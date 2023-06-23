Ăn cam xong nhớ đừng vứt vỏ, hãy làm theo những cách sau đảm bảo tiết kiệm được tiền triệu từ thứ vỏ tưởng như dư thừa

Mẹo vặt trong bếp 23/06/2023 03:30

Một quả cam nhỏ xinh đã trở thành nguồn cứu cánh cho những ai biết cách sử dụng tối đa từ thứ vỏ tưởng chừng như vô . Đừng bỏ lỡ cơ hội tiết kiệm tiền triệu của bạn, hãy tham khảo những cách đơn giản sau để biến thứ vỏ thành kho báu và đem lại lợi ích kinh tế cho gia đình.

Cam là hoa quả được rất nhiều người yêu thích bởi giàu chất xơ, cung cấp nhiều vitamin C cho cơ thể. Vỏ cam có mùi thơm dễ chịu nên thường được sử dụng ngửi để tránh say xe, làm tinh dầu,... tuy nhiên đó chỉ là 1 trong những công dụng của vỏ cam đem lại. Mỗi năm, hàng triệu tấn cam được sản xuất và tiêu thụ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những quả cam đẹp mắt và ngon miệng đôi khi làm ta quên đi giá trị của thứ vỏ tưởng như vô dụng.

Giá trị dinh dưỡng có trong vỏ cam

Theo các nhà nghiên cứu đã tìm ra, trong vỏ cam chứa các thành phần:

Có hơn 55 loại flavonoid, 170 phytonutrients các loại trong vỏ cam

Chứa các loại khoáng chất: Đồng, Canxi, Magie, photpho, kali, selen, kẽm

Vitamin A, vitamin C, thiamin, riboflavin, niacin, folate, vitamin B5 và vitamin B6.

Pectin

Chất xơ

Ăn cam xong nhớ đừng vứt vỏ, hãy làm theo những cách sau đảm bảo tiết kiệm được tiền triệu từ thứ vỏ tưởng như dư thừa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không phải ai cũng biết, trong vỏ cam chứa nhiều vitamin C hơn so với phần ruột cam. Trong khi vỏ cam chứa tới 136 miligam vitamin C thì phần thịt chỉ chứa khoảng 71 miligam.

Chỉ cần ăn khoảng 6g vỏ cam sẽ hấp thụ được 6 calo, 0,10g protein, 1,6g carbohydrate và 0,5g chất xơ. Vậy có thể tính được, nếu ăn 100g vỏ cam sẽ hấp thụ được 98 calo, 1,6g protein, 24g carbohydrate và 10,5g chất xơ...

Ngoài ra, vỏ cam chỉ chứa một lượng rất ít chất béo, không có cholesterol và natri.

Với sự gia tăng của việc tái chế và bảo vệ môi trường, việc sử dụng lại thứ vỏ tưởng chừng như dư thừa này đang trở thành một xu hướng mới trong cuộc sống bền vững. Không chỉ giúp tiết kiệm tiền bạc mà còn giúp giảm thiểu chất thải và bảo vệ môi trường, những cách sử dụng lại thứ vỏ cam trong bài viết này đem đến cho bạn những ý tưởng sáng tạo để biến thứ vỏ này thành những vật dụng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng tìm hiểu và khám phá những cách sử dụng lại thứ vỏ cam này để giúp cho việc tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ăn cam xong nhớ đừng vứt vỏ, hãy làm theo những cách sau đảm bảo tiết kiệm được tiền triệu từ thứ vỏ tưởng như dư thừa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trị đau đầu, giúp tỉnh táo

Khi bị khó chịu vì những cơn đau đầu, bạn hãy đun sôi một ít vỏ cam rồi xông hơi. Chỉ trong vòng 10 phút sau, hơi nóng mang theo hương tinh dầu cam quýt sẽ làm bạn dịu hẳn cơn đau đầu và sảng khoái hơn.

Ngoài ra bạn có thể ngâm vỏ cam tươi cắt nhỏ trong nước sôi khoảng 20 phút, sau đó đổ một lượng muối ăn thích hợp vào khuấy đều và uống. Cách này sẽ giúp tinh thần bạn tỉnh táo hơn rất nhiều khi đang mệt mỏi hoặc nhanh chóng giải rượu, làm dịu các triệu chứng khó chịu đi kèm như chóng mặt, buồn nôn, hoa mắt… đối với người say rượu. Tuy nhiên bạn phải đảm bảo vỏ cam tươi đã được làm sạch sẽ và chọn loại không có thuốc trừ sâu và chất bảo quản bám trên bề mặt.

Làm chất tẩy rửa để giảm nấm mốc

Ăn cam xong nhớ đừng vứt vỏ, hãy làm theo những cách sau đảm bảo tiết kiệm được tiền triệu từ thứ vỏ tưởng như dư thừa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nấm mốc là một trong những thứ tồi tệ nhất có thể xuất hiện trong ngôi nhà của bạn, và không có gì tốt hơn để chống lại nó bằng một loại thuốc chống thấm tự nhiên. Bạn có thể đổ đầy vỏ cam vào lọ lớn, sau đó đổ rượu giấm trắng lên đến gần miệng lọ. Quá trình ngấm của dung dịch sẽ nhanh hơn nếu bạn đun nóng giấm trước. Bạn sẽ cần để dung dịch trong hai đến bốn tuần ở nơi tối và sau đó, bạn có thể thoải mái sử dụng thuốc để xử lý bất kỳ vết mốc nào.

Chăm sóc da mặt

Có thể kết hợp vỏ cam với sữa chua tạo thành hỗn hợp giúp chăm sóc da mặt hiệu quả.

Chỉ cần rửa sạch vỏ cam bằng muối để loại bỏ hết mầm bệnh. Sau đó cho vỏ cam vào máy xay để làm nhuyễn. Thêm một thìa sữa chua, vài giọt nước chanh và một thìa mật ong, trộn đều. Tiếp theo, rửa mặt thật sạch bằng nước ấm và đắp mặt nạ bằng hỗn hợp vỏ cam.

Sau một giờ, rửa sạch mặt bằng nước lạnh. Mặt nạ vỏ cam sẽ loại bỏ tất cả bụi bẩn và tế bào chết, giúp làn da tươi trẻ.

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