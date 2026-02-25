Trong 3 ngày cuối tháng này (26-28/2): 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng, trúng số độc đắc liền tay, đắp tiền tỷ lên người, tài lộc lên hương, tình duyên đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 20:26

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tài lộc vượng phát, tiền tiêu không hết.

Tuổi Mùi 

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Trong 3 ngày cuối tháng này (26-28/2): 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng, trúng số độc đắc liền tay, đắp tiền tỷ lên người, tài lộc lên hương, tình duyên đỏ rực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Vận trình tài lộc của tuổi Thân sẽ không được như ý trong ngày này. Bản mệnh có nhiều hoạch định về tài chính. Bạn chủ động tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới nhưng không được như dự tính. Các đơn vị đều đang có những khó khăn và muốn cắt giảm tài chính nên rất khó để có một mối hợp tác chất lượng trong thời gian này.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ có nhiều biến động không dứt. Nguyên nhân khiến người tuổi này đến bây giờ vẫn còn độc thân là do quá khắt khe trong việc lựa chọn bạn đời. Có thể nói bạn đã bỏ qua không ít mối nhân duyên tốt trước đó để đi tìm kiếm một “người yêu” lý tưởng nhưng quá xa rời thực tế.

Trong 3 ngày cuối tháng này (26-28/2): 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng, trúng số độc đắc liền tay, đắp tiền tỷ lên người, tài lộc lên hương, tình duyên đỏ rực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu chăm chỉ, bản lĩnh, nghị lực. Họ chịu thương chịu khó, đã muốn làm gì là sẽ kiên quyết theo đuổi đến cùng. Với tuổi Dậu, đây là giai đoạn tài lộc tăng trưởng theo hướng bền vững. Sự thận trọng giúp họ tránh được những sai lầm không đáng có, đồng thời nắm bắt cơ hội sinh lời đúng thời điểm. Mọi kế hoạch đều diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu.

Các mối quan hệ xã hội tốt đẹp không ngừng được mở rộng. Khi nợ nần được xử lý dứt điểm, tâm lý vững vàng giúp tuổi Dậu tập trung hoàn toàn vào mục tiêu tích lũy. Nếu duy trì sự ổn định, chủ động nắm bắt thời cơ, tính toán thấu đáo và không chủ quan trước thành công ban đầu, đây sẽ là bước đệm quan trọng để bản mệnh xây dựng nền tảng tài chính dài hạn.

Trong 3 ngày cuối tháng này (26-28/2): 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng, trúng số độc đắc liền tay, đắp tiền tỷ lên người, tài lộc lên hương, tình duyên đỏ rực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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