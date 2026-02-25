Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp tài lộc không ngừng tăng, công việc thuận buồm xuôi gió, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 15:56

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán cuộc đời sang trang, giàu có hết phần thiên hạ.

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ được bao bọc bởi nhiều nguồn năng lượng tích cực nên mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Người độc thân có cơ hội gặp được đối tượng khiến trái tim rung động trong hoàn cảnh đầy bất ngờ. Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, cả hai đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhau và mở ra khả năng cho một mối nhân duyên đáng mong đợi.

Con đường sự nghiệp nhìn chung vẫn trên đà phát triển ổn định. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao và thái độ làm việc nghiêm túc, bạn không gặp phải trở ngại quá lớn. Dù phía trước còn thử thách, nhưng với ý chí kiên định, bản mệnh hoàn toàn có thể vượt qua và từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp tài lộc không ngừng tăng, công việc thuận buồm xuôi gió, túi tiền rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp tài lộc không ngừng tăng, công việc thuận buồm xuôi gió, túi tiền rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn nghị lực, mạnh mẽ, làm gì cũng chu toàn. Thìn có đam mê kiếm tiền mãnh mẽ. Từ nay là thời gian bứt tốc mạnh mẽ của Thìn. Tử vi nói, tuổi Thìn bước vào giai đoạn “cá chép hóa rồng” đúng nghĩa. Vận trình công danh có sự chuyển biến rõ rệt, đặc biệt với những ai đang theo đuổi mục tiêu thăng chức hoặc mở rộng quy mô kinh doanh. Mọi nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng tiền bạc và danh tiếng.

Trong công việc cũng có sự tiến triển lớn, tuổi Thìn thể hiện được năng lực lãnh đạo và tầm nhìn xa. Họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, cấp trên đánh giá cao và sẵn sàng trao thêm trọng trách quan trọng.

Tài lộc cũng song hành cùng công danh. Nguồn thu của họ cũng dồi dào chưa từng có. Nếu biết tận dụng thời cơ vàng trong ngày này, tuổi Thìn hoàn toàn có thể tạo bước ngoặt lớn cho sự nghiệp trong năm.

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp tài lộc không ngừng tăng, công việc thuận buồm xuôi gió, túi tiền rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

