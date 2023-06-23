Mách nhỏ cách lặt rau nhút vừa nhanh lại đơn giản mà thành phẩm không bị dai, chị em nên học ngay

Rau rút sau khi mua về, bạn cắt bỏ phần cọng già bên dưới, loại bỏ các lá hư, xấu, dính chất bẩn.

Sau khi đã loại bỏ phần thân già, bạn dùng tay tước bỏ lớp màng bên ngoài phần thân. Bạn nhặt rau rút thành các đoạn vừa ăn khoảng 3cm. Bạn nên làm kĩ bước này để tránh khi chế biến món ăn rau không được mềm và ngon nhé,

Bước 3: Làm sạch

Bạn mang rau rút rửa sạch nhiều lần với nước. Vì rau rút có vị chát nhẹ nên bạn có thể chần rau qua nước sôi hoặc ngâm rau với phèn chua để giảm vị chát và nhựa của rau trước khi chế biến.

Ảnh minh họa: Internet

Các cách thưởng thức rau nhút

Dùng để ăn sống

Với rau ăn sống, bạn chỉ cần giữ những đọt non và phần non rồi lặt bỏ đi phần rễ, tuốt hết phần phao trắng trên thân rau nhút, sau đó ngắt thành từng khúc vừa ăn là được.

Kế đến, bạn ngâm rau nhút đã sơ chế với nước muối loãng trong khoảng 10 - 15 phút và rửa nhiều lần nước sạch để loại bỏ bụi bẩn và ăn cả cọng lẫn lá như các loại rau sống khác.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng để xào

Nếu bạn muốn sử dụng rau nhút để thực hiện các món xào thì bạn chỉ lấy phần cọng non rồi vuốt bỏ phần phao trắng, lặt bỏ lá già để khi xào, rau nhút sẽ không bị dai. Sau đó, bạn cắt rau thành khúc dài khoảng 5 cm để xào.

Bạn có thể xào rau nhút chung với các loại nguyên liệu khác như hải sản, thịt hoặc đơn giản hơn là xào chung với tỏi để tăng độ ngon miệng cho món ăn.

Dùng để làm gỏi

Tương tự với rau nhút xào, đối với các món gỏi, bạn cũng lấy phần cọng non và lá non của rau, vuốt bỏ phần phao trắng trên cọng và cắt đoạn dài khoảng 5 cm là được.

Tuy nhiên, rau nhút có vị hơi chát nhẹ nên bạn nên chần rau qua nước sôi cùng 1 ít phèn chua để loại bỏ vị chát. Bạn cần nhanh tay khi chần rau để rau còn xanh, không bị mềm, làm mất độ giòn vốn có.

Ảnh minh họa: Internet

Các món ăn thơm ngon từ rau nhút

Canh chua rau nhút

Đây quả là món ăn cực kỳ quen thuộc khi nhắc đến rau rút. Một món ngon nhất định phải thử khi có dịp ghé miền Tây sông nước hoặc bạn có thể nấu để gia đình cùng thưởng thức khi có thể mua rau rút ở chợ gần nhà mình nè.

Ảnh minh họa: Internet

Nộm rau nhút tai lợn

Một loại rau ngon thì không thể chỉ có thể chế biến được một món. Vì vậy mà nộm rau rút tai lợn là một món ăn hấp dẫn, bạn có thể “nhâm nhi” bất cứ lúc nào mà không thấy ngán.

Rau nhút xào thịt bò, nấm rơm

Một sự kết hợp tỏa mùi thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng như thế này thì không thể bỏ qua. Hương vị thơm lừng của nấm, thịt bò mềm kết hợp cùng rau nhút tươi ngon thì phải gọi là “cực phẩm”.

Ảnh minh họa: Internet

Canh cua rau nhút

Món ăn mang hương vị đồng quê, không chỉ là vị ngọt thanh của cua đồng mà còn dậy mùi hương rau rút. Rau rút giàu chất xơ, protein kết hợp với cua đồng giàu canxi sẽ giúp gia đình bạn giải nhiệt cơ thể và ngủ ngon hơn.