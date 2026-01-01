Thót tim cảnh tượng ô tô mất lái đâm vào nhà dân, nữ tài xế bị hất văng xuống bể bơi

Cảnh tượng thót tim khi chiếc xe ô tô lao đi với tốc độ tối đa rồi bay lên không trung, đâm sầm vào bể bơi như một quả tên lửa. Chiếc xe lật và quay tròn dữ dội trước khi làm sập mái nhà. Nữ tài xế nghi say xỉn bị hất văng xuống hồ bơi rồi nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong khi những người dân xung quanh kinh ngạc chạy đến kéo cô ta lên.
Video 11 giờ 23 phút trước

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý