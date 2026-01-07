Tây Ninh: Chập điện gây cháy cửa hàng thể thao

Thời điểm xảy ra sự cố là lúc chiều tối, khu vực xung quanh có người dân qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu đám cháy lan rộng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, vào khoảng 18h30 ngày 6/1, một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại cửa hàng kinh doanh thể dục thể thao Hoàng Sơn Sport, địa chỉ số 66 Trà Quý Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Ngay khi phát hiện khói và lửa bốc lên từ bên trong cửa hàng thể thao, người dân đã trình báo đến cơ quan chức năng.

Tây Ninh: Chập điện gây cháy cửa hàng thể thao - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế ngọn lửa. Công tác chữa cháy được tiến hành quyết liệt, phối hợp nhịp nhàng nhằm ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Cửa hàng xảy ra cháy do ông NHS (70 tuổi, phường Long An) làm chủ hộ. Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện. Thời điểm xảy ra sự cố là lúc chiều tối, khu vực xung quanh có người dân qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu đám cháy lan rộng.

Nhờ được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, đến khoảng 19h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tây Ninh: Chập điện gây cháy cửa hàng thể thao - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Thiệt hại về tài sản bước đầu được đánh giá là không lớn, do ngọn lửa được khống chế nhanh, hạn chế tối đa hậu quả xảy ra. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê, ước tính giá trị tài sản bị ảnh hưởng.

Cũng trong ngày 6/1 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng xảy ra vụ cháy khiến 2 người bị thương nguy kịch. Cụ thể theo báo Dân Việt, khoảng 18 giờ 30 ngày 6/1, Công an phường Long Hoa (Tây Ninh) tiếp nhận thông tin cháy trong một căn nhà trên đường số 13 thuộc khu phố Trường Đức, phường Long Hoa, đám cháy có nguy cơ lây lan xung quanh.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khẩn trương dập lửa, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra.

Kết quả ban đầu, nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Ông N.M.N (57 tuổi; ngụ khu phố Trường Lưu, phường Long Hoa) bị nghi đã dùng xăng tưới lên người bà N.K.D (52 tuổi, ngụ khu phố Trường Đức, phường Long Hoa) rồi châm lửa đốt, dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng.

Hậu quả, cả ông N. và bà D. đều bị bỏng nặng và đã được người dân tại hiện trường nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch. Nhiều đồ đạc bên trong căn nhà thiệt hại nặng.

4 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy tại Tuyên Quang đã được lực lượng PCCC cứu kịp thời. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện khi sạc xe đạp điện.

