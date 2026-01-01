Thót tim cảnh tượng ô tô mất lái đâm vào nhà dân, nữ tài xế bị hất văng xuống bể bơi

Cảnh tượng thót tim khi chiếc xe ô tô lao đi với tốc độ tối đa rồi bay lên không trung, đâm sầm vào bể bơi như một quả tên lửa. Chiếc xe lật và quay tròn dữ dội trước khi làm sập mái nhà. Nữ tài xế nghi say xỉn bị hất văng xuống hồ bơi rồi nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong khi những người dân xung quanh kinh ngạc chạy đến kéo cô ta lên.

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

