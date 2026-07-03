Đang cười ha hả giữa đám tang mẹ, gã chồng bội bạc vừa thấy vợ cũ liền giới thiệu một câu khiến vợ mới mặt cắt không còn giọt máu

Tâm sự 03/07/2026 19:30

Sau ly hôn, tôi vẫn giữ liên lạc với mẹ chồng cũ. Biết Tài có vợ mới, tôi cũng mừng cho anh ta. Còn bản thân thì may mắn gặp thời nên công việc cũng khá lên. Có điều đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông phù hợp.

Tôi thật không biết nói gì để mô tả chồng cũ của mình. Chúng tôi đã chia tay nhau được hơn 3 năm. Thế nhưng nỗi ám ảnh khi ở bên anh ta vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.

Chồng cũ của tôi tên Tài. Tên thì hay như vậy, nhưng anh ta chẳng có chút tài cán nào, nói thẳng ra thì chỉ siêng ăn nhác làm, ít tài nhiều tật. Cưới nhau xong, tôi mới biết Tài có máu lô đề cờ bạc. Làm được bao nhiêu, anh ta lại nướng vào mấy trò đỏ đen.

 

Tôi vẫn còn nhớ như in, hồi ấy chỉ có mẹ chồng là tốt với mình. Mỗi lần thấy con trai về đòi tiền, bà lại nói trên đời này chỉ có tôi là giỏi chịu. Nếu là người khác, chắn chắn họ đã bỏ đi từ lâu rồi.

Quả thật sang đến năm thứ 2 của hôn nhân, tôi đành dứt áo ra đi. Bởi lẽ lúc ấy, Tài không chỉ nướng tiền vào đỏ đen mà còn bắt đầu ngoại tình. Đối với tôi, điều này như giọt nước tràn ly, khiến chúng tôi phải tan vỡ.

Sau ly hôn, tôi vẫn giữ liên lạc với mẹ chồng cũ. Biết Tài có vợ mới, tôi cũng mừng cho anh ta. Còn bản thân thì may mắn gặp thời nên công việc cũng khá lên. Có điều đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông phù hợp.

Đang cười ha hả giữa đám tang mẹ, gã chồng bội bạc vừa thấy vợ cũ liền giới thiệu một câu khiến vợ mới mặt cắt không còn giọt máu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây hai ngày, tôi nghe tin mẹ chồng cũ qua đời. Lâu nay bà bị ốm, tôi đã dự định lúc nào rảnh sẽ đến thăm. Không ngờ chưa kịp đến thì mẹ đã đi rồi. Nghĩa tử là nghĩa tận, tôi quyết định đến viếng mẹ chồng lần cuối, xem như trọn vẹn với bà.

Lúc đó, anh ta vẫn đang ngồi ăn uống với đám bạn, còn nói chuyện rất rôm rả. Điều mà tôi không ngờ, đó là vừa thấy tôi xuống xe, chồng cũ liền gạt vợ con sang một bên, rồi giới thiệu tôi mới là vợ chính thức. Nghe xong, ngay cả tôi cũng ngỡ càng, còn vợ mới của anh ta thì mặt cắt không còn giọt máu.

Thật không hiểu tại sao anh ta lại trơ trẽn đến vậy. Mấy hôm nay, anh ta liên tục nhắn tin dặn tôi về làm lễ cúng cho mẹ chồng cũ. Tôi đang băn khoăn không biết có nên về hay không, dù sao cũng đã là người dưng, nhưng tôi vẫn rất tôn trọng mẹ chồng cũ. Theo mọi người, tôi có nên về hay không?

Chê con dâu tương lai có tướng 'sát phu', mẹ anh vô tình bắt con trai “đổ vỏ”

Chê con dâu tương lai có tướng 'sát phu', mẹ anh vô tình bắt con trai “đổ vỏ”

Mẹ anh bắt anh phải lựa chọn. Cuối cùng anh đã không chọn tôi. Tôi cũng chẳng còn cách nào đành ngậm ngùi chấp nhận chia tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/7/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/7/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đang cười ha hả giữa đám tang mẹ, gã chồng bội bạc vừa thấy vợ cũ liền giới thiệu một câu khiến vợ mới mặt cắt không còn giọt máu

Đang cười ha hả giữa đám tang mẹ, gã chồng bội bạc vừa thấy vợ cũ liền giới thiệu một câu khiến vợ mới mặt cắt không còn giọt máu

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Chê 3 triệu tiền ăn quá ít, vợ dằn mặt chồng bằng bát canh toàn nước, tôi nổi lôi đình hất tung mâm cơm cho hả dạ

Chê 3 triệu tiền ăn quá ít, vợ dằn mặt chồng bằng bát canh toàn nước, tôi nổi lôi đình hất tung mâm cơm cho hả dạ

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 4/7/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 4/7/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 8h sáng ngày mai, thứ Bảy 4/7/2026, 3 con giáp 'mở rương vàng', sự nghiệp suôn sẻ trăm về, tiền vào như nước

Đúng 8h sáng ngày mai, thứ Bảy 4/7/2026, 3 con giáp 'mở rương vàng', sự nghiệp suôn sẻ trăm về, tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Tặng mẹ chồng 5 triệu mừng sinh nhật, dâu trẻ vừa "bồi" thêm một câu liền khiến bà tái mét, lẩy bẩy trả lại tiền

Tặng mẹ chồng 5 triệu mừng sinh nhật, dâu trẻ vừa "bồi" thêm một câu liền khiến bà tái mét, lẩy bẩy trả lại tiền

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Phim mới của Vương Nhất Bác tiến thêm một bước trước ngày bấm máy

Phim mới của Vương Nhất Bác tiến thêm một bước trước ngày bấm máy

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Suốt một năm chỉ cho em chồng ăn rau luộc với lạc rang, ngày cô ấy dọn đi, tôi khóc nghẹn nhìn thứ để lại trên bàn

Suốt một năm chỉ cho em chồng ăn rau luộc với lạc rang, ngày cô ấy dọn đi, tôi khóc nghẹn nhìn thứ để lại trên bàn

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/7/2026, 3 con giáp được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/7/2026, 3 con giáp được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Chồng vừa nằm xuống 50 ngày, em rể đã sang đòi "thay anh chăm sóc chị dâu", nghe lý do mà tôi khóc nghẹn vì tủi nhục

Chồng vừa nằm xuống 50 ngày, em rể đã sang đòi "thay anh chăm sóc chị dâu", nghe lý do mà tôi khóc nghẹn vì tủi nhục

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

Tử vi thứ Bảy 4/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Bảy 4/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Giá vàng hôm nay, ngày 3/7/2026: Tăng vọt 3 triệu đồng, SJC lại lên mốc cao mới

Giá vàng hôm nay, ngày 3/7/2026: Tăng vọt 3 triệu đồng, SJC lại lên mốc cao mới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chê 3 triệu tiền ăn quá ít, vợ dằn mặt chồng bằng bát canh toàn nước, tôi nổi lôi đình hất tung mâm cơm cho hả dạ

Chê 3 triệu tiền ăn quá ít, vợ dằn mặt chồng bằng bát canh toàn nước, tôi nổi lôi đình hất tung mâm cơm cho hả dạ

Suốt một năm chỉ cho em chồng ăn rau luộc với lạc rang, ngày cô ấy dọn đi, tôi khóc nghẹn nhìn thứ để lại trên bàn

Suốt một năm chỉ cho em chồng ăn rau luộc với lạc rang, ngày cô ấy dọn đi, tôi khóc nghẹn nhìn thứ để lại trên bàn

Bế hết tài sản đi cung phụng nhân tình, gã chồng nhục nhã bò về xin ăn, ê mặt bị con trai đuổi vì tưởng ăn mày

Bế hết tài sản đi cung phụng nhân tình, gã chồng nhục nhã bò về xin ăn, ê mặt bị con trai đuổi vì tưởng ăn mày

Bị chồng cấm cản bỏ việc 5 triệu để sang chỗ 30 triệu, vợ lén bám theo liền chết lặng trước âm mưu tàn nhẫn của anh

Bị chồng cấm cản bỏ việc 5 triệu để sang chỗ 30 triệu, vợ lén bám theo liền chết lặng trước âm mưu tàn nhẫn của anh

Hí hửng nhận 3 cây vàng ngày cưới từ mẹ chồng, dâu mới khóc thét đòi ly hôn ngay lập tức khi biết xuất xứ của nó

Hí hửng nhận 3 cây vàng ngày cưới từ mẹ chồng, dâu mới khóc thét đòi ly hôn ngay lập tức khi biết xuất xứ của nó

Chồng vừa đi công tác là anh hàng xóm sang gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm, tôi chết đứng khi nhìn thứ gã dúi vào tay

Chồng vừa đi công tác là anh hàng xóm sang gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm, tôi chết đứng khi nhìn thứ gã dúi vào tay