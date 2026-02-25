Đúng 3 ngày tới (1/3/2026), 3 con giáp TẤN TÀI TẤN LỘC, đánh nhanh thắng lớn, trăm sự vượng phát, quơ tay là có tiền

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau sự nghiệp lên hương, phúc khí hanh thông.

Tuổi Thìn 

Kiếp Tài tác động, tuổi Thìn cần đặc biệt lưu tâm đến việc quản lý cảm xúc và tài sản cá nhân. Cảm giác nôn nóng muốn đạt được kết quả nhanh chóng có thể dẫn bạn đến những sai lầm trong việc nhận định tình hình. Hãy giữ tâm thế bình tĩnh, hành sự thận trọng và coi đây là giai đoạn để rèn luyện sự kiên nhẫn và bản lĩnh.

Mặc dù nguồn thu nhập từ công việc chính vẫn khá ổn định nhưng bạn lại dễ gặp phải tình trạng tiền vào cửa trước, ra cửa sau. Những lời mời gọi đầu tư từ người quen có vẻ hấp dẫn nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý hoặc thua lỗ. Hãy kiên định với kế hoạch tài chính đã đề ra và tránh xa các trò chơi mang tính chất đỏ đen.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.


Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ bước vào thời điểm cát tinh chiếu mệnh, vận khí tăng mạnh. Ngày tới là giai đoạn dễ gặp “cơ hội vàng” về tiền bạc. Những ai đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh có thể mạnh dạn triển khai vì khả năng thu lợi rất cao.

Đặc biệt, tuổi Tỵ có vận may bất ngờ về tài chính: quà tặng giá trị, trúng thưởng hoặc khoản tiền ngoài dự kiến. Nhờ đó, áp lực nợ nần giảm hẳn, cuộc sống nhẹ nhõm hơn nhiều.

Không chỉ tài lộc, công việc của tuổi Tỵ cũng thăng tiến rõ rệt. Khi tiền bạc ổn định, bạn có thêm động lực mở rộng kế hoạch tương lai, hướng đến cuộc sống sung túc và bền vững.


Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

