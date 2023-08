Điểm danh những loại trái cây giúp tăng cường trí nhớ, tốt cho não bộ

2. Đu đủ

Không chỉ là một thực phẩm dinh dưỡng giàu vitamin, đu đủ còn là một thực phẩm đóng góp vào việc cải thiện tình trạng hoạt động của nhiều chức năng trong cơ thể, nhất là trong lĩnh vực tim mạch và ung thư.

Ăn đu đủ thường xuyên có tác dụng bổ máu, giúp hồi phục gan ở người bị sốt rét, tăng sức đề kháng cho cơ thể.

3. Chuối

Chuối chứa nhiều sinh tố như A, B1, B2, B6, B12, C, D, E và các khoáng tố. Chuối rất thích hợp cho người bệnh tim mạch, cao huyết áp... Ngay khi mỏi mệt, gặp lúc đường huyết hạ thấp, chỉ cần trái chuối là xong.

Chuối vừa gây hiệu quả an thần nhẹ nhàng dựa trên cơ chế thư giãn, vừa thúc đẩy chức năng tư duy theo chiều hướng lạc quan yêu đời. Các thầy thuốc khuyên người dân mỗi ngày ăn hai quả chuối giúp cải thiện đáng kể thể chất của từng người.

Chuối rất thích hợp cho người bệnh tim mạch, cao huyết áp... - Ảnh minh họa: Internet

4. Quả xoài

Hầu hết mọi người đều thích ăn xoài xanh hơn là xoài chín, nhưng bạn muốn phát triển trí não cũng như sáng mắt, khuyên bạn nên dùng xoài chín hơn là xoài sống vì trong xoài chín có chứa chất axit glutamine , một loại chất giúp phát triển trí não và và làm cho các tế bào não hoạt động.

5. Việt quất

Trong cùng một khẩu phần, blueberry (việt quất) có tổng hàm lượng chất chống gốc tự do cao nhất. Việt quất còn được gọi là "brainberry" nhờ những tác dụng có lợi cho não bộ.

Tinh chất blueberry chứa hai hoạt chất sinh học anthocyanin, pterostilbene có khả năng chống gốc tự do, hỗ trợ nuôi dưỡng mạch máu và góp phần tăng cường kết nối thần kinh. Nhờ đặc tính trọng lượng phân tử nhỏ, hai hoạt chất này dễ dàng vượt qua hàng rào máu não, vừa góp phần trung hòa các gốc tự do trong lòng mạch máu, vừa hỗ trợ kích hoạt các men chống gốc tự do tự nhiên trong cơ thể. Nhờ đó, nó đem lại tác dụng cải thiện trí nhớ, phòng ngừa các bệnh do gốc tự do gây ra như Alzheimer, sa sút trí tuệ, Parkinson và các bệnh lý mạch máu.

Việt quất nuôi dưỡng mạch máu tốt cho não bộ - Ảnh minh họa: Internet

6. Nho

Nho chứa vitamin C và nhiều dưỡng chất như chất chống oxy hóa, vitamin K và kali có thể giúp cơ thể duy trì sức khỏe não bộ. Chất chống oxy hóa trong nho là resveratrol, có thể bảo vệ tế bào thần kinh. Nho cũng chứa catechin, quercetin và anthocyanins là những chất chống oxy hóa mạnh có thể ngăn ngừa rối loạn nhận thức và các vấn đề liên quan đến trí nhớ.

Ăn nho hai lần mỗi ngày có thể giúp cải thiện khả năng tập trung, trí nhớ và trí não làm việc ở những người có dấu hiệu suy giảm trí nhớ sớm.