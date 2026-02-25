Đúng mùng 10 âm lịch, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, làm gì cũng thuận lợi, mọi điều suôn sẻ, tương lai xán lạn

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Tuổi Dậu

Lục Hợp mang lại cho tuổi Dậu một ngày đại cát đại lợi với những tin vui liên tiếp gõ cửa. Vận tài lộc hanh thông, các khoản thu nhập từ công việc chính và phụ đều có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Bạn cảm thấy hài lòng với thành quả lao động của mình và sẵn lòng chiêu đãi người thân bằng những món quà ý nghĩa.

Hạnh phúc ngập tràn khi bạn luôn nhận được sự yêu thương và tôn trọng từ người bạn đời và con cái. Việc dành thời gian tổ chức một chuyến du xuân hoặc ăn tối cùng những người bạn thân thiết sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn hơn nữa.

Tuổi Tý

Theo tử vi, người tuổi Tý bước vào giai đoạn vận tài chính khởi sắc rõ rệt. Những kế hoạch từng trì trệ trước đó bắt đầu chuyển biến tích cực, cơ hội kiếm tiền xuất hiện liên tục. Đây là thời điểm tuổi Tý dễ gặp quý nhân, được hỗ trợ về nguồn lực hoặc thông tin quan trọng giúp nắm bắt thời cơ nhanh hơn người khác.

Trong công việc, tuổi Tý thể hiện sự linh hoạt và nhạy bén vượt trội. Các quyết định đưa ra đúng thời điểm giúp hiệu quả tăng cao, kết quả đạt được vượt kỳ vọng. Những ai kinh doanh dễ chốt được hợp đồng, mở rộng nguồn thu hoặc tìm thấy thị trường tiềm năng. Người làm công việc ổn định cũng có cơ hội được ghi nhận năng lực, mở ra bước tiến mới.

Tài vận của tuổi Tý không chỉ đến từ may mắn mà còn từ sự chủ động và quyết đoán. Khi vận khí đã mở, chỉ cần nắm bắt nhanh, tuổi Tý có thể tạo ra bước tiến dài về tài chính. Đây là giai đoạn “làm đâu thắng đó”, càng tích cực hành động càng dễ thu về thành quả lớn.

