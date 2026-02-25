Từ 10-20 âm lịch: 3 con giáp ĐẮC LỘC VƯỢNG TÀI, công danh tấn tới, làm gì cũng thành công mỹ mãn, tiền vô như nước

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 12:54

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán giàu có bùng nổ, tiền của gấp bội, mọi điều suôn sẻ.

Tuổi Tý 

Tuổi Tý có thể vướng phải không ít phiền toái trong công việc do những tin đồn thiếu căn cứ. Có người cố tình lan truyền thông tin sai lệch nhằm làm giảm uy tín và gây ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của bạn. Trong hoàn cảnh này, điều quan trọng nhất là giữ được sự điềm tĩnh, tỉnh táo để ứng biến khéo léo trước mọi tình huống phát sinh.

Bản mệnh vốn sở hữu ý chí bền bỉ và tinh thần không dễ khuất phục, vì vậy sẽ không dễ dàng bị đánh gục trước sóng gió lần này. Bạn vẫn có thể giữ vững vị thế nếu đủ kiên định. Tuy nhiên, nếu cảm thấy quá sức, đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ người đáng tin cậy để hạn chế những tác động tiêu cực đang bủa vây.

Từ 10-20 âm lịch: 3 con giáp ĐẮC LỘC VƯỢNG TÀI, công danh tấn tới, làm gì cũng thành công mỹ mãn, tiền vô như nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Từ 10-20 âm lịch: 3 con giáp ĐẮC LỘC VƯỢNG TÀI, công danh tấn tới, làm gì cũng thành công mỹ mãn, tiền vô như nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn nghị lực, mạnh mẽ, làm gì cũng chu toàn. Thìn có đam mê kiếm tiền mãnh mẽ. Từ nay là thời gian bứt tốc mạnh mẽ của Thìn. Tử vi nói, tuổi Thìn bước vào giai đoạn “cá chép hóa rồng” đúng nghĩa. Vận trình công danh có sự chuyển biến rõ rệt, đặc biệt với những ai đang theo đuổi mục tiêu thăng chức hoặc mở rộng quy mô kinh doanh. Mọi nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng tiền bạc và danh tiếng.

Trong công việc cũng có sự tiến triển lớn, tuổi Thìn thể hiện được năng lực lãnh đạo và tầm nhìn xa. Họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, cấp trên đánh giá cao và sẵn sàng trao thêm trọng trách quan trọng.

Tài lộc cũng song hành cùng công danh. Nguồn thu của họ cũng dồi dào chưa từng có. Nếu biết tận dụng thời cơ vàng trong ngày này, tuổi Thìn hoàn toàn có thể tạo bước ngoặt lớn cho sự nghiệp trong năm.

Từ 10-20 âm lịch: 3 con giáp ĐẮC LỘC VƯỢNG TÀI, công danh tấn tới, làm gì cũng thành công mỹ mãn, tiền vô như nước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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