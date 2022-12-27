Hướng dẫn chị em cách bảo quản thực phẩm ngày tết hiệu quả

Vào bếp 27/12/2022 10:15

Bảo quản thực phẩm ngày tết tốt sẽ giúp chị em giữ được thức ăn tươi lâu, ngon mà không bị ôi hay có mùi. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Nội dung bài viết

Viêc tích trữ thực phẩm vô tội vạ không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả bảo quản mà còn vô tình làm thực phẩm bị lây nhiễm chéo, sản sinh vi khuẩn, độc tố cho người dùng. Do vậy, chị em cần nắm kỹ những lưu ý khi bảo quản thực phẩm ngày tết dưới đây nhé.

Cách bảo quản thực phẩm ngày Tết được lâu

1. Bánh chưng

Hướng dẫn chị em cách bảo quản thực phẩm ngày tết hiệu quả - Ảnh 1
 Bánh chưng cần được rửa sạch hết nhựa với nước sạch và để ráo hết nước!

Bánh chưng sau khi luộc xong, chị em cần vớt bánh ra và rửa sạch bằng nước lạnh cho hết nhựa, sau đó để ráo nước. Tiếp theo, chúng ta xếp bánh thành nhiều lớp và dùng vật nặng đè lên trong vài giờ để nước trong bánh thoát ra.

Sau đó, chỉ cần để bánh nơi khô thoáng, không bụi bặm, ẩm thấp là có thể giữ và dùng trong thời gian lâu hơn.

2. Giò chả

Hướng dẫn chị em cách bảo quản thực phẩm ngày tết hiệu quả - Ảnh 2
 Thời gian sử dụng được của giò chả phụ thuộc vào cách bảo quản của bạn!

Giò chả là thực phẩm dễ ôi thiu nhất, bạn có thể bảo quản được 5 - 7 ngày trong ngăn mát, ngăn cấp đông mềm của tủ lạnh, khi dùng chỉ cần cắt ra ăn trực tiếp.

Ngoài ra, bạn cũng cho được chả vào ngăn đông sẽ bảo quản được lâu hơn (nửa tháng đến 1 tháng), tuy nhiên sau khi rã đông nên luộc, hấp, chiên, rán lại trước khi ăn để giò chả đảm bảo được độ dai, giòn như ban đầu.

Nếu không bạn có thể bảo quản nơi khô thoáng, bạn bỏ lớp vỏ ngoài và đậy bằng rổ thoáng, tránh gió. Cách này chỉ nên sử dụng trong vòng 1-2 ngày (tùy vào thời tiết nắng nóng hay lạnh).

3. Thịt đông

Thịt nấu đông ăn với cơm nóng, chấm nước mắm nguyên chất với chanh ớt, ăn với dưa hành, dưa cải, củ kiệu… là món ăn được sử dụng trong ngày Tết và những ngày thông thường trong năm.

Với món này, nên chia thành từng hộp nhỏ vừa đủ ăn từng bữa để bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, vừa giữ được hương vị đặc trưng vừa giúp món ăn bảo quản lâu hơn.

4. Dưa hành, củ kiệu

Khi cắt gốc, nhớ không cắt vào phần củ. Sau khi rửa để củ thật ráo nước, nếu không sẽ dễ bị hỏng. Đun sôi thật kỹ nước ngâm. Lượng muối vừa đủ, không quá nhạt thì sẽ để được lâu và không nổi váng trên bề mặt. Có thể mang cả vại dưa hành ra phơi nắng, dưa sẽ giòn và bảo quản được lâu hơn.

5. Các loại mứt

Bảo quản mứt
Bảo quản mứt. Nguồn: Internet.

Các loại mứt thường chứa nhiều đường nên rất dễ bị chảy nước và nấm mốc. Muốn bảo quản mứt lâu hơn, chúng ta nên cho vào lọ hoặc túi nilon, phủ một lớp đường trắng lên trên (để hút ẩm bên trong) và gói kín lại.

Khi ăn, các bạn chỉ nên lấy ra một lượng nhỏ, tránh dồn những phần mứt còn thừa trở lại túi hay lọ. Đối với loại thực phẩm này, bạn không nên cho vào tủ lạnh vì khi bỏ ra ngoài sẽ hút ẩm, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

6. Măng khô

Nếu muốn để lâu, cho măng vào nồi nước đun sôi khoảng 30 phút, để lửa nhỏ, đun tiếp một lát rồi vớt ra, cắt bỏ những chỗ già, rửa sạch.

Dùng nước gạo hoặc nước đun sôi để nguội ngâm dùng dần, bạn thêm ít muối và trái ớt bẻ đôi, giúp loại bỏ độc tố trong măng, nên lưu ý là không đậy nắp khi luộc măng. Sau đó, vớt ra và rửa ngay bằng nước lạnh và cứ 2 - 3 ngày thay nước một lần. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, chỉ nên ngâm từng ít một, ăn trong 2 - 3 ngày, hết lại nấu tiếp để dùng.

7. Thực phẩm tươi sống

Thịt, cá tươi sống khi mua về cần được bảo quản ở ngăn đá để có thể giữ được lâu ngày. Cần làm sạch trước khi cho những thực phẩm này vào hộp, bịch nilông, sau đó buộc kín và cất vào ngăn đá.

Khi sử dụng các loại thực phẩm này, bạn cần lưu ý bảo quản thực phẩm tươi sống và thực phẩm chín ở ngăn khác nhau, nên hạn chế cấp đông thực phẩm lần 2 và chỉ nên sử dụng thực phẩm đông lạnh tối đa trong 4 ngày thôi nhé!

8. Rau, củ, quả

Khi mua các loại rau, củ, quả, chúng ta nên chọn những sản phẩm còn tươi, có màu sắc tự nhiên, không dập nát, héo úa hay có mùi lạ...

Bảo quản thực phẩm
Bảo quản thực phẩm. Nguồn: Internet.

Rau, củ, quả sau khi mua về, chị em nhặt bỏ những phần bị héo úa, rửa sạch, để ráo nước và cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản. Chúng ta có thể bọc lại bằng giấy báo hoặc túi nilon để giữ cho thực phẩm không bị mất nước và tươi lâu hơn.

Đồng thời, khi bảo quản trong tủ lạnh, bạn nên để riêng rau củ và hoa quả, nếu bị hư sẽ không lây qua loại kia. Chỉ nên cắt, gọt vỏ trái cây vừa đủ dùng trong 1 bữa, không nên gọt quá nhiều sẽ làm quả bị thâm đen, héo, mất chất.

Đối với các loại rau, củ, quả như bắp cải, cải thảo, cà chua, cà rốt, khoai tây,… sau khi mua về, chị em có thể để ở nơi thoáng mát là có thể bảo quản chứ không nhất thiết phải cho vào tủ lạnh. Đối với cách này, không cần phải rửa trước mà chỉ khi nào chế biến mới cần rửa.

9. Thực phẩm đã nấu chín

Các loại thực phẩm sau khi đã nấu chín, nếu muốn bảo quản phải để nguội rồi mới cho vào tủ lạnh. Nguyên nhân là do nếu cho thức ăn còn nóng vào tủ lạnh sẽ làm thức ăn bị biến chất, ngưng đọng hơi nước, gây hại đến các thực phẩm khác và tác động không tốt cho sức khỏe khi ăn.

Đồng thời cần cho vào những hộp kín riêng, vì nếu được đậy kín thì đồ ăn chín sẽ không bị khô, bị lẫn mùi hoặc lây nhiễm vi sinh gây hư hại sang thực phẩm khác. Từ đó đảm bảo được độ thơm ngon và chất lượng của món ăn nhé.

Tóm lại, việc bảo quản thực phẩm đúng cách, đảm bảo dinh dưỡng và độ tươi ngon sẽ giúp các mẹ chủ động hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí nhiều hơn trong việc chế biến. Đặc biệt, cách bảo quản thực phẩm tết được lâu quan trọng nhất vẫn là nhiệt độ của thực phẩm nếu không các bạn phải sử dụng thật sớm để thực phẩm không bị mất chất nhé. Hy vọng những mẹo nhỏ này sẽ giúp các chị em dễ dàng giải quyết vấn đề bảo quản thực phẩm ngày tết hơn nhé.

Mách chị em bí quyết chọn hoa quả ngày tết

Mách chị em bí quyết chọn hoa quả ngày tết

Chọn hoa quả ngày tết như thế nào để thật tươi, ngon và giữ được lâu là điều mà rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Món ăn ngon ngày Tết Tết nguyên đán cách bảo quản thực phẩm bảo quản thực phẩm các phương pháp bảo quản thực phẩm cách bảo quản thức ăn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 56 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 56 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đại tiệc deal xịn đổ bộ cùng mùa bóng lăn

Đại tiệc deal xịn đổ bộ cùng mùa bóng lăn