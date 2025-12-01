Mừng 3 con giáp hứng trọn vận may, kéo được Thần Tài đến nhà trong tuần mới từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, cầu gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 01/12/2025 14:59

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hứng trọn vận may, kéo được Thần Tài đến nhà trong tuần mới từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, cầu gì được nấy nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, Thiên Ấn kết hợp với ngũ hành tương sinh giúp tuổi Dần có thể phát huy khả năng thu hút sự chú ý bẩm sinh và vận may về tài lộc. Dù là cuộc họp hay tụ tập, lời nói và hành động của bạn luôn thu hút sự chú ý và tạo được ảnh hưởng. Hãy tận dụng thời điểm này để nổi bật năng lực và ý tưởng cá nhân. 

Mừng 3 con giáp hứng trọn vận may, kéo được Thần Tài đến nhà trong tuần mới từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, cầu gì được nấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài chính khá khả quan, cả thu nhập chính lẫn lộc bất ngờ đều có dấu hiệu tích cực. Bạn nên cân nhắc đầu tư vào sức khỏe tinh thần và các hoạt động giúp thanh lọc tâm trí, tránh chi tiêu hoang phí vào những thứ không cần thiết.

Con giáp tuổi Tuất 

Từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, Tam Hội cho thấy người tuổi Tuất có cái nhìn tích cực hơn về những mối quan hệ xung quanh mình. Dường như ai cũng có một vai trò nào đó để khiến cho cuộc sống của bạn trở nên đa sắc màu hơn và bạn cảm thấy trân trọng điều đó. Thiên Ấn mang lại điều kiện thuận lợi hơn cho con giáp tuổi Tuất, thế nhưng nếu tinh thần hào hiệp quá đà có thể khiến bạn có thêm nặng gánh trên vai.

Mừng 3 con giáp hứng trọn vận may, kéo được Thần Tài đến nhà trong tuần mới từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, cầu gì được nấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh giúp cho bản mệnh nhìn rõ vai trò của tiền bạc trong cuộc sống của mình. Điều đó không có nghĩa là bạn chạy theo những thứ hư ảo mà thay vào đó là bạn tỉnh táo trong việc sử dụng tiền hơn trước đây.

 

Con giáp tuổi Hợi 

Từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, Tam Hội xuất hiện, người tuổi Hợi gặp khá nhiều may mắn trong công việc. Sự nghiệp của tuổi này đang trên đà thăng tiến, bạn được cấp trên tin tưởng và giao thêm cho nhiều trọng trách của tập thể. Mặc dù sẽ khá là căng thẳng và mệt mỏi nhưng nếu vượt qua được thì chắc chắn thành quả sẽ khiến bản mệnh hài lòng. 

Mừng 3 con giáp hứng trọn vận may, kéo được Thần Tài đến nhà trong tuần mới từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, cầu gì được nấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi hôm nay còn dự đoán Hợi sẽ đón vận may tài lộc, nhất là người buôn bán kinh doanh thì lộc lá đầy nhà, tiền bạc đầy túi. Việc làm ăn không còn bấp bênh như trước nữa mà đã dần đi vào guồng quay ổn định, lợi nhuận thu về tăng lên gấp đôi gấp ba lần, mọi thứ vô cùng trôi chảy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Quý Nhân ưu ái trợ vận Tài Lộc cho 3 con giáp vào đúng ngày đầu tháng 12, cá chép hóa rồng, tiền bạc vào túi ào ào như nước, phủ phê tiêu xài

Quý Nhân ưu ái trợ vận Tài Lộc cho 3 con giáp vào đúng ngày đầu tháng 12, cá chép hóa rồng, tiền bạc vào túi ào ào như nước, phủ phê tiêu xài

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vào đúng ngày đầu tháng 12, cá chép hóa rồng, tiền bạc vào túi ào ào như nước, phủ phê tiêu xài nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi

Sau đêm nay, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Từ ngày 2/12 đến 12/12, 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn Tài Lộc, đạp ngay hố vàng, tương lai huy hoàng rực rỡ

Từ ngày 2/12 đến 12/12, 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn Tài Lộc, đạp ngay hố vàng, tương lai huy hoàng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp hứng trọn vận may, kéo được Thần Tài đến nhà trong tuần mới từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, cầu gì được nấy

Mừng 3 con giáp hứng trọn vận may, kéo được Thần Tài đến nhà trong tuần mới từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, cầu gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
'Nữ hoàng cổ trang' Triệu Nhã Chi bị kẻ biến thái lẻn vào phòng khách sạn?

'Nữ hoàng cổ trang' Triệu Nhã Chi bị kẻ biến thái lẻn vào phòng khách sạn?

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Trấn Thành bất ngờ công khai xin lỗi người yêu cũ: 'Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều...'

Trấn Thành bất ngờ công khai xin lỗi người yêu cũ: 'Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều...'

Hậu trường 1 giờ 56 phút trước
Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Sức khỏe 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 1/12/2025, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa Rồng cũng hoa Phượng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 1/12/2025, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa Rồng cũng hoa Phượng

Xe công nông trôi xuống dốc, 13 học sinh bị thương, Bệnh viện Quảng Ngãi báo động đỏ cấp cứu

Xe công nông trôi xuống dốc, 13 học sinh bị thương, Bệnh viện Quảng Ngãi báo động đỏ cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp được Thần Tài gửi gắm tài lộc trong 10 ngày tới (10/12), túi tiền căng phồng dày cộm, ăn nên làm ra, vận trình vụt sáng hơn sao

Mừng 3 con giáp được Thần Tài gửi gắm tài lộc trong 10 ngày tới (10/12), túi tiền căng phồng dày cộm, ăn nên làm ra, vận trình vụt sáng hơn sao

Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Sau đêm nay, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi

Sau đêm nay, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi

Từ ngày 2/12 đến 12/12, 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn Tài Lộc, đạp ngay hố vàng, tương lai huy hoàng rực rỡ

Từ ngày 2/12 đến 12/12, 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn Tài Lộc, đạp ngay hố vàng, tương lai huy hoàng rực rỡ