Từ 26/2 đến 15/3: 3 con giáp may mắn hơn người, ngân khố căng tràn, vàng bạc đầy nhà, năng lượng giàu có vây quanh, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 20:00

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau thoát kiếp nghèo bền vững, đường quan lộ thênh thang.

Tuổi Thìn 

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Từ 26/2 đến 15/3: 3 con giáp may mắn hơn người, ngân khố căng tràn, vàng bạc đầy nhà, năng lượng giàu có vây quanh, giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Cục diện Kiếp Tài tạo nên không ít khó khăn cho tuổi Tỵ khiến bạn không thể hoàn thành những nhiệm vụ được giao phó. Con giáp này nên cân nhắc nhờ đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp để cải thiện hiệu suất.

Vận trình tình duyên của tuổi Tỵ cũng sẽ không được thoải mái. Bản mệnh và đối phương có những tranh cãi to tiếng vì những việc khá vụn vặt. Hai bạn đều muốn mình là người chiến thắng và bảo vệ quan điểm của bản thân nên khiến cho xung đột càng trở nên gay gắt.

Từ 26/2 đến 15/3: 3 con giáp may mắn hơn người, ngân khố căng tràn, vàng bạc đầy nhà, năng lượng giàu có vây quanh, giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ có vận quý nhân vượng. Đây là thời điểm thích hợp để kết nối, hợp tác và mở rộng mạng lưới quan hệ. Những cơ hội lớn không đến từ nỗ lực đơn lẻ mà đến từ sự hỗ trợ và liên kết đúng người.

Điều tuổi Ngọ nên làm là chủ động giao tiếp, tham gia các hoạt động tập thể hoặc tìm kiếm cơ hội hợp tác mới. Khi cởi mở và linh hoạt hơn trong cách làm việc, tuổi Ngọ dễ gặp người dẫn đường hoặc cơ hội giúp thay đổi cục diện hiện tại.

Bên cạnh đó, tuổi Ngọ cũng cần điều chỉnh tính nóng vội, tránh quyết định theo cảm xúc nhất thời. Khi kết hợp sự nhiệt huyết với sự bình tĩnh, vận trình tài lộc sẽ ổn định hơn, đồng thời mở ra nhiều hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.

Từ 26/2 đến 15/3: 3 con giáp may mắn hơn người, ngân khố căng tràn, vàng bạc đầy nhà, năng lượng giàu có vây quanh, giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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Đúng 10 ngày tới (8/3), 3 con giáp TẤN TÀI TẤN LỘC, ngủ trên đống vàng, PHÚ QUÝ bạt ngàn, túi tiền căng chặt, giàu to ngất ngưởng

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Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tài vận rực rỡ, không thành phú gia cũng dư dả tiền xài.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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