Tai nạn kinh hoàng, xe buýt đâm trúng xe chở dầu khiến 16 người tử vong và 4 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 6/5, khoảng giữa trưa trên đường cao tốc xuyên Sumatra thuộc huyện Bắc Musi Rawas, tỉnh Nam Sumatra. Chiếc xe buýt liên tỉnh chở ít nhất 20 người khi đâm vào xe bồn chở nhiên liệu đang đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến 16 người tử vong và 4 người bị thương.
Kỳ Kỳ | Theo Phụ nữ sức khỏe

