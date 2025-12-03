Khách ở sân bay TP.HCM cố ăn 30 cái bánh bột lọc vì cấm đem sang Nhật

Đến sân bay mới biết không được mang số bánh nhân tôm thịt mẹ làm sang Nhật Bản, Trần Tâm chỉ biết cố bóc ra ăn cho đỡ phí.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, giữa tháng 11 vừa qua, anh Trần Văn Tâm (quê ở Đồng Tháp) sắp xếp hành lý gọn gàng để sang Nhật Bản làm việc sau một thời gian về quê thăm người thân.

Trong các món đồ được gói ghém cẩn thận, anh Tâm xách theo một túi nặng khoảng 3kg gồm hơn 130 chiếc bánh bột lọc nhân tôm thịt. Đây là món ăn được mẹ anh chuẩn bị từ trước để con trai mang sang Nhật Bản làm quà cho anh em bạn bè.

Toàn bộ chỗ bánh được anh Tâm cho vào hành lý xách tay rồi mang lên sân bay Tân Sơn Nhất ở TPHCM cho kịp chuyến.

Khi anh làm thủ tục check-in tại quầy, nhân viên hãng bay bất ngờ vì khách mang đồ xách tay khá nhiều nên hỏi bên trong có gì. Vị khách cho biết đó đều là bánh bột lọc nhân tôm thịt, mang đi với mục đích làm quà tặng.

Thấy vậy, nữ nhân viên liền nhắc nhở vị khách tuyệt đối không được mang những món đồ lên máy bay để sang Nhật Bản. Theo quy định, một số vật phẩm mà hành khách không được mang vào quốc gia này khi nhập cảnh.

Trong đó có những thực phẩm làm từ thịt lợn, thịt bò chưa được kiểm định vì các lý do an toàn thực phẩm và phòng ngừa dịch bệnh. Điều này bao gồm cả thịt tươi sống, thịt đông lạnh, thịt đã chế biến (như giò, chả, xúc xích, lạp xưởng, ruốc), thậm chí cả bánh chưng, bánh trung thu nhân thịt... Luật cấm được áp dụng với tất cả các món đồ đóng gói hay thức ăn thừa từ máy bay dù khách nhập cảnh vào Nhật Bản với mục đích làm quà tặng hay sử dụng cá nhân. Nếu cố tình vi phạm và bị phát hiện, hành khách sẽ bị phạt theo quy định của nước sở tại.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi nghe nữ nhân viên nhắc nhở, anh Tâm biết không còn cách nào khác. Xung quanh không quen biết ai, anh cũng không dám tặng cho mọi người vì sợ nếu không may ai đó ăn và gặp phải vấn đề sức khỏe, bản thân sẽ áy náy. Vứt đi toàn bộ lại không đành, vị khách quyết định ngồi ở sảnh chờ của sân bay, lấy bánh ra ăn cho đỡ phí.  

"Tôi ăn được khoảng 30 cái là no ngấy, không thể tiếp tục thêm nữa", anh nói.

 

Chia sẻ với phóng viên, anh Tâm cho biết đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian bay sang Nhật Bản. Từ câu chuyện "dở khóc dở cười" của mình, anh sẽ rút kinh nghiệm lần sau để tránh rơi vào tình trạng tương tự.

Được biết, hiện anh Tâm sinh sống và làm việc tại Nhật. Anh tới đây được 3 năm, dự kiến sẽ tiếp tục làm thêm một thời gian nữa để tích lũy kinh nghiệm và tài chính rồi mới trở về quê nhà. Công việc chính của anh là làm phiên dịch cho một công ty.

