Mách chị em bí quyết chọn hoa quả ngày tết

Trước hết phải chọn trái cây theo cảm quan, tức là xem hình thức bên ngoài: da, dáng. Trái cây ngon phải có vẻ đẹp, bóng, màu sẵc tươi nhuận. Ngược lại, những loại trái cây đã cũ thường sẽ bị xuống sắc và không tươi, màu xỉn, dập, bề mặt vỏ không trơn, láng.

Mỗi dịp tết đến xuân về, nhà nhà người người đều nô nức đi sắm đồ tết, và trong đó không thể thiếu những loại trái cây tươi ngon để cũng tất niên, cũng như để đãi khách sau những bữa ăn "thịt cá dư đầy". Vậy mẹo nào giúp các chị em chọn được những loại trái cây ngày tết tươi ngon , chất lượng nhất? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây!

Bên cạnh đó, các chị em cũng cần lưu ý về độ mềm và hính dáng của từng loại trái cây. Cụ thể thế nào, hãy tham khảo chi tiết cách chọn một vài loại quả phổ biến trong ngày tết dưới đây nhé.

Từ yêu cầu đó, loại trái cây nào còn giữ được cuống và lá xanh là trái cây tươi, tuy nhiên những trái không còn cuống, lá vẫn có thể ăn được, nhưng không nên để chưng, đơm và dứt khoát đây không phải là loại trái cây phải mua với giá đắt.

Dưa hấu

Khi mua dưa hấu, cần quan sát kỹ phần cuống dưa và vỏ dưa!

Trước hết phải quan sát núm dưa hấu, núm phải đều và hơi lõm xuống. Đồng thời, cuống nhỏ là do dưa già nên héo quắt lại, khác với quả dưa gấp, bán hái non để lâu cuống cũng héo, nhưng không quắt lại.

Chính vì vậy, cần quan sát kỹ để phân biệt cuống dưa, kết hợp quan sát vỏ dưa: trái dưa già, chín cuống héo phần vỏ ngoài căng bóng, trong khi đó nếu dưa còn non dù có lau chùi cách mấy cũng không dấu được vẻ nhăn nheo do dưa héo.

Ngoài ra, phần ngoài vỏ thấy được những lằn chỉ chạy từ núm dưa xuống dưới tựa hồ như trái dưa được phân ra làm nhiều múi. Đây là trái dưa thật chín, ăn ngon, ngọt, ruột đỏ thắm.

Tuy nhiên, nếu dưa già quá thì ruột bị xốp, vì thế cần phải chọn thêm yếu tố hình dáng: trái dưa phải tròn trịa, dùng một bàn tay nâng quả dưa lên, phỏng đoán trọng lượng quả dưa, dùng tay búng nhẹ lên vỏ: nếu phát ra tiếng trầm đục thì đó là dưa tốt, còn ngược lại thì dưa có ruột xốp, hoặc bộng, rỗng do để quá lâu ngày.

Cam và quýt

Trái ngon phải tròn đều, da bóng láng, không có đốm hay sẹo. Cam quýt chín có vỏ xanh ửng vàng đều là trái chín cây; loại chín ép để vài ngày vỏ vẫn xanh nhưng màu vàng của trái chín sẽ ửng không đều và không còn cuống lá. Các chị em hãy lưu ý những đặc điểm này nhé.

Bưởi

Trước tiên cầm quả bưởi lên và ước chừng trọng lượng, búng tay vào bưởi phải có tiếng kêu chắc, nặng. Bưởi phải tươi, vừa chín tới, không bị móp, bị rám, xước vỏ.

Vú sữa

Nên chọn những quả vú sữa có vỏ ngoài trơn láng, màu ửng hồng và mềm thơm!

Ngon nhất là loại trái chín ửng hồng, da bóng trơn láng. Loại tươi còn cuống và lá, nếu đã để từ 1-2 ngày sẽ không còn cuống và lá, giá rẻ hơn. Bên cạnh đó, nếu vú sữa da láng nhưng vỏ xanh, không phủ màu hồng, có thể để lâu, nhưng ăn không ngọt.

Đồng thời, khi mua, chị em nên cầm trái vú sữa bóp nhẹ, loại vỏ mỏng sẽ luôn mềm đều trái, còn quả vỏ dày thì phần gần cuống rất cứng, phần đít lại thường mềm nhũn ra, ăn không ngon.

Xoài

Chọn loại xoài có da căng bóng, có màu vàng sáng, bóp vào thấy mềm dai, không lấy quả da thâm đen, vỏ nhăn nhúm.

Lê, táo

Vỏ quả lê, táo phải căng phồng, mịn màng, nặng mới ngon.

Dứa (Thơm)

Lựa quả to, mắt đều, chín vàng, dùng tay búng vào có tiếng kêu bình bịch là nhiều nước. Quả nào mắt nhỏ, không đều là quả không ngon.

Đu đủ

Khi mua đu đủ nên chọn mua những quả đang chín!

Nên chọn quả đang chín, màu vàng, nặng tay, cuống còn tươi. Trái cây mua chưng bàn thờ nếu chọn loại xanh nhưng không nên quá xanh để dành lâu ngày phải chú ý, nếu chọn xanh quá trái dễ bị sượng, không chín được, hoặc có thể chín héo.

Măng cụt

Chọn quả có đường kính chừng 4-5cm, nếu chọn quả nhỏ hơn là măng cụt mọc cuối cành, không ngon. Cuống phải tươi, vỏ bóng vừa phải chính là quả chín cây. Chọn trái màu nâu sậm, màu da không lốm đốm vết mủ, vỏ không dày cứng. Ngược lại, nếu trái măng cụt có vết mủ, vỏ cứng thì dễ bị sượng bên trong. Tốt nhất là nên chọn măng cụt đầu mùa, còn khi có mưa xuống thì trên 50% trái măng cụt bị sượng, không ngon.

Sầu riêng

Quả ngon là quả có gai nở tròn trịa bằng nhau, không có vết xước, thủng sâu, không bị nứt ra, lắc thử có cảm giác bên trong lỏng, rung (ngọt, béo), vỗ nghe âm trầm. Bên cạnh đó, sầu riêng ngon không nhất thiết phải là quả có mùi thơm, màu vỏ xanh hay vàng. Nếu không rành mua sầu riêng, bạn có thể yêu cầu người bán dùng que thử, ghim vào phần thịt, lấy ra ngửi có mùi thơm béo là được hoặc tách vỏ ra luôn để đảm bảo hơn.

Bơ

Bạn nên lắc nhẹ tay để kiểm tra độ dày thịt của bơ!

Nếu thích ăn bơ thật béo, thơm và dẻo thì hãy chọn bơ sáp – loại bơ này khi chín quả có màu xanh sáng, hơi xù xì, lấm tấm những điểm vàng. Nên chọn những quả nặng, chắc tay, không mềm nhũn. Nếu bạn muốn mua để ăn ngay, hãy chọn những quả khi bóp nhẹ thấy hơi mềm nhưng vẫn chắc. Hoặc bạn chọn quả bơ có phần bầu chưa mềm nhưng khi bấm vào phần cuống thấy đã hơi mềm rồi, khi đó quả bơ sẽ chín dần, như vậy có thể ăn sau vài ngày.

Ngoài ra, khi chọn bơ, bạn cũng nên lắc nhẹ và chọn quả nghe tiếng hạt lăn nhẹ phía trong, đừng chọn quả có cảm giác hạt lăn rất rõ chứng tỏ quả bơ đó không dày thịt lắm. Hình dạng quả bơ cũng nên được cân nhắc: những quả bơ dáng tròn thường có hạt to, những quả thuôn dài thường chắc, dày thịt, nhưng bạn sẽ có nguy cơ gặp quả nhiều xơ.

Trên đây là tổng hợp chi tiết cách chọn trái cây tết tươi ngon cho từng loại trái cây. Hy vọng với những bí quyết này, sẽ giúp các chị em chọn được những loại trái cây tươi ngon, chất lượng, có thể để được lâu mà không lo chất lượng bị giảm nhé. Chúc các chị em áp dụng thành công!