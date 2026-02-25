Sau ngày vía Thần Tài 10 tháng Giêng: 3 con giáp ĐẠI LỘC ẬP ĐẾN, phát tài rực rỡ, tiền bạc phất cao, bất chấp nghịch cảnh

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 20:00

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán vàng bạc chất ngập nhà, tài lộc vượng phát.

Tuổi Tỵ 

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Sau ngày vía Thần Tài 10 tháng Giêng: 3 con giáp ĐẠI LỘC ẬP ĐẾN, phát tài rực rỡ, tiền bạc phất cao, bất chấp nghịch cảnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, Chính Ấn mang đến cho tuổi Ngọ một nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần thép. Bạn xử lý mọi việc phát sinh đầu năm một cách có phương pháp, không hề nao núng trước những tình huống khẩn cấp.

Vận trình tình duyên có phần phức tạp khi những mối quan hệ mới đến nhanh nhưng cũng dễ đi nhanh. Bạn cần tỉnh táo để nhận diện đâu là chân tình và đâu là những cảm xúc nhất thời để tránh làm tổn thương bản thân.

Sau ngày vía Thần Tài 10 tháng Giêng: 3 con giáp ĐẠI LỘC ẬP ĐẾN, phát tài rực rỡ, tiền bạc phất cao, bất chấp nghịch cảnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời gian này, tuổi Dậu có dấu hiệu tài vận chuyển biến tích cực nhưng cần nền tảng ổn định để bứt phá. Đây là giai đoạn thích hợp để sắp xếp lại kế hoạch chi tiêu, đầu tư và định hướng tài chính rõ ràng hơn.

Điều tuổi Dậu nên làm là kiểm soát dòng tiền, loại bỏ các khoản chi không cần thiết và tập trung tích lũy. Khi nền tảng tài chính vững vàng, tuổi Dậu sẽ có điều kiện nắm bắt cơ hội lớn trong tương lai mà không rơi vào thế bị động.

Ngoài ra, tuổi Dậu cũng nên chú trọng nâng cao năng lực cá nhân, học hỏi thêm kiến thức chuyên môn hoặc kỹ năng mới. Khi sự chuẩn bị đầy đủ kết hợp với vận khí thuận lợi, tuổi Dậu dễ đạt bước tiến mạnh về sự nghiệp và vị thế xã hội.

Đây là thời điểm vận khí chuyển động nhanh, ai chủ động thay đổi sẽ có lợi thế rõ rệt. Với tuổi Dậu cần củng cố nền tảng tài chính. Khi hành động đúng thời điểm, con giáp này dễ bứt phá mạnh, mở ra giai đoạn phát triển thuận lợi cho cả năm.

Sau ngày vía Thần Tài 10 tháng Giêng: 3 con giáp ĐẠI LỘC ẬP ĐẾN, phát tài rực rỡ, tiền bạc phất cao, bất chấp nghịch cảnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 10 ngày tới (8/3), 3 con giáp TẤN TÀI TẤN LỘC, ngủ trên đống vàng, PHÚ QUÝ bạt ngàn, túi tiền căng chặt, giàu to ngất ngưởng

Đúng 10 ngày tới (8/3), 3 con giáp TẤN TÀI TẤN LỘC, ngủ trên đống vàng, PHÚ QUÝ bạt ngàn, túi tiền căng chặt, giàu to ngất ngưởng

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tài vận rực rỡ, không thành phú gia cũng dư dả tiền xài.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bị chồng lưu tên là "con đỉa" trong điện thoại, vợ lặng lẽ thực hiện kế hoạch khiến anh ta mất trắng

Bị chồng lưu tên là "con đỉa" trong điện thoại, vợ lặng lẽ thực hiện kế hoạch khiến anh ta mất trắng

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Khát khao có con nhưng mãi không bầu, vợ "ngã ngửa" khi thấy tờ giấy phẫu thuật bí mật trong túi chồng

Khát khao có con nhưng mãi không bầu, vợ "ngã ngửa" khi thấy tờ giấy phẫu thuật bí mật trong túi chồng

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Màn kịch "bắt quả tang ngoại tình" của mẹ chồng và sự thật điếng người khiến tôi chết lặng

Màn kịch "bắt quả tang ngoại tình" của mẹ chồng và sự thật điếng người khiến tôi chết lặng

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Sau 12h ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Sau 12h ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Tiếng kêu xé lòng của đứa trẻ khi chứng kiến cha đâm mẹ: 'Cha đừng xử lý mẹ'

Tiếng kêu xé lòng của đứa trẻ khi chứng kiến cha đâm mẹ: 'Cha đừng xử lý mẹ'

Đời sống 48 phút trước
Ám ảnh quá khứ, mẹ tôi hận đàn ông đến mức tìm mọi cách "chia uyên rẽ thúy" con gái

Ám ảnh quá khứ, mẹ tôi hận đàn ông đến mức tìm mọi cách "chia uyên rẽ thúy" con gái

Tâm sự Eva 49 phút trước
Đuổi cô em chồng đơn thân đi trong đêm mưa, chị dâu "chết lặng" trước cảnh tượng lúc 3 giờ sáng

Đuổi cô em chồng đơn thân đi trong đêm mưa, chị dâu "chết lặng" trước cảnh tượng lúc 3 giờ sáng

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Từ mai, mùng 10 tháng Giêng, 3 con giáp uống cạn lộc trời, năng lượng giàu có vây quanh, hầu bao rủng rỉnh, sự nghiệp lên hương

Từ mai, mùng 10 tháng Giêng, 3 con giáp uống cạn lộc trời, năng lượng giàu có vây quanh, hầu bao rủng rỉnh, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Bị bắt quả tang "tòm tem", vợ quỳ lạy xin tha nhưng rụng rời khi nghe chồng bình thản: "Em cứ tiếp tục đi"

Bị bắt quả tang "tòm tem", vợ quỳ lạy xin tha nhưng rụng rời khi nghe chồng bình thản: "Em cứ tiếp tục đi"

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Phát hiện tiểu tam, tôi lẳng lặng gửi bức thư "nhường chồng" để rồi sáng hôm sau ả quỳ sụp xin tha

Phát hiện tiểu tam, tôi lẳng lặng gửi bức thư "nhường chồng" để rồi sáng hôm sau ả quỳ sụp xin tha

Ngoại tình 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ sau ngày 2/3/2026

3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ sau ngày 2/3/2026

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/3/2026, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/3/2026, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

10 ngày tới (26/2-7/3): 3 con giáp bùng nổ tài lộc, sự nghiệp tiến triển thuận lợi, vươn lên làm đại gia, niềm vui tìm đến tới tấp

10 ngày tới (26/2-7/3): 3 con giáp bùng nổ tài lộc, sự nghiệp tiến triển thuận lợi, vươn lên làm đại gia, niềm vui tìm đến tới tấp

Sau 12h ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Sau 12h ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Từ mai, mùng 10 tháng Giêng, 3 con giáp uống cạn lộc trời, năng lượng giàu có vây quanh, hầu bao rủng rỉnh, sự nghiệp lên hương

Từ mai, mùng 10 tháng Giêng, 3 con giáp uống cạn lộc trời, năng lượng giàu có vây quanh, hầu bao rủng rỉnh, sự nghiệp lên hương

Sau ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Sau ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'