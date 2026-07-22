Trương Lăng Hách vấp ý kiến trái chiều khi so sánh với Chung Hán Lương

Sao quốc tế 22/07/2026 14:43

Ngay sau khi lên sóng, bộ phim "Giây phút ấy vượt giới hạn" do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Ngay sau khi lên sóng, bộ phim "Giây phút ấy vượt giới hạn" do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Dù ghi nhận lượng đặt xem trước ấn tượng, tác phẩm vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nội dung, tạo hình nhân vật và cách thể hiện bối cảnh.

Trong đó, tạo hình của Trương Lăng Hách là chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất. Một bộ phận khán giả cho rằng kiểu tóc rẽ ngôi cùng phần tóc mái khiến nam diễn viên mang vẻ ngoài của một thần tượng hiện đại, chưa phù hợp với hình tượng thiếu gia quân phiệt trong thời kỳ dân quốc. Bên cạnh đó, màu phim, lớp lọc hình ảnh và phong cách trang điểm cũng bị nhận xét quá sáng, làm giảm cảm giác hoài cổ vốn là đặc trưng của dòng phim lấy bối cảnh giai đoạn này.

Trương Lăng Hách vấp ý kiến trái chiều khi so sánh với Chung Hán Lương - Ảnh 1

Những tranh luận trên khiến nhiều người nhắc lại "Đến không kịp nói yêu em" (2010) do Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm đóng chính. Trên các diễn đàn, hàng loạt bài viết đặt hai tác phẩm lên bàn cân, đặc biệt là màn hóa thân của Trương Lăng Hách và Chung Hán Lương trong hình tượng quân phiệt.

Nhiều khán giả đánh giá Chung Hán Lương tạo dấu ấn nhờ ngoại hình rắn rỏi, thần thái điềm tĩnh cùng ánh mắt giàu cảm xúc. Không ít phân cảnh giữa anh và Lý Tiểu Nhiễm được chia sẻ trở lại, trong đó người xem cho rằng cặp diễn viên truyền tải được sự giằng xé trong tình yêu chủ yếu qua biểu cảm và ánh mắt, thay vì phụ thuộc vào lời thoại.

Trương Lăng Hách vấp ý kiến trái chiều khi so sánh với Chung Hán Lương - Ảnh 2

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến nhận xét "Giây phút ấy vượt giới hạn" chưa tạo được chiều sâu cảm xúc tương tự. Kịch bản bị cho là đẩy nhanh nhịp kể, lời thoại còn trực diện, trong khi quá trình phát triển tâm lý nhân vật chưa đủ thuyết phục. Khâu mỹ thuật cũng được cho là ưu tiên hình ảnh hiện đại nhằm tiếp cận khán giả trẻ, nhưng vô tình làm giảm không khí đặc trưng của bối cảnh dân quốc.

Dù vậy, không ít khán giả cho rằng việc đặt Trương Lăng Hách cạnh một tác phẩm được xem là kinh điển sau hơn một thập kỷ là sự so sánh nhiều áp lực. Theo họ, chất lượng của một bộ phim phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kịch bản, đạo diễn, nhịp dựng và tổng thể ê-kíp sản xuất, thay vì chỉ dựa vào màn thể hiện của diễn viên.

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