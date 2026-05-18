Người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp nam tài xế lớn tuổi ở Hà Nội

Đời sống 18/05/2026 15:47

CSGT Hà Nội rà soát camera xác minh vụ người phụ nữ đi xe máy Honda SH chở trẻ nhỏ chửi bới, hành hung người đàn ông lớn tuổi sau va chạm giao thông.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 18/5, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường ghi nhận vụ việc người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô, đồng thời rà soát camera trên tuyến đường.

“Sau khi có kết quả rà soát camera, trao đổi với nhân chứng, đơn vị sẽ phối hợp với công an phường sở tại mời các bên liên quan lên làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc”, Trung tá Phạm Văn Chiến cho biết.

Người phụ nữ che mặt liên tục chửi bới, tát liên tục nam tài xế lớn tuổi sau va chạm nhẹ - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông. Vụ việc được xác định xảy ra trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội).

 Theo hình ảnh từ clip, người phụ nữ đi xe máy Honda SH chở theo trẻ nhỏ, chửi bới thậm tệ, hung hãn đánh vào mặt và tay nam tài xế ô tô (chưa rõ biển kiểm soát và danh tính). Trong khi đó, nam tài xế lớn tuổi liên tục xin lỗi và giải thích bản thân không cố tình lái ô tô va chạm với xe máy của người phụ nữ.

Tuy nhiên, nữ tài xế bất chấp sự can ngăn của những người xung quanh, tiếp tục lao vào đánh người đàn ông lớn tuổi, đá vào cửa xe kèm theo những tiếng quát tháo, chửi bới. Sau một hồi to tiếng, người phụ nữ lên xe rời đi.

