hôn nhân. Vợ anh từ nhỏ đã xinh xắn được nhiều người theo đuổi, nhưng cuối cùng chị lại chọn anh – một người chưa có gì trong tay. Đến khi ly hôn vợ thì anh cũng chỉ là một kẻ trắng tay lại còn vướng nợ nần bạc tỷ.

Lúc mới lấy vợ, anh tập tành làm kinh doanh, sau đó trời thương mà kiếm được kha khá, cho vợ con cuộc sống sung túc hơn trước. Nhưng đến cột móc kỷ niệm vợ chồng lấy nhau được 10 năm thì anh bị đổ nợ, nhưng lại không nỡ để vợ con biết. Anh suy nghĩ suốt mấy đêm rồi quyết định viết đơn ly hôn. Anh nói với vợ giờ mình muốn tìm một người phụ nữ giàu có để giúp anh trả nợ. Anh còn đưa cho vợ xem ảnh của người phụ nữ đó. Số tiền nợ lên tới mấy tỷ, nếu không có cô ấy giúp thì anh không thoát nổi. Anh xin vợ ly hôn để giúp mình.

Vợ anh im lặng 3 ngày rồi lý đơn ly hôn, đưa con ra khỏi nhà. Sau đó, anh cũng không còn liên lạc gì với cô ấy.

3 năm sau khi ly hôn, anh tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới của một người bạn chung. Vợ anh ngày càng đẹp hơn. Anh vẫn im lặng không biết mở lời sao thì cô ấy đã tìm đến ngồi gần. Cô ấy chỉ nói một câu mà khiến anh bưng mặt khóc nức nở. Cô ấy nói: “Anh định để mẹ con em chờ đến bao lâu nữa?”.

Chạm mặt vợ cũ sau 3 năm ly hôn ngay tại đám cưới bạn thân, cô ấy tiến lại hỏi một câu khiến tôi ôm mặt khóc nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ anh biết hết chuyện nợ nần của anh, cũng biết tính anh một khi đã quyết chuyện gì thì không ai lay chuyển được. Anh cứ nghĩ thà một mình chịu đựng, để vợ tự do thì biết đâu chừng cô ấy sẽ kiếm được tấm chồng giàu có hơn.

Suốt 3 năm xa vợ con, anh nhớ thương không ngớt, nhiều lần tìm đến trước cửa nhà lén nhìn mẹ con cô ấy. 10 năm là vợ chồng, vợ anh có bao giờ được sướng thân đâu, vậy mà cô ấy chưa từng oán trách anh. Anh làm sao cam lòng để người vợ như thế chịu cảnh nợ nần cùng mình. Anh lại không ngờ vợ biết hết, chấp nhận ly hôn để theo ý chồng. Cô ấy cố gắng sống bình tĩnh suốt 3 năm qua để đợi ngày chồng đến đón về.

Thời gian qua, anh đã cố gắng làm lại để trả nợ, ngày đêm ngủ không ngon chỉ mong ngày có thể trả hết rồi đi đón vợ con về. Vì nợ vẫn còn nên anh định đợi thêm một thời gian nữa mới dám đi gặp vợ. Nhưng anh không ngờ vợ đưa một cuốn sổ tiết kiệm nhét vào tay anh. Đó là số tiền cô ấy đã dành dụm suốt 3 năm qua. Chị còn nói sẽ về nhà đợi anh sang rước mẹ con chị về.

Anh nói đó là ngày hạnh phúc nhất trong suốt 3 năm khổ cực này của mình. Anh còn nói chắc chắn sẽ đến đón chị, cuộc đời anh còn may mắn lắm vì có một người vợ tào khang như chị.

Đến giờ thì cuộc sống của gia đình anh Nghĩa đã sum vầy yên ấm. Nợ nần không còn, anh cùng vợ làm lại từ đầu. Đúng là có tình nghĩa vợ chồng thì năm tháng cũng chỉ là con số, khó khăn cũng chỉ là nhất thời.

Nửa đêm đi liên hoan về thấy bóng người lù lù đứng trong phòng khách, tôi bật đèn lên liền hét thất thanh khi rõ danh tính

Nửa đêm đi liên hoan về thấy bóng người lù lù đứng trong phòng khách, tôi bật đèn lên liền hét thất thanh khi rõ danh tính

Một hôm tôi đi ăn liên hoan với công ty đến nửa đêm mới về. Hôm đó tôi biết chồng cũ sẽ sang thăm con, tôi còn nói anh mang con về nhà, vì tôi sẽ về nhà muộn. Chồng cũ hỏi tôi đi đâu, tôi nói dối rằng mình đi hẹn hò. Anh cúp máy chẳng nói một lời nào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Tư 8/7/2026, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đến thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Tư 8/7/2026, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đến thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Chạm mặt vợ cũ sau 3 năm ly hôn ngay tại đám cưới bạn thân, cô ấy tiến lại hỏi một câu khiến tôi ôm mặt khóc nghẹn

Chạm mặt vợ cũ sau 3 năm ly hôn ngay tại đám cưới bạn thân, cô ấy tiến lại hỏi một câu khiến tôi ôm mặt khóc nghẹn

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (8/7/2026), 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Cuối ngày hôm nay (8/7/2026), 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn, tôi âm thầm điều tra thì chết lặng trước bí mật thấu xương của gã chồng mẫu mực

Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn, tôi âm thầm điều tra thì chết lặng trước bí mật thấu xương của gã chồng mẫu mực

Ngoại tình 2 giờ 26 phút trước
Kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", một tháng sau gã chồng ngã quỵ khi nhận cuộc điện thoại báo tin điếng người

Kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", một tháng sau gã chồng ngã quỵ khi nhận cuộc điện thoại báo tin điếng người

Tâm sự Eva 3 giờ 26 phút trước
Vừa cầm bản án ly hôn gã chồng tệ bạc bước về nhà, tôi ngã quỵ trước danh tính người đàn ông đứng đợi sẵn ở cửa

Vừa cầm bản án ly hôn gã chồng tệ bạc bước về nhà, tôi ngã quỵ trước danh tính người đàn ông đứng đợi sẵn ở cửa

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Chạm mặt đứa con trai của chồng và ả nhân tình, tôi lẳng lặng quay lưng buông bỏ thù hận vì một sự thật xót xa

Chạm mặt đứa con trai của chồng và ả nhân tình, tôi lẳng lặng quay lưng buông bỏ thù hận vì một sự thật xót xa

Tâm sự Eva 5 giờ 26 phút trước
Đòi cưới trai hư vì "nghiện" phim Hàn, gái xinh chết lặng chứng kiến cảnh tượng rợn người khi bất thình lình về nhà giữa trưa

Đòi cưới trai hư vì "nghiện" phim Hàn, gái xinh chết lặng chứng kiến cảnh tượng rợn người khi bất thình lình về nhà giữa trưa

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Về thăm nhà nghe lén mẩu chuyện của bố mẹ lúc nửa đêm, tôi khóc nghẹn rồi dứt khoát đưa ra quyết định chấn động cả dòng họ

Về thăm nhà nghe lén mẩu chuyện của bố mẹ lúc nửa đêm, tôi khóc nghẹn rồi dứt khoát đưa ra quyết định chấn động cả dòng họ

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước
Nhân tình của chồng qua đời ngay trên bàn đẻ để lại đứa con đỏ hỏn, hành động sau đó của người vợ khiến gã đàn ông quỳ sụp khóc

Nhân tình của chồng qua đời ngay trên bàn đẻ để lại đứa con đỏ hỏn, hành động sau đó của người vợ khiến gã đàn ông quỳ sụp khóc

Tâm sự gia đình 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 8/7/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 8/7/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Kể từ ngày mai, thứ Tư 8/7/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Kể từ ngày mai, thứ Tư 8/7/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi làm thủ tục vô tình thấy tên chồng trong khai sinh đứa trẻ lạ, người quen run rẩy gọi điện báo tin khiến vợ sốc ngất

Đi làm thủ tục vô tình thấy tên chồng trong khai sinh đứa trẻ lạ, người quen run rẩy gọi điện báo tin khiến vợ sốc ngất

Xả thân cứu cô gái mang bầu chàng trai ngã quỵ trước cú "quay xe" tàn độc của nạn nhân sau đó

Xả thân cứu cô gái mang bầu chàng trai ngã quỵ trước cú "quay xe" tàn độc của nạn nhân sau đó

Ruồng bỏ vợ hiền sắc nước hương trời để chạy theo tiểu tam thua kém mọi mặt, lý do sau 3 năm làm chính thất chết lặng

Ruồng bỏ vợ hiền sắc nước hương trời để chạy theo tiểu tam thua kém mọi mặt, lý do sau 3 năm làm chính thất chết lặng

Thấy chiếc bỉm bẩn trên bàn, mẹ chồng chửi té tát đuổi dâu ra khỏi nhà để rồi ngã quỵ trước sự thật phía sau

Thấy chiếc bỉm bẩn trên bàn, mẹ chồng chửi té tát đuổi dâu ra khỏi nhà để rồi ngã quỵ trước sự thật phía sau

Góc khuất sau 7 năm hôn nhân: Chồng tuyệt đối giấu nhẹm quê nhà và sự thật đau đớn bị phơi bày

Góc khuất sau 7 năm hôn nhân: Chồng tuyệt đối giấu nhẹm quê nhà và sự thật đau đớn bị phơi bày

Lên xe hoa ở tuổi 19 hoa mộng, nàng tiểu thư khuê các chết lặng phát hiện chồng ngoại tình ngay đêm tân hôn

Lên xe hoa ở tuổi 19 hoa mộng, nàng tiểu thư khuê các chết lặng phát hiện chồng ngoại tình ngay đêm tân hôn