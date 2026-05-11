Danh tính người đàn ông đánh nam shipper chỉ vì chuyện 'cạo lông chó'

Đời sống 11/05/2026 13:57

Ngày 11/5, Công an phường Rạch Dừa (ở TP.Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương xác minh, làm rõ vụ khách hàng hành hung shipper ở phường Rạch Dừa, gây xôn xao dư luận.

Công an phường Rạch Dừa cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc một nam shipper bị người đàn ông đánh chảy máu mũi khi giao hàng, xảy ra trên địa bàn.

Vào khoảng 14h30 ngày 10/5, anh Đ.T.C. (SN 1991, ngụ phường Rạch Dừa) đến giao một đơn hàng cho ông Nguyễn Duy T. (SN 1971, ngụ phường Rạch Dừa).

Trong quá trình nhận hàng, do cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt mua nên ông T. yêu cầu anh C. mở hộp để kiểm tra và thử sử dụng.

Tuy nhiên, anh C. không đồng ý, đồng thời hướng dẫn khách liên hệ với đơn vị bán hàng để phản ánh hoặc thực hiện thủ tục đổi, trả theo quy định vì shipper không có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hàng hoàn.

Khi anh C. quay lại xe để rời đi, ông T. bất ngờ dùng tay đánh vào vùng mặt khiến nam shipper bị chảy máu mũi. Toàn bộ vụ việc được người dân ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Danh tính người đàn ông đánh nam shipper chỉ vì chuyện 'cạo lông chó' - Ảnh 1
Ông Nguyễn Duy T. tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Rạch Dừa đã nhanh chóng mời các cá nhân liên quan đến làm việc, lấy lời khai và thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra. 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi của ông Nguyễn Duy T. theo đúng quy định pháp luật.

