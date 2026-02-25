Hiếm gặp: Sáu hành tinh cùng xếp thẳng hàng trên bầu trời vào tối ngày 28/2/2026

Cuối tháng 2 này, bầu trời buổi tối sẽ trở nên 'nhộn nhịp' hơn thường lệ khi sáu hành tinh cùng xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn sau khi Mặt trời lặn. Hiện tượng này thường được truyền thông quốc tế gọi là 'diễu hành hành tinh'.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết, vào tối ngày 28/2, một hiện tượng thiên văn đáng để mong đợi là 6 hành tinh xếp thẳng hàng tạo nên một cuộc "diễu hành hành tinh" đầy ấn tư. Đây là cơ hội tuyệt vời cho cả người mới lẫn những người quan sát bầu trời chuyên nghiệp.

Cụ thể, 4 hành tinh có thể nhìn thấy bằng mắt thường gồm Sao Thủy (hơi khó thấy), Sao Kim, Sao Thổ và Sao Mộc. Hai hành tinh xa hơn là Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương sẽ cần ống nhòm hoặc kính thiên văn để quan sát rõ.

Cơ hội ngắm nhìn cuộc diễu hành của 6 hành tinh trên bầu trời đêm 28/2

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thời điểm lý tưởng để quan sát hiện tượng diễu hành của các hành tinh là khoảng 1 giờ sau khi Mặt Trời lặn. Hãy hướng mắt về chân trời phía Tây ngay sau hoàng hôn - các hành tinh sẽ tạo thành một vòng cung kéo dài từ Tây sang Đông.

Vị trí trên bầu trời: Hướng Tây/Tây Nam là Sao Thủy, Sao Kim, Sao Thổ, Sao Hải Vương. Cao hơn ở hướng Tây Nam là Sao Thiên Vương. Hướng Đông Nam là Sao Mộc sáng rực, nằm gần Mặt Trăng gần tròn.

HAS hướng dẫn mẹo để quan sát đẹp nhất là chọn nơi có đường chân trời phía Tây thoáng, ít nhà cao tầng hoặc cây che khuất. Quan sát càng sớm càng tốt, đẹp nhất là ngay sau hoàng hôn vì Sao Thủy lặn rất nhanh. Đây là một màn xếp hàng của hành tinh buổi tối tương đối hiếm và cực kỳ đáng xem.

MỚI: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ ngày 4/3, khách được hỗ trợ vé ra sao? Theo thông báo từ cơ quan chức năng, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ tạm dừng khai thác từ ngày 4/3 hết ngày 25/8 để sửa chữa hệ thống đường cất hạ cánh và đường lăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hiem-gap-sau-hanh-tinh-cung-xep-thang-hang-tren-bau-troi-vao-toi-ngay-2822026-754033.html