Những công dụng tuyệt vời của dưa leo đối với sức khỏe, không phải ai cũng biết

Dưa leo (dưa chuột) có tính mát nên được ưa chuộng sử dụng trong mâm cơm hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về những công dụng tuyệt vời của loại quả này.

Cung cấp nước cho cơ thể Cơ thể chúng ta không thể hoạt động bình thường nếu thiếu nước. Mỗi người cần uống 6 - 8 cốc nước/ngày - tức là uống nước suốt cả ngày. Tuy nhiên, vì nước lọc không có hương vị hấp dẫn nên nhiều người không muốn uống nhiều nước. Vì vậy, bạn có thể uống nước dưa chuột để cung cấp nhiều nước hơn cho cơ thể. Giúp giảm cân Nếu đang cố gắng giảm cân thì bạn có thể thay thế nước ngọt có đường, đồ uống thể thao và nước trái cây bằng nước ép dưa chuột. Việc đó giúp cắt giảm một lượng lớn calo ra khỏi chế độ ăn uống của mình. Đồng thời, uống đủ nước cũng giúp bạn cảm thấy no hơn.

Dưa leo giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet Ngăn ngừa táo bón Dưa leo là nguồn cung cấp chất xơ bổ dưỡng. Đây là chất quan trọng giúp cơ thể hoạt động tốt. Sự kết hợp của nước và chất xơ trong quả dưa chuột có thể ngăn ngừa táo bón, giúp việc đi tiêu dễ dàng. Trong dưa chuột chứa một chất xơ hòa tan gọi là pectin. Nó có khả năng làm tăng tần số chuyển động của đại tràng, từ đó tốt cho hệ tiêu hóa.

Ngăn ngừa sỏi thận Dưa chuột có lượng nước dồi dào, có khả năng đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Điều này có tác dụng rất lớn trong việc ngăn ngừa sỏi thận. Các cặn bẩn, mảnh sỏi trong bàng quang sẽ được loại bỏ khỏi cơ thể theo đường tiểu tiện. Ngoài ra, dưa leo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nồng độ axit uric của cơ thể. Dưa leo giúp ngăn ngừa sỏi thận - Ảnh minh họa: Internet Hỗ trợ tim mạch Dưa chuột chứa hàm lượng kali cao (152mg) nên có khả năng làm hạ huyết áp. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung kali giúp ngăn ngừa đột quỵ và giảm các bệnh về tim mạch. Ngăn ngừa ung thư Dưa chuột có chứa hàm lượng cao lariciresinol, pinoresinol và secoisolariciresinol là ba vi lượng được các nhà khoa học đánh giá có khả năng ngăn ngừa ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư tử cung và ung thư tuyến tiền liệt. Dưa leo giúp ngăn ngừa ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Mách nhỏ cách lặt rau nhút vừa nhanh lại đơn giản mà thành phẩm không bị dai, chị em nên học ngay Rau nhút là một loại thực phẩm làm nên những món ăn thơm ngon đậm chất miền Tây nhưng liệu bạn đã biết cách lặt rau sao cho nhanh mà không bị dai chưa?

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