Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 19:29

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán không phú quý cũng an yên, tiền tài sung túc.

Tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Ngày Mậu Thìn mang đến cho tuổi Mão những thử thách nhất định do cục diện Tương Hại gây ra, nguyên nhân chủ yếu là do sự thiếu tập trung trong công việc. Sự uể oải sau Tết khiến bạn dễ mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn hoặc thiếu chú ý đến tiểu tiết.

Tình hình tài lộc ở mức trung bình, bạn không nên mạo hiểm đầu tư vào những lĩnh vực mà mình chưa hiểu rõ. Việc duy trì ngân sách ổn định và tiết kiệm là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn này. Đừng quên hung vận đang khá lớn, có thể khiến bạn mất trắng nếu chủ quan.

Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tuổi Tuất là người có tính cách chân thành, bộc trực, luôn sống hết mình vì mọi người. Bản mệnh cuối cùng cũng sẽ được hưởng thành quả tốt đẹp do chính công sức của mình bỏ ra.

Sau ngày vía Thần Tài, cánh cửa vận mệnh của tuổi Tuất mở ra. Bản mệnh đón luồng sinh khí mạnh mẽ, có bước chuyển biến ngoạn mục. Những dự án từng bị đình trệ, bế tắc tìm được hướng giải quyết, mang lại lợi nhuận ngoài mong đợi.

Tài khí của tuổi Tuất cực vượng, các giao dịch đều được thực hiện một cách thuận lợi. Hãy tập trung cao độ để không mắc phải bất cứ sai sót nào.

Nỗ lực cống hiến bấy lâu nay của tuổi Tuất được ghi nhận. Cơ hội thăng tiến và các khoản thưởng nóng đổ về không ngừng.

Tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Tuất có thể đạt được thành công đều phải mạnh mẽ, chủ động nắm lấy thời cơ để tạo được sự bứt phá mạnh mẽ.

Đúng 16h ngày 26/2/2026, 3 con giáp PHÚC LỘC song toàn, tiền chất cao như núi, tình duyên đỏ thắm như son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

