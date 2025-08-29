Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Từ xa xưa, đậu đỏ đã được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị nhiều bệnh. Ngày nay, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh những lợi ích tuyệt vời của đậu đỏ đối với sức khỏe.

Protein: Đậu đỏ là nguồn cung cấp protein thực vật dồi dào, giúp xây dựng và sửa chữa các tế bào.

Với hương vị thơm ngon đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao, đậu đỏ đã trở thành một trong những loại thực phẩm phổ biến và được yêu thích. Đậu đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, bao gồm:

Chất xơ: Hàm lượng chất xơ cao trong đậu đỏ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và giảm cholesterol.

Vitamin và khoáng chất: Đậu đỏ chứa nhiều vitamin nhóm B, vitamin E, sắt, kali, magie... giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Ảnh minh họa: Internet

Các hợp chất thực vật: Đậu đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ngăn ngừa lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Công dụng của đậu đỏ đối với sức khỏe

Làm đẹp da và tóc: Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đậu đỏ giúp chống lại các gốc tự do gây hại, làm chậm quá trình lão hóa da. Các khoáng chất như sắt, kẽm, mangan giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, hồng hào và giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng.

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Đậu đỏ là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ hòa tan và kali. Chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh tim mạch. Đồng thời, hàm lượng kali cao giúp điều hòa huyết áp, giảm căng thẳng cho hệ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả: Nhờ hàm lượng chất xơ và protein cao, đậu đỏ giúp bạn cảm thấy no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Việc duy trì cảm giác no sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng tốt hơn, khiến đậu đỏ trở thành một thực phẩm lý tưởng cho những người đang trong quá trình giảm cân.

Kiểm soát đường huyết: Đậu đỏ có chỉ số glycemic thấp, giúp kiểm soát lượng đường trong máu ổn định. Chất xơ và protein giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột biến. Điều này rất có lợi cho người bị tiểu đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh.

Tăng cường sức khỏe thận: Trong Đông y, đậu đỏ được xem là một loại thảo dược giúp lợi tiểu, thanh lọc và giải độc cơ thể. Ăn đậu đỏ đúng cách giúp hỗ trợ chức năng thận, đào thải độc tố và giảm sưng phù. Đặc biệt, món chè đậu đỏ nấu loãng được xem là một bài thuốc dân gian giúp thanh nhiệt, giải độc hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sử dụng hạt đậu đỏ tại nhà

Một số lưu ý bạn cần quan tâm khi dùng đậu đỏ:

Ngâm đậu qua đêm để rút ngắn thời gian nấu.

Nên luộc đậu ít nhất 10 phút (loại bỏ lectin).

Người có cơ địa dị ứng nên cẩn thận khi ăn đậu.

Đậu có thể gây đầy hơi, khó chịu trong đường ruột.